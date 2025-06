Mirage Circus: espetáculo tecnológico celebra a nova temporada na Capital

Em nova temporada, Mirage Circus encanta o público com seu espetáculo circense em Porto Alegre. Divulgação

Após dois anos, a trupe do ator Marcos Frota estendeu a lona em solo gaúcho e trouxe para Porto Alegre um espetáculo ainda mais grandioso e emocionante. Na noite desta quinta-feira (5), o Mirage Circus organizou a pré-estreia para comemorar junto dos convidados a volta do maior circo da América Latina — e um dos maiores do mundo — para uma nova temporada diante do público gaúcho.

Leia Mais Comboio gigante marca o retorno do Mirage Circus a Porto Alegre

No céu da cidade uma performance tecnológica de tirar o fôlego abriu a noite: primeiro, o show de fogos, depois, 600 drones equipados com luzes LED formaram desenhos e palavras coreografadas no ar. A atração encantou os convidados, moradores da região e quem passava pelo entorno do circo.



Socrates Fernando, diretor de marketing do Mirage Circus, menciona a arte como o fenômeno que espalha a magia e faz o público criar uma memória afetiva do mundo circense.



— É difícil você encontrar alguém que não gosta de circo ou que jamais iria em um. O circo é uma arte universal. Quando você entrega qualidade, alcança públicos. Por isso o Mirage é um sucesso de público e de crítica, entrega qualidade em uma arte que tem muita força não só no Brasil, mas no mundo inteiro — comenta.



Entre as atrações, uma das novidades é a Gigante Mirage, a maior roda-gigante itinerante do Brasil. Quem se aventurar na estrutura de 40 metros vai ter uma vista panorâmica da Orla do Guaíba, tornando a experiência circense única e inesquecível. Nessa nova temporada, a arte, a inovação e a emoção se unem para consolidar a tour de 2025 como uma das mais especiais para os gaúchos e gaúchas.



Saiba mais sobre o Mirage Circus e encontre a programação completa no site



A arte de levar esperança



Na oportunidade, o ator Marcos Frota comentou sobre o retorno à Porto Alegre, após um ano de muitos desafios para a população gaúcha. O comandante do Mirage Circus revelou que após a primeira temporada na Capital, o patamar do circo mudou.



— Eu acompanhei de perto tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma cidade que eu tenho uma gratidão imensa. Esperamos o momento certo para poder voltar, nos preparamos para estar aqui. Muito obrigado ao povo gaúcho! Queremos despertar para esse novo momento, e esse é o contraponto do circo, colocar a esperança no coração do povo — afirma.



Para Frota a arte circense vem carregada de compromissos com o circo e com a plateia. Para ele, o Gigante Brasileiro é grande mesmo, mas a responsabilidade com o encanto também.



— O Mirage tem esse compromisso de ser um divisor de águas, uma referência. Aqui não cabe mais vaidade, a gente quer dar o nosso melhor. O meu compromisso é com as crianças, quero que elas sintam orgulho porque temos um circo brasileiro. A gente respeita todos os circos, mas nós temos um circo que acredita muito na arte circense — complementa o ator.



Prepara-se: o espetáculo vai começar



Se na rua fizer frio, sob as lonas do circo o ambiente é totalmente climatizado. Ao entrar é possível encontrar totens de autoatendimento e profissionais para dar informações. Entre cenários coloridos, luzes marcantes e muitas risadas com o palhaço Potato, durante as apresentações é possível fazer pedidos por meio de um QRCode e aguardar no seu assento.



Além da tecnologia, a praticidade e o conforto fazem parte do espetáculo. Para o diretor de marketing, Socrates Fernando, as pessoas que chegam no Mirage necessitam ter uma experiência completa.

— Precisa começar no momento que a pessoa entra no estacionamento. O artista do circo não está só no picadeiro, todas as pessoas que estão ali envolvidas são artistas e a gente depende do talento delas para passar essa experiência ao público — comenta.

Risadas, surpresas, tensões e figurinos impecáveis, a magia do Mirage Circus prendeu a atenção do público do início ao fim com as acrobacias, números de ilusionismo e o globo da morte com saltos de até 20 metros de altura. As vibrações do público diante de um elenco estrelado por artistas nacionais e internacionais, o preparo e a estrutura da companhia para receber o público gaúcho nesta nova temporada.

Serviço

Quando: a partir de 6 de junho, às 20h30.

Local: Av. Padre Cacique, 1359, ao lado do Estádio Beira Rio.

Bilheteria: Terça a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 10h às 20h.