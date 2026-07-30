Viagem

Não é só vinho
Notícia

Como cervejarias da serra gaúcha estão conquistando turistas com experiências no inverno

Estabelecimentos ampliam repertório e oferecem rótulos premiados, eventos especiais

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Pedro Pereira

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