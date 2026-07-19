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Amigos percorrerão 300 km a pé para mostrar lugares inóspitos do RS: "Que inspire mais pessoas a conhecer essa região"

Filipe Pereira, Arthur Teixeira e Gustavo Ribas partiram de Santo Antônio da Patrulha nesta terça-feira (14). Grupo deve chegar ao Cânion Itaimbezinho, em Cambará do Sul, até o dia 25 de julho

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Kassiane Michel

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