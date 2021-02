Vale do Sinos Vacinação de idosos com 80 anos ou mais tem fila de cerca de uma hora em drive-thru de São Leopoldo Imunização dentro de carros ocorre no Largo Rui Porto, junto ao Ginásio Municipal Celso Morbac. Doses também são aplicadas no centro de Vacinação, montado na Antiga Sede da Unisinos, com acesso pela Praça Tiradentes