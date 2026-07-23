Cânions, observação das estrelas e o "topo do RS": sete atrações em Cambará do Sul e São José dos Ausentes

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Municípios são conhecidos, sobretudo, por sua beleza única. Daniel Herrera,Série Aparados da Serra / Divulgação

Todos os anos, ambas recebem turistas curiosos para sentir o gostinho da vida nas alturas. A região dos Campos de Cima da Serra atende a esse anseio, com opções que vão do ecoturismo à imersão na gastronomia típica e observação das estrelas.

Além dos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, Zero Hora lista opções diversas de lazer para quem quer curtir um roteiro diferente na Serra.

Confira:

Cânions

Alguns desfiladeiros têm mais de 700 metros de altura. Lauro Alves / Agencia RBS

Entre rochas e araucárias, os cânions se destacam por sua beleza ímpar. Não é à toa que, para muitos, os paredões rochosos são a primeira coisa que vem à mente quando se fala da região.

Merecem destaque o Fortaleza e o Itaimbezinho, cujos desfiladeiros – que têm mais de 700 metros – oferecem vistas de tirar o fôlego. Eles fazem parte dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, em Cambará do Sul, e também dispõe de trilhas e cachoeiras.

— O que mais atrai a atenção do visitante (e o grande fator que faz ele nos visitar) é a natureza exuberante dos grandes cânions — afirma Andrews Mohr, secretário de Turismo e Cultura do município.

Em São José dos Ausentes, por outro lado, são o Monte Negro e o Amola Faca que roubam os holofotes. A paisagem permite a contemplação do planalto por inteiro, com suas diversas quedas d'água e vegetação típica.

— A imensidão dos cânions, aquela grandiosidade, aquelas rochas, aquele abismo. Tudo isso acaba transformando eles no carro-chefe (da cidade) — aponta Aline Maria Ramos, professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) com pesquisa sobre os Campos de Cima da Serra.

Itaimbezinho e Fortaleza: Diariamente, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 107

Diariamente, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 107 Monte Negro: Aberto 24 horas por dia (local público). A entrada é gratuita

Aberto 24 horas por dia (local público). A entrada é gratuita Amola Faca: Geralmente das 8h às 18h. Fica em uma propriedade privada que costuma cobrar uma taxa de R$ 25 por pessoa

Trilhas ecológicas

É uma alternativa que mistura conexão com a natureza e atividade física. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Como diz o ditado popular: "o importante não é o destino, e sim a caminhada". Para além das vistas sem igual, a região dos cânions também oferece trilhas que corroboram com essa tese.

Deslumbrantes, os caminhos rasgam a paisagem serrana e mostram, para quem decide desbravá-los, um ecossistema vivo e pulsante. Trata-se de uma verdadeira aventura: uma mistura de atividade física, apreciação e presença.

— Nós somos um destino focado em turismo de natureza, turismo rural e turismo de aventura — explica Andrews.

Tanto Cambará do Sul quanto São José dos Ausentes oferecem uma enorme variedade de alternativas. Muitos dos trajetos, inclusive, recompensam os corajosos com belas cachoeiras e desfiladeiros, atrações anteriormente mencionadas na lista.

Quando? Depende do trajeto escolhido

Depende do trajeto escolhido Quanto custa? Depende do trajeto escolhido

Depende do trajeto escolhido Mais informações para Cambará do Sul, veja aqui

Mais informações para São José dos Ausentes, veja aqui

Pico do Monte Negro

Ponto mais alto do Estado tem mais de mil metros de altitude. Anápio Pereira / Divulgação

O Pico do Monte Negro, com seus 1.403 metros de altitude, é considerado o topo do Rio Grande do Sul. Ele é alcançado por meio de uma pequena trilha, que, apesar de mal sinalizada, é recompensadora.

A vista dispensa comentários. Lá de cima, as formações rochosas, nascentes e vegetação se misturam em um cenário que flerta com a fantasia. Em dias de pouca nebulosidade, é possível até mesmo ver o oceano do local.

— Nós estamos a 80 km do mar. Daqui, a gente consegue avistar todas as praias em um dia de inverno — conta Milena Santos, secretária de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes.

No entanto, Milena reforça que o passeio é mais limitado no verão, curiosamente porque há muita neblina na região.

A entrada é gratuita. A área está localizada a 42 quilômetros da cidade e, por isso, demanda algum meio de locomoção para ser acessada.

— Ainda não temos nenhuma estrutura lá. O turista estaciona seu carro e já está a cerca de 200, 300 metros do cânion — explica.

Quando? Aberto todos os dias

Aberto todos os dias Quanto custa? A entrada é gratuita (local público)

Tour astronômico

Região é propícia para a observação das estrelas. Egon Filter / Divulgação

Há poucas coisas que encantam tanto quanto um céu estrelado. Se a vida no campo tem suas vantagens, uma delas certamente é a possibilidade de observar os astros, prática inviabilizada pela poluição luminosa das grandes cidades.

O município de Cambará do Sul ainda goza desse privilégio. Por isso, algumas iniciativas locais passaram a proporcionar essa experiência aos visitantes. É o chamado "Tour Astronômico".

Naturalmente, não é todo dia que as condições climáticas estão favoráveis. Desse modo, as datas são planejadas com antecedência a fim de garantir um passeio marcante e imersivo.

Quando? Depende de agendamento

Depende de agendamento Quanto custa? Varia de acordo com o fornecedor e tipo de experiência (procure a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul)

Voo de balão

Passeio permite aos visitantes ver a Serra de cima. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Como sabemos, Cambará do Sul é um dos municípios mais elevados do Estado. Mas o que faz quem quer ir ainda mais alto? Para muitos, a solução é o balonismo, atividade que mistura aventura e encantamento.

A prática convida os visitantes a conhecer a Serra por outro ângulo. Acima das nuvens, os turistas se descolam da paisagem e, como resultado, literalmente ampliam os seus horizontes.

O passeio precisa ser agendado previamente. Ele pode ser feito em grupos grandes, pequenos e até mesmo a dois, alternativa comumente procurada por casais.

Quando? Depende de agendamento

Depende de agendamento Quanto custa? Varia de acordo com o fornecedor e tipo de experiência (procure a Secretaria de Turismo de Cambará do Sul)

Cachoeiras

Disponíveis no local, banhos refrescantes podem fazer parte da programação. Lauro Alves / Agencia RBS

A área ainda conta outra preciosidade: as cachoeiras. Com diferentes formas, tamanhos e aparências, elas enriquecem o cenário e proporcionam uma experiência única de conexão.

As opções são muitas. Em Cambará do Sul, a Cachoeira dos Venâncios é uma das mais conhecidas e tem fácil acesso. As quedas de água formam piscinas naturais, convocando os visitantes para um banho refrescante.

Não menos impressionante, há também a Cachoeira das Sete Mulheres, localizada em São José dos Ausentes. A cascata tem 30 metros de altura e ficou famosa após ter sido cenário da série A Casa das Sete Mulheres.

Cachoeira dos Venâncios: Diariamente, das 8h às 19h30. Fica em uma propriedade privada que costuma cobrar uma taxa de R$ 30

Cachoeira das Sete Mulheres: Diariamente, das 7h às 18h. O custo da entrada depende da experiência contratada (veja mais informações aqui)

Gastronomia típica

Queijo serrano é produzido em diversas propriedades dos Campos de Cima da Serra. Felipe Nyland / Agencia RBS

E se não bastasse toda a beleza natural, ainda te ganham pela barriga. A região oferece uma grande variedade de experiências gastronômicas, recheadas com receitas tradicionais e pratos típicos. É o programa perfeito para os famosos "bons de garfo".

— Aqui, o que é bem forte é o turismo rural. Essa característica do próprio proprietário atender o turista, seu filho, seus netos. Isso é algo bem interessante — afirma Milena Santos, secretária de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes.

Nesse sentido, vale menção à Fazenda Rincão Comprido. Com mais de 200 anos, o lugar é referência na produção de queijo artesanal serrano. A localidade fica a 31 quilômetros de São José dos Ausentes.

Está incluso no passeio uma visitação ao galpão de ordenha, onde é oferecida uma degustação regada a música regional. Além disso, a família Lopes te conta histórias e fatos curiosos sobre o produto.

Quando? Depende da experiência. Na Fazenda Rincão Comprido, as visitas ocorrem mediante agendamento

Depende da experiência. Na Fazenda Rincão Comprido, as visitas ocorrem mediante agendamento Quanto custa? Depende da experiência. Na Fazenda Rincão Comprido, o ingresso custa R$ 50