Pandemia Gabbardo fala sobre RS: "Fechar município que não tem nenhum caso não dá pra criticar. Mas devíamos pensar bem" O secretário-executivo do Ministério da Fazenda questionou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, se essa é a melhor estratégia, uma vez que não vai ser possível colocá-la em prática por muito tempo