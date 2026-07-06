Seja por suas belas paisagens, restaurantes, hotéis ou parques temáticos, a serra gaúcha é, querendo ou não, a cara do turismo no Rio Grande do Sul. Só em 2025, a cidade de Gramado – referência da região – recebeu cerca de 7,9 milhões de visitantes.

E não é sem motivo. Para quem quer curtir as férias de inverno ou mesmo só está de passagem, as opções são muitas.

É inegável que as ruas, as lojas e o clima serrano encantam. No entanto, também é verdade que há quem prefira fugir das multidões e viver uma aventura diferente.

Zero Hora consultou especialistas e traz um roteiro para aqueles que querem fugir do óbvio. Autênticas, as atrações exploram um lado da Serra que nem todos tiveram a oportunidade de conhecer, mas muitos gostariam.

Confira

Caminhadas na altitude

Em seus passeios, projeto busca tirar o foco das grandes metrópoles. Ronaldo Costa / Eco Caminhantes

A serra gaúcha pode oferecer paisagens deslumbrantes para aqueles que se permitem desacelerar. E por que não fazer isso? Essa é a premissa de iniciativas como o Eco Caminhantes, que reúne pessoas interessadas em explorar as altitudes a pé.

Nascido em 2004, o projeto realiza passeios em diversos lugares, inclusive fora do país. Mas, como os fundadores são nativos de Porto Alegre, trajetos serranos são compromisso garantido na agenda.

Pode ser em Nova Petrópolis, Picada Café, São José dos Ausentes ou outro. De acordo com Susy Ma (uma das precursoras da iniciativa), o diferencial reside no caráter contemplativo das caminhadas:

— É sobre desconectar e encontrar amigos.

Roteiros completos no site:

www.ecocaminhantes.com.br

Mais informações por e-mail ou WhatsApp: contato@ecocaminhantes.com.br /

(51) 998831390

Livraria Miragem

Local conta também com sebo e cafeteria. Carlos Macedo / Agencia RBS

Localizada em São Francisco de Paula, a livraria Miragem é uma das principais referências da cidade. São três andares de livros: uma mistura de diversidade e quantidade. O local conta também com sebo, cafeteria e salão de eventos.

O que chama mais atenção, porém, é a atmosfera acolhedora e envolvente. A história se revela a cada encontro de prateleiras.

É uma opção interessante para aqueles que querem fugir do agito e gostam de uma boa leitura acompanhada de café.

O estabelecimento fica aberto todos os dias no período da tarde (13h às 18h)

Cânions

Desfiladeiros têm mais de 700 metros de queda livre. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Entre rochas e araucárias, os cânions de Cambará do Sul se destacam por sua beleza ímpar. Trata-se de um paraíso do ecoturismo dentro dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral.

Merecem destaque o Fortaleza e o Itaimbezinho, cujos paredões rochosos – que têm mais de 700 metros – oferecem vistas de tirar o fôlego. Além disso, há trilhas e cachoeiras no local.

Em 2021, eles foram concedidos à iniciativa privada pelo governo federal.

Itaimbezinho : diariamente das 8h às 17h (fechado nas segundas-feiras)

: diariamente das 8h às 17h (fechado nas segundas-feiras) Fortaleza: diariamente das 8h às 17h (fechado nas terças-feiras)

diariamente das 8h às 17h (fechado nas terças-feiras) Ingresso : R$ 107

: R$ 107 60 anos ou mais: R$ 75

R$ 75 Isenções: crianças até 6 anos; condutores e guias de turismo cadastrados junto à Urbia Cânions Verdes

crianças até 6 anos; condutores e guias de turismo cadastrados junto à Urbia Cânions Verdes Estacionamento: moto: R$ 13 – carro: R$ 20 – veículos pesados e coletivos: R$ 50

moto: R$ 13 – carro: R$ 20 – veículos pesados e coletivos: R$ 50 Mais informações no site https://canionsverdes.com.br/

Centro histórico de Garibaldi

Cidade serrana ostenta um estilo único. Samuel Cereja / Arquivo Pessoal

Você já imaginou voltar no tempo? Isso é evidentemente impossível, mas o centro histórico de Garibaldi atiça essa fantasia. Com seus casarões históricos e decoração vintage, o coração da cidade é uma lembrança viva do século passado.

Apenas algumas quadras são suficientes para te levar a outra realidade. Para quem busca se divertir, a área oferece cafés, lojas de roupa, restaurantes e muito mais.

Inclusive, o local é palco da festa Garibaldi Vintage: vestidos de época, carros antigos e muita música retrô. Todos os anos, milhares de pessoas vão ao município serrano apenas para festejar à moda antiga.

Como chegar: a 120 km de Porto Alegre, o melhor trajeto passa pelas BR-448, BR-116, RS-240, RS-122, RS-446 e BR-470

Parque das 8 cachoeiras

Região oferece 8 trilhas que desembocam em cachoeiras diferentes. Giovani Traslatti / Divulgação

O nome é autoexplicativo. Situado em São Francisco de Paula, o Parque das 8 Cachoeiras conta com trilhas de diferentes níveis de dificuldade. O destino? Cachoeiras praticamente intocadas pelo homem e cenários exuberantes.

É um programa que rima com natureza, exercício físico e aventura. A opção pode interessar especialmente aos que buscam uma experiência imersiva, longe do celular e dos afazeres cotidianos.

O parque também oferece pousada com chalés, áreas de camping e lanchonete.

Ingresso: R$ 30

R$ 30 Mais informações pelo Instagram ou pelo WhatsApp: (54) 999645200

Parque da Ovelha

Estabelecimento existe há mais de 30 anos. Jonas Ramos / Agencia RBS

O Caminho das Pedras – rota turística de Bento Gonçalves – oferece diversas opções de entretenimento. Uma delas é o Parque da Ovelha, um sítio de ovelhas que permite aos visitantes viver uma autêntica experiência do campo, da alimentação até a tosa e a ordenha.

O local oferece diversas atividades e permite ao cliente conhecer os diferentes processos que dão origem a produtos vendidos na Casa da Ovelha. Além disso, fazem parte da programação visitas ao berçário e a amamentação dos cordeiros.

— Desde o nascimento do cordeirinho até o processo de produção leiteira — assegura Nicole Sachet, diretora de marketing e vendas.

Aberto todos os dias , das 9h às 17h

, das 9h às 17h Ingresso : de R$ 85,50 a R$ 171 (isento para crianças até cinco anos)

: de R$ 85,50 a R$ 171 (isento para crianças até cinco anos) Mais informações em https://www.parquedaovelha.com.br/

Templo Budista de Três Coroas

É o maior (e o primeiro) templo budista tibetano da América Latina. André Ávila / Agencia RBS

Khadro Ling. Esse é o nome do icônico templo budista localizado na cidade de Três Coroas, na encosta da serra gaúcha. Inaugurado em 1995 por Chagdud Tulku Rinpoche, ele é o primeiro (e o maior) santuário de tradições tibetanas da América Latina.

Cerca de 50 praticantes da corrente Vajraiana moram no recinto. Toda a estrutura do centro é mantida por doações. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Pensando com propósitos religiosos, o local logo se tornou um ponto turístico em razão de sua arte sacra e da beleza natural em seu entorno.

Como chegar: Rua Arnaldo Port, 1.211 – via RS-020 (Bairro Águas Brancas, Três Coroas)

Domadores de Pedra

Local possui 55 esculturas produzidas por autores de 40 países diferentes. Fábio Grison / Divulgação

Lar de mais de 50 esculturas, o Parque Domadores de Pedra, no Caminho das Pedras, em Bento Gonçalves, é um museu a céu aberto que celebra a diversidade cultural de seus criadores.

Victor Kullmann, gerente do parque, explica que a ideia de "domar a pedra" é uma herança da colonização italiana, movimento que teve ampla influência na região.

No espaço, os visitantes são convidados a caminhar entre as estátuas enquanto se conectam com a paisagem. Trata-se de uma oportunidade para contemplação, reflexão e apreciação.