Comboio gigante marca o retorno do Mirage Circus a Porto Alegre

Quem estava a caminho de Porto Alegre pela Freeway na manhã de domingo (25), ficou impressionado com o maior comboio da história do Mirage Circus, que chegava à capital. Seguindo pela avenida Castelo Branco, passando pela Mauá e indo em direção à avenida Padre Cacique, os olhares curiosos ficaram mais próximos e paravam para ver os 25 caminhões e as 45 carretas que atravessavam as ruas da cidade ao som das buzinas e comemorações.



Pela Orla do Gasômetro o aceno das crianças e a admiração dos adultos deram as boas-vindas ao maior circo da América Latina. A trupe chegou em uma fila com mais de um quilômetro de extensão de comboio e duas mil toneladas de equipamentos de estrutura circense marcaram a grandiosidade do Gigante Brasileiro diante do público. Ainda, a mágica desse espetáculo itinerante atraiu famílias e deixou as corridas e caminhadas mais leves ao assistir o retorno do circo.



Comandado pelo ator Marcos Frota, o Mirage Circus retorna pela terceira vez ao solo gaúcho e promete uma temporada repleta de novidades, com estruturas climatizadas, tecnologia de ponta e apresentações de tirar o fôlego do público, como o trapézio duplo, inédito no Brasil. São dois trapézios com trapezistas voando ao mesmo tempo em meio aos truques e performances. O diretor de marketing do circo, Socrates Fernandes, contou o que os gaúchos e gaúchas podem esperar das próximas apresentações em Porto Alegre a partir de 6 de junho.



- E na parte de estrutura, a nossa roda gigante que atinge 40 metros de altura. Lá em cima as pessoas vão ter a visão toda da Orla do Guaiba e de todo o entorno do circo. Vai ser incrível! Não tem outra cidade do país que possa ter uma paisagem tão esplêndida, afirmou.