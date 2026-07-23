Cânions, observação das estrelas e o "topo do RS": sete atrações em Cambará do Sul e São José dos Ausentes

Os municípios de Cambará do Sul e São José dos Ausentes, na serra gaúcha, são conhecidos por seus cânions, vistas panorâmicas e clima característico de altitude. Afinal, tratam-se das duas cidades "mais elevadas" do Estado.
Todos os anos, ambas recebem turistas curiosos para sentir o gostinho da vida nas alturas. A região dos Campos de Cima da Serra atende a esse anseio, com opções que vão do ecoturismo à imersão na gastronomia típica e observação das estrelas.
Além dos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, Zero Hora lista opções diversas de lazer para quem quer curtir um roteiro diferente na Serra.
Confira:
Cânions
Entre rochas e araucárias, os cânions se destacam por sua beleza ímpar. Não é à toa que, para muitos, os paredões rochosos são a primeira coisa que vem à mente quando se fala da região.
Merecem destaque o Fortaleza e o Itaimbezinho, cujos desfiladeiros – que têm mais de 700 metros – oferecem vistas de tirar o fôlego. Eles fazem parte dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, em Cambará do Sul, e também dispõe de trilhas e cachoeiras.
— O que mais atrai a atenção do visitante (e o grande fator que faz ele nos visitar) é a natureza exuberante dos grandes cânions — afirma Andrews Mohr, secretário de Turismo e Cultura do município.
Em São José dos Ausentes, por outro lado, são o Monte Negro e o Amola Faca que roubam os holofotes. A paisagem permite a contemplação do planalto por inteiro, com suas diversas quedas d'água e vegetação típica.
— A imensidão dos cânions, aquela grandiosidade, aquelas rochas, aquele abismo. Tudo isso acaba transformando eles no carro-chefe (da cidade) — aponta Aline Maria Ramos, professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) com pesquisa sobre os Campos de Cima da Serra.
- Itaimbezinho e Fortaleza: Diariamente, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 107
- Monte Negro: Aberto 24 horas por dia (local público). A entrada é gratuita
- Amola Faca: Geralmente das 8h às 18h. Fica em uma propriedade privada que costuma cobrar uma taxa de R$ 25 por pessoa
Trilhas ecológicas
Como diz o ditado popular: "o importante não é o destino, e sim a caminhada". Para além das vistas sem igual, a região dos cânions também oferece trilhas que corroboram com essa tese.
Deslumbrantes, os caminhos rasgam a paisagem serrana e mostram, para quem decide desbravá-los, um ecossistema vivo e pulsante. Trata-se de uma verdadeira aventura: uma mistura de atividade física, apreciação e presença.
— Nós somos um destino focado em turismo de natureza, turismo rural e turismo de aventura — explica Andrews.
Tanto Cambará do Sul quanto São José dos Ausentes oferecem uma enorme variedade de alternativas. Muitos dos trajetos, inclusive, recompensam os corajosos com belas cachoeiras e desfiladeiros, atrações anteriormente mencionadas na lista.
- Quando? Depende do trajeto escolhido
- Quanto custa? Depende do trajeto escolhido
- Mais informações para Cambará do Sul, veja aqui
- Mais informações para São José dos Ausentes, veja aqui
Pico do Monte Negro
O Pico do Monte Negro, com seus 1.403 metros de altitude, é considerado o topo do Rio Grande do Sul. Ele é alcançado por meio de uma pequena trilha, que, apesar de mal sinalizada, é recompensadora.
A vista dispensa comentários. Lá de cima, as formações rochosas, nascentes e vegetação se misturam em um cenário que flerta com a fantasia. Em dias de pouca nebulosidade, é possível até mesmo ver o oceano do local.
— Nós estamos a 80 km do mar. Daqui, a gente consegue avistar todas as praias em um dia de inverno — conta Milena Santos, secretária de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes.
No entanto, Milena reforça que o passeio é mais limitado no verão, curiosamente porque há muita neblina na região.
A entrada é gratuita. A área está localizada a 42 quilômetros da cidade e, por isso, demanda algum meio de locomoção para ser acessada.
— Ainda não temos nenhuma estrutura lá. O turista estaciona seu carro e já está a cerca de 200, 300 metros do cânion — explica.
- Quando? Aberto todos os dias
- Quanto custa? A entrada é gratuita (local público)
Tour astronômico
Há poucas coisas que encantam tanto quanto um céu estrelado. Se a vida no campo tem suas vantagens, uma delas certamente é a possibilidade de observar os astros, prática inviabilizada pela poluição luminosa das grandes cidades.
O município de Cambará do Sul ainda goza desse privilégio. Por isso, algumas iniciativas locais passaram a proporcionar essa experiência aos visitantes. É o chamado "Tour Astronômico".
Naturalmente, não é todo dia que as condições climáticas estão favoráveis. Desse modo, as datas são planejadas com antecedência a fim de garantir um passeio marcante e imersivo.
- Quando? Depende de agendamento
- Quanto custa? Varia de acordo com o fornecedor e tipo de experiência (procure a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul)
Voo de balão
Como sabemos, Cambará do Sul é um dos municípios mais elevados do Estado. Mas o que faz quem quer ir ainda mais alto? Para muitos, a solução é o balonismo, atividade que mistura aventura e encantamento.
A prática convida os visitantes a conhecer a Serra por outro ângulo. Acima das nuvens, os turistas se descolam da paisagem e, como resultado, literalmente ampliam os seus horizontes.
O passeio precisa ser agendado previamente. Ele pode ser feito em grupos grandes, pequenos e até mesmo a dois, alternativa comumente procurada por casais.
- Quando? Depende de agendamento
- Quanto custa? Varia de acordo com o fornecedor e tipo de experiência (procure a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul)
Cachoeiras
A área ainda conta outra preciosidade: as cachoeiras. Com diferentes formas, tamanhos e aparências, elas enriquecem o cenário e proporcionam uma experiência única de conexão.
As opções são muitas. Em Cambará do Sul, a Cachoeira dos Venâncios é uma das mais conhecidas e tem fácil acesso. As quedas de água formam piscinas naturais, convocando os visitantes para um banho refrescante.
Não menos impressionante, há também a Cachoeira das Sete Mulheres, localizada em São José dos Ausentes. A cascata tem 30 metros de altura e ficou famosa após ter sido cenário da série A Casa das Sete Mulheres.
- Cachoeira dos Venâncios: Diariamente, das 8h às 19h30. Fica em uma propriedade privada que costuma cobrar uma taxa de R$ 30
Cachoeira das Sete Mulheres: Diariamente, das 7h às 18h. O custo da entrada depende da experiência contratada (veja mais informações aqui)
Gastronomia típica
E se não bastasse toda a beleza natural, ainda te ganham pela barriga. A região oferece uma grande variedade de experiências gastronômicas, recheadas com receitas tradicionais e pratos típicos. É o programa perfeito para os famosos "bons de garfo".
— Aqui, o que é bem forte é o turismo rural. Essa característica do próprio proprietário atender o turista, seu filho, seus netos. Isso é algo bem interessante — afirma Milena Santos, secretária de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes.
Nesse sentido, vale menção à Fazenda Rincão Comprido. Com mais de 200 anos, o lugar é referência na produção de queijo artesanal serrano. A localidade fica a 31 quilômetros de São José dos Ausentes.
Está incluso no passeio uma visitação ao galpão de ordenha, onde é oferecida uma degustação regada a música regional. Além disso, a família Lopes te conta histórias e fatos curiosos sobre o produto.
- Quando? Depende da experiência. Na Fazenda Rincão Comprido, as visitas ocorrem mediante agendamento
- Quanto custa? Depende da experiência. Na Fazenda Rincão Comprido, o ingresso custa R$ 50
* Sob orientação e supervisão de Beto Azambuja