Vinhos, massas, galeto e muito mais: o que comer, beber e visitar na ExpoBento e Fenavinho 2026 

Tem época do ano em que Bento Gonçalves fica ainda mais com cara de Bento Gonçalves. Junho é uma delas. Entre vinhos, shows, compras e uma programação que mistura negócios e lazer, a cidade recebe a 34ª ExpoBento, a maior feira multissetorial de compras e entretenimento do país, e a 21ª Fenavinho, a Festa Nacional do Vinho, até 14 de junho. E, para quem viaja pela experiência completa, é como uma síntese da serra gaúcha: cultura, sabor e aquela sensação de que sempre cabe “só mais uma coisinha” – seja na mesa ou nas sacolas.
As feiras
A Fenavinho transforma vinho e comida em programa principal. Vinícolas da região brótulos produzidos na serra gaúcha para degustar, circular e experimentar combinações clássicas. Massas artesanais, pizzas, tábuas de frios e pão assado em forno de pedra ajudam a completar o cenário.
A Fenavinho é um convite a descobrir – e quem chega pela primeira vez percebe rápido que o vinho é o fio condutor, mas o que prende as pessoas é a mesa completa: a massa, o pão, o frio bem cortado. Cada combina ção que você experimenta aqui carrega tradição, território e a história da nossa gente
EMILIANO CASTAMAN, INTEGRANTE DO COMITÊ DA FENAVINHO NA ÁREA DA GASTRONOMIA
A ExpoBento também reúne dezenas de espaços gastronômicos, com opções para todos os gostos e ritmos: de um lanche rápido – hambúrguer, pastel, cachorro-quente – a refeições como sopa de capeletti, galeto, pizzas, massas e buffet para quem prefere sentar sem pressa.
Produtos coloniais para levar na sacola
Entre um corredor e outro da feira, também aparece uma das partes mais difíceis de resistir: as agroindústrias familiares. Queijos, salames, geleias, cucas, biscoitos, pães e embutidos artesanais ocupam um espaço inteiro da ExpoBento, reunindo produtores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. É o tipo de passeio que começa como “só uma olhadinha” e termina com a despensa abastecida.
Aproveite para montar um roteiro por Bento Gonçalves
O Vale dos Vinhedos segue sendo um dos roteiros mais procurados, reunindo vinícolas, restaurantes, pousadas e cafés entre os parreirais. Mas Bento Gonçalves vai além dele. Distritos como Faria Lemos, Tuiuty e São Pedro também concentram vinícolas, cantinas familiares e paisagens típicas da região nesta época do ano.
Mesmo para quem vai passar apenas um dia na cidade, alguns clássicos seguem valendo a parada, como a igreja em formato de barril de vinho e o roteiro Caminhos de Pedra.
Como comprar ingressos para a ExpoBento e Fenavinho
Os ingressos antecipados para a ExpoBento e a Fenavinho podem ser adquiridos pelo aplicativo ExpoBento na Palma da Mão, que facilita o acesso aos eventos.
Mais informações sobre programação, horários e atrações estão disponíveis nos sites oficiais da ExpoBento e da Fenavinho e nos perfis dos eventos nas redes sociais.
ExpoBento e Fenavinho 2026
Quando: até 14 de junho de 2026
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481)
Mais informações: expobento.com.br e fenavinho.com.br
Horários da feira: 4, 5, 6 e 13 de junho, das 10h às 22h30min; 7 e 14 de junho, das 10h às 21h; 9, 10 e 11 de junho, das 18h às 22h30min; 12 de junho, das 14h às 22h30min; 8 de junho, entrada gratuita, das 18h às 22h30min.