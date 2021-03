Combate à pandemia Sete municípios da Região Carbonífera anunciam mais restrições no comércio e serviços no final de semana Ação é assinada pelas gestões municipais de Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Charqueadas, General Câmara, Minas do Leão e São Jerônimo