Programe-se Mostra do grupo de teatro Ói Nóis Aqui Traveiz e mais dicas para curtir em Porto Alegre nesta segunda-feira Sessões de "As Alegres Meninas da Rua Quinze", de Carlos Carvalho, e "Fragmento de Teatro I", de Samuel Beckett, serão seguidas de bate-papo com o ator Paulo Flores