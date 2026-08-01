Quer curtir o inverno na Serra? Veja dicas de passeios imperdíveis 

Fazer um passeio de balão, subir ao ponto mais alto do Rio Grande do Sul, conhecer locais preservados que já foram cenário de filmes e experimentar um hambúrguer de cuca. Tudo isso é possível na Serra Gaúcha.

Nas últimas semanas, Zero Hora publicou uma série de reportagens, com dicas de programas na região. Uma delas foi a Casa das Cucas de Bento Gonçalves, cujo cardápio inclui desde opções tradicionais até outras bastante curiosas, como um hambúrguer feito com pão de cuca.

Em Garibaldi, a grande atração é explorar o centro histórico, repleto de casarões e construções de época que contam a história da região e garantem uma sensação de volta ao passado.

Já em São Francisco de Paula, uma boa dica é o parque Mátria, com uma grande variedade de espécies de flores, enquanto em Cambará do Sul é possível enxergar a região acima das nuvens nos passeios de balão.

Para quem gosta de altura, aliás, ainda é possível subir o Pico do Monte Negro, em São José dos Ausentes, com mais de mil metros de altitude.

Confira a série de reportagens:



