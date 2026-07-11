Novidades em Gramado no inverno: quatro passeios que talvez você ainda não conheça

No mesmo passo que o turismo cresce nos meses de inverno, Gramado não para de se reinventar. Com a previsão de a cidade receber mais de 2 milhões de visitantes durante a estação em 2026, novas atrações já pipocam nas principais buscas dos amantes do frio.
Segundo dados do Observatório do Turismo de Gramado, o ano de 2025 recuperou o patamar de acessos ao município via pedágio registrado em 2022 e 2023, entre 7 e 8 milhões, frente à queda em 2024 por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.
Portanto, quanto maior o número de opções, melhor. Para te ajudar nessa busca por passeios ainda "desconhecidos", Zero Hora listou quatro locais que podem te surpreender na "queridinha" da Serra.
Confira as dicas:
Lumni Experience — o primeiro parque noturno de Gramado
Inaugurado em junho de 2025, o Lumni é a mais recente grande atração da cidade e a primeira dedicada exclusivamente a experiências noturnas.
Em 12 hectares, o parque reúne mais de 500 mil luzes distribuídas por ambientes temáticos, como o Campo Iluminado, o Túnel das Luzes e o Jardim das Tulipas, além de um polo gastronômico com opções que vão da cozinha italiana a hambúrgueres artesanais e vinhos.
A proposta mistura contemplação, tecnologia e romantismo — um roteiro que funciona tanto para casais quanto para grupos de amigos e famílias.
Serviço
- Endereço: Rua Semilda Fisch Riegel, 2.900, Bairro Tapera
- Funcionamento: diariamente. O horário de abertura varia conforme a época do ano. No inverno (entre junho e julho), a abertura é às 18h.
- Mais informações: @lumni.gramado no Instagram
Olivas de Gramado — Ritual do Pôr do Sol
O Parque Olivas de Gramado, maior complexo de olivoturismo do país, renovou recentemente seu tradicional "Olivas Sunset" com um novo ritual que incorpora artes cênicas à celebração do entardecer. O cenário tem vista para o cânion Pedra Branca e o Vale do Rio Caí.
A experiência, incluída no ingresso do parque, é um dos programas mais procurados por casais na cidade.
Serviço
- Endereço: Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1.808, Linha Nova, a 14 km do Centro
- Funcionamento: diariamente, das 10h30 às 18h. Em dias de sol, o pôr do sol pode ser apreciado a partir das 16h
- Mais informações: @olivasdegramado no Instagram
Vovó Lucena Platz — turismo rural entre morangos
Um projeto de turismo rural que aproxima o visitante da rotina dos produtores de morango da região.
O passeio inclui visita guiada à plantação, degustação de morangos de diferentes espécies e geleias artesanais. O jardim tem acesso livre para piqueniques.
É um roteiro que reforça o eixo mais colonial e intimista de Gramado, ideal para quem busca uma experiência mais contemplativa e menos voltada a parques temáticos tradicionais.
Serviço
- Endereço: Estrada Linha Ávila Baixa, 2.700, no interior de Gramado
- Visitação: somente com agendamento prévio via WhatsApp. Clique aqui
- Mais informações: @vovolucenaplatz no Instagram
Casa Figueira — almoço colonial com vista para o vale
Restaurante conhecido pelo buffet de comida caseira servido à sombra de uma figueira de 43 anos e com vista para o Vale das Montanhas.
A experiência inclui a possibilidade de colher ervas no jardim da casa para preparar o próprio chá após a refeição.
Serviço
- Endereço: Estrada Serra Grande, 3.945, Várzea Grande, a 8 km do Centro
- Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 13h30.
- Mais informações: @restaurantecasafigueira no Instagram
* Sob orientação e supervisão de Beto Azambuja