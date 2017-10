Vitor Ramil Jerônimo Gonzales / Especial

Vitor Ramil lança disco no São Pedro

O pelotense Vitor Ramil lança seu novo álbum, Campos Neutrais, em três shows no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), sábado e domingo, às 21h, e domingo, às 18h. Ao lado dos percussionistas argentinos Santiago Vazquez e Facundo Guevara e do Quinteto Porto Alegredias, o artista recriará no palco os arranjos do trabalho de estúdio. Décimo primeiro disco de Vitor, Campos Neutrais será tocado integralmente nas apresentações. São 15 canções inéditas – oito de autoria própria, cinco em parceria com nomes como Chico César, Zeca Baleiro, Antonio Bótto e Joãozinho Gomes, e versões para músicas de Bob Dylan e Xöel Lopez. Os eventos marcam também o lançamento do songbook homônimo, que traz as transcrições em partituras e tablaturas do repertório do disco. Ingressos de R$ 60 a R$ 110, à venda no local.

Kula Jazz no Agulha

Com canções inspiradas na música africana e no spiritual jazz, a Kula Jazz é a atração desta noite no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300). Em 2015, a banda foi indicada ao Prêmio Açorianos de Música em 5 categorias. Às 23h, em ponto, o quinteto interpretará autorais e composições de grandes nomes do jazz. Ingressos na hora a R$ 25.

Suzana Saldanha volta a cartaz

Integrando as comemorações dos 50 anos do Teatro de Arena, Suzana Saldanha retorna a cartaz com Eu é Nós, nesta sexta, sábado e domingo, às 20h, no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Reconhecida pelo trabalho no Grupo de Teatro Província, na década de 1970, Suzana criou Eu é Nós a partir da palavra "desamparo", destacada no livro Quem Pensas Tu Que Eu Sou?, de Abrão Slavutzky. O espetáculo solo tem direção de Luís Artur Nunes. Após as sessões haverá bate-papos com o público. Ingressos na hora a R$ 20.