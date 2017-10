Neto Fagundes Anderson Fetter / Agencia RBS

Solta o riso, tchê!

O projeto de humor Vem Tchê Rindo chega à sua segunda edição nesta quinta (26), a partir das 21h, no Sargent Peppers (Rua Quintino Bocaiúva, 256). As atrações da noite são os humoristas Índio Behn e Eduardo Toledo, além do comunicador e músico Neto Fagundes, que vai contar causos do seu personagem Nego Véio, sucesso no Pretinho Básico. Se o humor de Neto já é conhecido do rádio, Índio Behn ganhou fama ao chegar na final do quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, e nas semifinais do Prêmio Multishow de Humor com seu estilo que mescla piadas e paródias. Já Eduardo Toledo é referência em espetáculos de humor com mágica, apresentando diversos personagens. Idealizado pela Oficina de Comédia, o projeto promove mensalmente shows de nomes do humor local e nacional, além de performances, espetáculos de mágica e peças de teatro de revista. Os ingressos antecipados, à venda nos sites tcheofertas.com.br, vamoapp.com.br e ticketbrasil.com.br, custam R$ 30 – na hora, os bilhetes saem por R$ 40.

Elefante de volta

No dia em que comemora um ano de reestreia nos palcos, a Pata de Elefante – que em 2017 também chega aos 15 anos de carreira – se apresenta nesta quinta (26) no Ocidente (Rua Gen. João Telles, 940) como parte do projeto Ocidente Acústico. Desde que resolveram retomar as atividades em duas apresentações no mesmo palco do Ocidente, após quase quatro anos de hiato,Gabriel Guedes (guitarra e baixo), Gustavo Telles (bateria) e Daniel Mossmann (guitarra e baixo) fizeram 10 shows em Porto Alegre, cidades do Interior, outros Estados e em festivais. A banda deve repassar a carreira, que conta com quatro discos e que transformou a Pata em uma das referências da música instrumental brasileira. Os ingressos antecipados custam R$ 40 e podem ser comprados na Lancheria do Parque (Av. Osvaldo Aranha, 1.086) ou nas lojas Sirius (Rua da República, 304) e Back in Black do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545). Na hora, os ingressos custam R$ 50.

Dany López e convidados

O compositor, instrumentista, arranjador e produtor artístico uruguaio Dany López sobe nesta quinta (26) ao palco do Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22) para apresentar um show em que vai passar a limpo sua carreira e receber convidados brasileiros – Marcelo Delacroix, com quem López gravou o disco Canciones Cruzadas, e Ju Cortes. Em dois blocos de 45 minutos, o músico deve tocar músicas de seus álbuns Acuario e Polk, parcerias com Delacroix e canções de Ju Cortes. Além de seus discos, López tem uma carreira que inclui produção de discos premiados – como Mar Aberto, de Daniel Drexler –, composições para teatro, instalações artísticas e apoio para pianistas e tecladistas. O couvert artístico para o show de hoje é de R$ 25, com reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

Dança para celebrar Scliar

Como parte das comemorações referentes aos 80 anos de nascimento de Moacyr Scliar, o grupo de dança Kadima sobe ao palco do Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), nesta quinta (26), às 20h, para apresentar o espetáculo Ahavá – Amor Além das Palavras, que trata sobre as diversas formas como o amor se manifesta e suas diferentes expressões nos dias atuais. No palco, cerca de 40 bailarinos, com idades entre 17 e 35 anos, apresentam coreografias que falam sobre o amor ao próximo, o amor pela terra e pelas tradições, o amor próprio, romântico, eterno e incondicional e os amores de todas as cores e formatos. O espetáculo, com direção coreográfica e artística de Amanda Mattos e Lucas Schwetz, parte da base das tradições judaicas e do conceito de dança como forma de aproximação com deus. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados antecipadamente em entreatosdivulga.com.br (ou na bilheteria do local, uma hora antes do espetáculo).

Bate-papo sobre o escritor

O escritor gaúcho Moacyr Scliar também é assunto de um sarau literário em sua homenagem, nesta quinta (26), a partir das 17h30min, no Hall da Biblioteca Central da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681). O evento gratuito, uma homenagem aos 80 anos de nascimento do autor, contará com a mediação de Luiz Antônio de Assis Brasil, com participação do padre Érico Hammes, da escritora Cíntia Moscovich, do rabino Guershon Kwasniewski, dos psicanalistas Abrão Slavutzky e Celso Gutfreind e da professora Judith Scliar, viúva do escritor. Além da mesa redonda, haverá apresentação de músicas judaicas pelo maestro Sergio Olivé e exposição de materiais que pertencem ao acervo de Moacyr Scliar.