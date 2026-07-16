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Município conta com programação para diferentes gostos e faixas etárias. Mátria Parque de Flores / Divulgação

A serra gaúcha é lar de uma série de encantos. Turistas do Brasil e do Exterior buscam lazer e conforto na região todos os anos, sobretudo no inverno. Engana-se, porém, quem resume essa fama às cidades de Gramado e Canela.

A cultura serrana é diversa e tem muito a oferecer para aqueles que estão dispostos a conhecê-la mais a fundo.

O município de São Francisco de Paula ilustra bem essa pluralidade. Por vezes preterida pelas agências de turismo, a localidade surpreende os mal informados.

Pode ser uma cachoeira deslumbrante, uma livraria aconchegante ou um parque repleto de flores. O local conta com um amplo repertório e, por isso, consegue agradar diferentes gostos e idades.

Zero Hora consultou guias locais e empreendimentos para produzir uma lista com atrações e dicas para os interessados em conhecer a cidade.

Confira as opções:

Lago São Bernardo

Área encanta por sua beleza natural ímpar. Joana Moreira / PSFP

É o cartão postal de São Francisco de Paula. Seja para praticar esportes ou simplesmente apreciar a paisagem, o Lago São Bernardo oferece uma opção versátil de lazer ao ar livre.

E não falta espaço para isso: são aproximadamente 2 km de circunferência. Inclusive, são oferecidos passeios a cavalo, pedalinho e triciclo no local.

Em suas margens, há também um pequeno santuário e um painel. As estruturas homenageiam os tropeiros, personagens importantes para a história e cultura do município.

Entretanto, o que costuma chamar mais atenção dos visitantes está na água, e não na terra. A área é repleta de patos, cuja presença fascina muitos turistas e enriquece o cenário.

Mátria Parque de Flores

Experiência muda de acordo com a estação do ano. Porthus Junior / Agencia RBS

Se uma rosa já é romântica, o que pensar de um oceano de flores? O Mátria Parque de Flores não só levanta como responde essa pergunta.

São muitas cores, texturas e aromas. O local conta com 30 jardins e uma enorme variedade de espécies e arranjos. Esqueça a tela e o óleo: trata-se de uma pintura viva.

A experiência muda completamente de acordo com a estação do ano, já que o parque também é mediado pela natureza (e seus ciclos). É um cenário em constante movimento.

— Temos tanto plantas perenes quanto plantas de época. A cada estação, temos floradas específicas. O parque é planejado para ter flores o ano todo – explica Ithyara Albuquerque, diretora e proprietária do lugar.

A representante admite, porém, que o auge do amadurecimento da maior parte das plantas acontece no verão.

O destino é uma ótima pedida para casais em virtude de sua atmosfera bucólica e cativante. Oferece dois restaurantes, loja e espaço para eventos.

Ingresso: R$ 119,00

R$ 119,00 O estabelecimento fica aberto todos os dias (10h às 18h)

Parque Natural Municipal da Ronda

Local se encontra a apenas 2 km de distância do centro da cidade. Divulgação / Prefeitura de São Francisco de Paula

Preservar a biodiversidade. Essa é a missão (e o motivo da criação) do Parque Natural Municipal da Ronda. Com 1.448 hectares de área, o local conta com trilhas, mirantes e cascatas impressionantes. É uma verdadeira imersão na Mata Atlântica.

A floresta abriga uma ampla variedade de fauna e flora. Por isso, em 2007, uma lei municipal fundou o parque com o objetivo de evitar o desmatamento e a exploração predatória.

Se você busca conexão com a natureza, atividade física e belas vistas, esse lugar merece espaço no seu roteiro. Além disso, o ponto fica a apenas 2 km de distância do centro da cidade, tornando-o de fácil e rápido acesso.

A área fica aberta para visitação todos os dias (8h30 às 17h)

A entrada é gratuita

Livraria Miragem

Estabelecimento oferece uma ampla variedade de livros. Carlos Macedo / Agencia RBS

Se você busca uma atmosfera acolhedora e aconchegante, talvez esse seja o destino ideal. A livraria Miragem é uma das principais referências da cidade. São três andares de livros: uma mistura de diversidade e quantidade.

A história se revela a cada encontro de prateleiras. É uma opção interessante para aqueles que querem fugir do agito e gostam de uma boa leitura acompanhada de café.

O local conta também com sebo, cafeteria e salão de eventos.

O estabelecimento fica aberto todos os dias no período da tarde (13h às 18h)

Parque das 8 Cachoeiras

Destino é uma boa alternativa para aqueles que buscam contato com a natureza. Sesc / Parque das 8 Cachoeiras / Divulgação

O nome é autoexplicativo. O parque conta com trilhas de diferentes níveis de dificuldade. O destino? Cachoeiras praticamente intocadas pelo homem e cenários exuberantes.

É um programa que rima com natureza, exercício físico e aventura. A opção pode interessar especialmente aos que buscam uma experiência imersiva, longe do celular e dos afazeres cotidianos.

O parque também oferece pousada com chalés, áreas de camping e lanchonete.

Ingresso: R$ 30

R$ 30 Mais informações pelo Instagram ou pelo WhatsApp: (54) 999645200

Qual a melhor época para visitar "São Chico"?

São Francisco de Paula alia belezas naturais a uma rotina pacata. Camila Hermes / Agencia RBS

Aos interessados em conhecer São Francisco de Paula, uma pergunta fica no ar: qual é a melhor época para visitar a cidade?

Naturalmente, um banho refrescante na cachoeira costuma combinar mais com o verão. Por outro lado, uma leitura acompanhada de um café quentinho pode cair bem no inverno. E o que dizer da beleza única da primavera?

O questionamento levanta mais dúvidas do que oferece respostas. Por isso, é difícil fugir da conclusão que, em grande medida, a escolha depende dos desejos e preferências pessoais de cada um.

— É uma cidade que está se preparando cada vez mais em todos os aspectos para você conseguir aproveitar o ano todo – afirma Rafael Castelli, secretário de Turismo e Cultura do município.

O secretário ainda chama atenção para eventos exclusivos que "São Chico" recebe, como o São Chico Beatles Festival e a Festa do Pinhão. De acordo com ele, os festivais "entram a noite" e enriquecem significativamente a diversidade cultural da região.