Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis Daryan Dornelles / Divulgação

Gal, Gil e Nando no Araújo

Com o show Trinca de Ases, Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis se apresentam juntos no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (19), a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 60 (lateral em pé) e R$ 200 (plateia alta central) – demais setores estão esgotados. Pontos de venda sem taxas: bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), das 10h às 22h; e bilheteria do Auditório Araújo Vianna, a partir das 16h. Pontos de venda com taxas: site ingressorapido.com.br; call center 4003-1212, das 9h às 21h; Bourbon Shopping Novo Hamburgo (Nações Unidas, 2.001), das 13h às 21h; e bilheteria do Teatro Feevale (ERS-239, 2.755), em Novo Hamburgo, das 9h às 21h.

Flora Matos no Opinião

Conhecida por canções como Preta da Quebrada, Perdendo o Juízo e Pretin, a rapper Flora Matos volta a Porto Alegre para um show nesta quinta-feira (19), às 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). O repertório será formado por canções do disco Eletrocardiograma. Ingressos a R$ 40 (mediante doação de um quilo de alimento, 1º lote) e R$ 70 (inteiro, 1º lote), à venda pelo site blueticket.com.br, lojas Youcom (Bourbon Wallig, Shopping Praia de Belas, Bourbon Ipiranga, BarraShoppingSul, Bourbon Novo Hamburgo e Canoas Shopping) e lojas Multisom (Andradas 1.001 e Bourbon São Leopoldo) – sujeito a cobrança de taxas, exceto na Youcom Bourbon Wallig.

Pássaro Vadio se apresenta no Agulha

A banda paulista Pássaro Vadio retorna ao Rio Grande do Sul neste fim de semana para uma miniturnê: o projeto de Ramiro (voz, guitarra e violão), que conta com Jojô (baixo, guitarra e teclado) e Davi Neves (bateria e percussão), será apresentado nesta quinta-feira no Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300), às 22h, para depois seguir para Caxias do Sul e Farroupilha, na sexta e no sábado, respectivamente – nos três eventos, deve tocar também a banda caxiense Não Alimente os Animais. Fundada em 2015, a Pássaro Vadio acaba de lançar CAOSMOS, disco em que combina a sonoridade folk com a estética dreampop, bebendo em fontes como Caetano Veloso, Tame Impala e Devendra Banhart. Os ingressos para o show de Porto Alegre custam R$ 15 (promocional) e R$ 20 (antecipado) e estão à venda no site sympla.com.br. Na hora, a entrada custa R$ 25.

Romance histórico de Hilda Simões Lopes

A escritora Hilda Simões Lopes lança nesta quinta-feira (19), no Bistrô do Solar (Praça Marechal Deodoro, 148), seu novo livro, o romance histórico e autobiográfico Tuiatã. Na obra, Hilda narra a saga de sua família desde 1720, quando um oficial português e uma cigana fugida de Portugal encontraram no Brasil um lugar para viver em paz e construir sua história. Fruto de pesquisa bibliográfica e documental, o livro tem como pano de fundo a história brasileira e gaúcha dos últimos três séculos. O curioso é que o Bistrô do Solar, onde o livro será lançado, pertenceu à família Carneiro da Fontoura, um dos ramos da árvore genealógica, e foi cenário de uma das passagens do livro durante a Revolução Farroupilha. Em 8 de novembro, a obra deve ser lançada na Feira do Livro de Porto Alegre e, em 10 de novembro, ganha evento em Pelotas.