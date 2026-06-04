Viagem

Entre mojitos e incertezas
Notícia

Passei 12 dias em Cuba sob crise e apagões. Foi isso o que eu vi

Assisti pessoalmente a mais uma página da história sendo escrita na nação insular mais idealizada e odiada do Caribe.

Denzel Valiente

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