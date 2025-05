Delícias no cardápio da Suinofest conquistam diferentes paladares

Delícias à base de carne suína e demais opções somam 60 variedades no cardápio. Divulgação

Se as lembranças são parte essencial das nossas vidas, visitar a Suinofest, em Encantado, faz muito sentido. Pois falamos de um festival com impressionante diversidade de pratos – são 60 iguarias à disposição no Salão Gastronômico – e, ainda, pensada para cada um usar seu tempo da melhor forma, já que cada visitante dispõe de quatro horas para comer e beber conforme o gosto.

O evento ocorre nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho no Parque João Batista Marchese, em Encantado, no Vale do Taquari. E a seleção oferecida na compra do ingresso tem como estrela da festa os cortes suínos nobres e acompanhamentos típicos, além de sobremesas irresistíveis.

Mas nem só de delícias vive o festival, um fator importante de geração de negócios na economia local. Muita música e cultura surpreendem os visitantes, com apresentações no palco central. A cada turno, uma nova atração chega para animar o ambiente. E diversidade é a palavra de ordem: são shows musicais, apresentações e também intervenções artísticas, tudo isso no Espaço Cultural da Suinofest.

Quem vem de longe também pode garantir uma lembrança da festa e ainda conhecer alguns dos principais empreendedores da região. O espaço do Festival de Compras é um convite para renovar o guarda-roupa e conferir novidades em diversos outros setores comerciais. Afinal, são 160 estandes montados em uma área total de 4,7 mil metros quadrados.

– É uma vitrine para os nossos negócios, um espaço de conexões, parcerias e novas oportunidades. Cada expositor que está conosco representa o esforço, a criatividade e a coragem de quem acredita na nossa terra – afirma a presidente da Suinofest, Raquel Cadore.

Além do Festival de Compras, o espaço apresenta o Pavilhão Ouro Branco e a Avenida da Imigração, uma novidade para unir duas datas comemorativas muito especiais: as três décadas da Suinofest e os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A presença de várias agroindústrias familiares e de propostas voltadas para o turismo regional apresentam as melhores heranças do povo italiano para o Vale do Taquari.

O Espaço de Veículos apresentará as novidades das principais marcas, sempre valorizando os empreendimentos locais. A fé também estará presente, já que o Parque João Batista Marchese, local onde ocorre a Suinofest, possui uma vista privilegiada para o Cristo Protetor. O monumento, que começou a ser construído em 2019 e tornou-se um símbolo de esperança para toda a região, passou a integrar o roteiro de turismo religioso local, atraindo visitantes até de fora do Estado.

– Convidamos a comunidade a prestigiar a feira, conhecer as empresas que movimentam a nossa economia e valorizar o que é produzido aqui, com qualidade e dedicação – exalta a presidente da feira.

Garanta o seu ingresso para a Suinofest: visite o site oficial do evento

Para aproveitar todos os espaços oferecidos na Suinofest, é bom estar bem alimentado. Isso é algo que o festival garante de sobra. Para deixar todo mundo com água na boca (e ajudar a montar o prato perfeito e já comprar seu ingresso), listamos sete delícias do cardápio da Suínofest que valem cada garfada. Confira sete pratos que estarão no festival:

Leitão à Encantado

Inspirado no nome da cidade do festival, o prato é um dos símbolos da Suinofest. Preparado com tempero caseiro e assado lentamente, o leitão tem a pele crocante e a carne macia que desmancha na boca. Um clássico imperdível para abrir os trabalhos!

Pancetta Suína 7 horas

Esse prato é a definição de paciência recompensada: são sete horas de cozimento até atingir o ponto perfeito entre crocância e suculência. A pancetta é servida em fatias generosas e é uma das estrelas do salão gastronômico.

Hambúrguer gourmet de cortes suínos ao barbecue

Para os fãs de sanduíches artesanais, essa é a escolha certa. O hambúrguer une diferentes cortes suínos moídos e temperados com especiarias, tudo coberto com molho barbecue defumado. É o sabor do churrasco regional em forma de burger.

Morcela

A morcela, ou chouriço, é um embutido tradicional preparado com sangue suíno e temperos marcantes. É um prato cheio de história, muito apreciado na culinária de origem europeia.

Polenta na chapa com queijo derretido

Aqui está um acompanhamento que ganha protagonismo. A polenta, feita à moda colonial, é grelhada até criar uma casquinha dourada. Para finalizar, uma generosa fatia de queijo derretido por cima. A combinação perfeita para todos os cortes suínos do cardápio.

Frutas carameladas

Depois de tanta fartura, é hora de adoçar o dia. As frutas carameladas, além de comporem um belo visual, equilibram o paladar com seu frescor adocicado. É uma sobremesa leve e nostálgica, daquelas que lembram festas do interior.

Iscas de filé ao molho de mostarda e mel

Um toque agridoce que conquista até os paladares mais exigentes. As iscas de filé suíno são grelhadas no ponto certo e servidas com um molho de mostarda e mel que dá um toque sofisticado à receita. Combina bem com uma taça de espumante da região.

Visite a Suinofest:

Quando: 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de junho

Horário: nas sextas e sábado, das 19h às 23h; no sábado, também das 11h às 15h. Aos domingos, das 10h às 18h.

Onde: Parque João Batista Marchese, em Encantado, no Vale do Taquari.

Ingressos: crianças de sete a 11 anos pagam R$ 80; associados da Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E) têm desconto especial; valores a partir de 12 anos: R$ 170 (sextas-feiras à noite); R$ 197 (sábados e domingos ao meio-dia); e R$ 224 (sábados à noite).