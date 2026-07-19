Amigos percorrerão 300 km a pé para mostrar lugares inóspitos do RS: "Que inspire mais pessoas a conhecer essa região"

Três amigos embarcaram em uma aventura na terça-feira (14): Filipe Pereira, Arthur Teixeira e Gustavo Ribas vão caminhar por 300 quilômetros e percorrer 10 cidades do Rio Grande do Sul com o objetivo de "divulgar as belezas naturais" do Estado.

— Mostrar o quanto a nossa Serra Geral é extraordinária e que o nosso Litoral não é só praia — diz Filipe.

Com mais de 370 mil seguidores, Filipe, que é conhecido como "um gaúcho viajante" nas redes sociais, costuma destacar destinos e trazer dicas de passeios.

Natural de São Leopoldo, no Vale do Sinos, o influenciador digital transformou a paixão em profissão há cerca de cinco anos.

— Decidi me dedicar exclusivamente a esse propósito: criar conteúdos que inspirem as pessoas a viajar mais, se reconectarem com o mundo ao redor e valorizarem o que é simples e verdadeiro.

A travessia começou pelo Caminho Gaúcho de Santiago, em Santo Antônio da Patrulha. Eles vão passar pelas cidades de Caraá, Riozinho, Maquiné, Terra de Areia, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba, Praia Grande (SC) e Cambará do Sul, onde devem chegar até o dia 25 de julho.

— Além de um desafio pessoal da caminhada, que é uma caminhada longa, o objetivo é fazer uma integração do turismo — explica Filipe, e acrescenta que irão passar também pelo meio de comunidades e por uma aldeia indígena. — O objetivo é caminhar e contar essas histórias ao mesmo tempo.

O trio se preparou com alimentação orientada por nutricionista e treinamento funcional. Em média, eles farão 30 quilômetros por dia.

— Em alguns dias a gente vai dormir em pousadas de pessoas que já estão preparadas para nos receber. Outros dias a gente vai fazer acampamento selvagem. A gente vai estar fazendo a caminhada com uma mochila nas costas.

Filipe Pereira, Arthur Teixeira e Gustavo Ribas vão caminhar por 300 km e percorrer 10 cidades do RS. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Nas partes mais difíceis do trajeto, contarão com auxílio de guias turísticos.

— Vão trilhar conosco de dois a três dias.

Eles também querem mostrar os desafios e trazer dicas para quem quiser se inspirar e também fazer os passeios.

— Queremos mostrar que existe um caminho repleto de natureza, cultura, gastronomia e histórias esperando para ser descoberto. Nossa missão é ajudar a transformar essa travessia em uma rota que inspire mais pessoas a conhecer essa região.