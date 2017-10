Lenira Fleck, Liana Timm e Janaina Pelizzon no projeto "Freud e os Escritores" Vilmar Carvalho / Divulgação

Freud e Lou Salomé no TSP

O projeto Freud e os Escritores, que leva ao palco textos em que o psicanalista Sigmund Freud se encontra com escritores consagrados, comemora sete anos com um espetáculo centrado na relação entre Freud e a escritora Lou Andreas-Salomé, nesta quarta (18), no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Ouse: Freud e Lou Andreas-Salomé mostra a amizade entre os dois, a luta de ambos contra o câncer no fim da vida, a atividade de Lou como analista da filha de Freud e a influência de seus pensamentos em suas biografias. Com texto de Lenira Fleck e Liana Timm, que também atuam, a peça tem ainda a atriz Janaina Pelizzon, direção geral de Graça Nunes e direção de movimento de Carlota Albuquerque. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser comprados em teatrosaopedro.com.br.

Musical para crianças

Greice Morelli é a atração do Musical Évora desta quarta (18), na Sala da Música do Multipalco Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), às 12h30min. Acompanhada dos músicos Rafael Brasil (baixo) e Marcio Bandeira (bateria), a cantora deve apresentar um repertório dedicado ao mês das crianças. Realizado pela Associação Amigos do Theatro São Pedro, o Musical Évora promove apresentações de música de câmara, ensaios e oficinas todas as quartas-feiras, de forma gratuita. As apresentações têm menos de uma hora e contemplam diferentes estilos, da música erudita à MPB.

Diel Rodrigues e Rodolfo Wulfhorst na Pinacoteca

Com obras de Henri Duparc, Franz Linzst, e Joaquim Turina, Diel Rodrigues e Rodolfo Wulfhorst apresentam um recital de canto e piano nesta quarta-feira (18). A apresentação tem entrada franca e será na Pinacoteca Ruben Berta (Rua Duque de Caxias, 973), a partir das 18h30min.

A Jujuba é Minha!

O Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão, do IA/UFRGS, apresenta o espetáculo teatral A Jujuba é Minha! nas quartas-feiras, até o dia 25/10, sempre às 12h30min e às 19h30min, no Sala Qorpo Santo (Av. Paulo Gama, s/nº – Campus Central da UFRGS, ao lado da Sala Redenção). O texto conta a história da boneca Jujuba, esquecida em um sótão. A entra é franca e as senhas podem ser retiradas no local, uma hora antes das apresentações.