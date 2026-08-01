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Quer curtir o inverno na Serra? Veja dicas de passeios imperdíveis 

Série de reportagens mostrou opções para aproveitar a estação em diversas cidades da região

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