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Turismo de inverno
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Serra gaúcha além de Gramado: os destinos escondidos para visitar no frio

Autênticas, as experiências fogem do óbvio e mostram um lado da região que nem todos os visitantes têm a oportunidade de conhecer

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Rodrigo Stolzmann*

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