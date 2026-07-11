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Novidades em Gramado no inverno: quatro passeios que talvez você ainda não conheça

Município projeta receber 2,3 milhões de turistas no período da estação mais fria

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Juliano Lannes*

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