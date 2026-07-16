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Serra em Cena
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Conheça cinco lugares para curtir em São Francisco de Paula nas férias de inverno

Cidade oferece um repertório de pontos turísticos que vai de cachoeiras exuberantes até uma livraria aconchegante

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Rodrigo Stolzmann*

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