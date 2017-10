Na tela, Otto Guerra usa a animação para mostrar que filosofia combina com o universo infantil. Fora do mundo da imaginação, baterá um papo com os pequenos para explicar como um desenho se torna animado. O encontro do diretor com seu público mirim está marcado para a tarde do próximo domingo (22), no StudioClio, na estreia do projeto Matinê Clio. E a criançada vai ganhar um presente de luxo na ocasião: serão exibidos fragmentos da série Os Filosofinhos, produzida pela Otto Desenhos Animados e que deve chegar à TVE no ano que vem.