Passei 12 dias em Cuba sob crise e apagões. Foi isso o que eu vi

Cuba enfrenta uma queda acentuada na entrada de turistas desde o início da pandemia. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Estive, durante 12 dias, na pequena ilha caribenha na mira da maior nação do mundo. Sim, mesmo contra as notícias que denunciam apagões energéticos devido à escassez de combustível, decidi manter uma viagem a dois, que contemplou quatro cidades.

Durante os primeiros dias de março, vi mais uma página da história sendo escrita na nação insular mais idealizada e odiada do Caribe.

E, justamente pelo misto de sentimentos que Cuba provoca, me sinto na obrigação de informar aos leitores, já de início, que este texto não se trata de um manifesto em defesa nem em denúncia ao regime instalado após a Revolução de 1959.

O que trago a seguir são as observações de um jornalista que entendeu ser essencial separar um povo do seu governo e que lhe convida, leitor, a fazer o mesmo exercício.

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Definir a ilha em poucas palavras é tarefa difícil. Talvez o mais próximo seja: um país de contrastes gigantescos.

Desembarcamos na capital Havana ao meio-dia de 2 de março. Quanto mais nos afastávamos do Aeroporto Internacional José Marti, mais nítido ficava que, a despeito do noticiário, éramos apresentados a uma Cuba operante, com multidões nas calçadas e veículos nas ruas. Mas não, nem tudo são flores.

Nossos dias em Havana

Havana, a capital de Cuba, é a cidade mais populosa do Caribe. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Durante seis noites, nos hospedamos na casa de uma família cubana, no epicentro de Habana Vieja.

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Neste bairro, fica a maior parte dos casarões coloniais que se tornaram a marca da ilha. A nossa casa, a poucos metros do Parque Central, era uma construção com mais de 200 anos.

Apesar de bem conservada, divide a rua com cortiços que já viram dias melhores. Mesmo no bairro mais antigo e turístico do país, a realidade gritante não é escondida do turista — ou, ao menos, não consegue ser.

Diferentemente de regiões antigas que foram gentrificadas para receber turistas internacionais, como é o caso do Casco Viejo, no Panamá, Habana Vieja ainda é um bairro real.

Nosso transfer nos deixou no Hotel Parque Central. Por isso, precisávamos fazer uma caminhada de poucos metros até nossa hospedagem.

Antes mesmo de fechar a porta do carro, começamos a ser assediados, insistentemente, por um local para comprarmos um city tour em carro clássico. O assédio foi tamanho que eu, e meu espanhol mediano, não encontrávamos uma brecha que possibilitasse recusar a proposta.

Nessa pequena confusão, esqueci minha mochila no táxi. De pronto, fui apresentado ao que seria o momento mais tenso da viagem.

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Mas, concluindo, consegui entrar em contato com a empresa prestadora do serviço, e minha mochila — com passaporte, dinheiro e remédios — foi devolvida inteira. Talvez em poucas capitais do mundo eu teria recuperado meus itens com tanta rapidez e segurança.

Cuba apresenta historicamente níveis de segurança superiores aos de outros países latinos. Entretanto, devido à intensificação da crise humanitária, abordagens insistentes têm crescido.

Roteiro obrigatório

No coração de Havana, o Parque Central serve de limite entre os bairros de Habana Vieja e Centro Habana. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Desde o início, eu tinha em mente contemplar os lados turístico, histórico e real. Saí de lá entendendo que é impossível fracionar Cuba. Todas as realidades se misturam a cada esquina.

Em Havana, o caos vive em perfeita harmonia. Casarões ainda habitados mesmo em ruínas dividem espaço com scooters elétricas, bicicletas adaptadas e quase nenhum veículo a combustão.

Cubanos são, sim, simpáticos, mas quase toda interação que tivemos terminou com um pedido de dinheiro ou remédio, o que é compreensível. Em Cuba, o salário-mínimo não passa dos US$ 20 (R$ 100).

Caminhando por Centro Habana

Em nosso primeiro dia, fizemos uma caminhada com um guia local, oferecida pelo projeto independente Free Walking Tour Havana.

Capitólio de Havana

O circuito se iniciou pelo Capitólio de Havana, um dos maiores cartões-postais da cidade, inaugurado em 1929 como sede da Assembleia Legislativa.

Com a Revolução, ganhou outros usos até ser quase abandonado. Foi reformado entre 2012 e 2019, com apoio do governo russo, e hoje ostenta uma cúpula de ouro reluzente.

Chinatown

O Bairro Chino de Havana já foi uma das maiores comunidades chinesas da América Latina. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Chinatown é composta por edifícios altos, muitos em situação precária. Nas ruas, cubanos conversam bebendo a famosa cerveja Cristal, a mais popular do país.

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No passado, segundo nosso guia, 150 mil chineses moraram por lá. Após a Revolução, praticamente todos foram embora.

E as montanhas de lixo em Cuba? O noticiário internacional relata há meses uma crise na coleta de resíduos no país, intensificada neste ano.

No Bairro Chino, presenciamos uma pequena amostra. Em uma esquina, uma retroescavadeira removia uma montanha de lixo. Era o reflexo de dias, talvez semanas, sem coleta.

Como é a Havana real

Também cruzamos por Centro Habana, área bem mais populosa e autêntica que Habana Vieja. O bairro é barulhento e, por vezes, até sujo. É o famoso "centrão".

Vimos feiras improvisadas, onde cubanos compram e vendem produtos que o Estado não consegue fornecer. Vimos também filas de pessoas à espera de coletivos e carros compartilhados que fazem as vezes do transporte público, praticamente inexistente devido à crise.

Por lá, crianças brincam pelas ruas noite adentro, jovens circulam em grupos, enquanto os mais velhos jogam dominó em mesas improvisadas nas próprias calçadas.

É uma vida em comunidade, onde os vizinhos se conhecem e se ajudam, mesmo no bairro mais populoso da maior cidade do Caribe.

Pós-revolução, muitos dos casarões foram repartidos em pequenos apartamentos que hoje são divididos por mais de uma geração da mesma família. É o retrato de um déficit habitacional que obriga parte dos cubanos a fazer da rua uma espécie de sala de estar.

Os paladares cubanos

Em Centro Habana, ficam dois dos mais caros restaurantes cubanos. Um deles é o Paladar San Cristóbal, onde a família Obama jantou quando visitou a ilha.

O outro é o La Guarida, em um casarão que serviu de cenário para Morango e Chocolate (1993), único filme cubano a concorrer ao Oscar.

Na nossa última noite em Cuba, tivemos a oportunidade de conhecer ambos. No San Cristóbal, jantamos ao som de um gerador de energia elétrica.

Ao La Guarida, fomos encerrar a noite. O lugar é lindo. Os preços ficam acima da realidade até mesmo dos demais restaurantes turísticos. Foram dois gelatos excepcionais, duas taças de vinho e vários dólares a menos.

Os bairros da classe alta

A alta classe "à la cubana" se difere das elites de outros países. Por mais que tenham privilégios, ainda vivem em Cuba. E viver em Cuba, hoje, é conviver com a dificuldade de encontrar insumos comuns ao mundo capitalista.

Durante nossas andanças, conhecemos Vedado e Miramar. Esses dois bairros têm construções da era pré-revolução, assim como quase tudo no país. Porém, mais recentes. Logo, possuem avenidas largas e edifícios modernistas.

Miramar

Os casarões que serviram à elite do passado abrigam hoje as embaixadas dos países que ainda mantêm relações com Cuba. Cruzamos, inclusive, pela Embaixada do Brasil, localizada em um simpático sobrado branco.

Vedado

Este é, na minha concepção, o bairro mais cosmopolita de Havana. No coração, está o Hotel Habana Libre, que já foi uma unidade da rede norte-americana Hilton, expropriada após a Revolução e hoje administrada em conjunto entre o governo de Cuba e uma empresa hoteleira espanhola.

Ao redor, ficam vários restaurantes. O bairro transmite a energia de vida noturna. Entretanto, estava quase deserto em todas as vezes que visitamos.

Uma Havana clássica

Veículos modernos dividem espaço com carros clássicos. Ao fundo, Hotel Nacional de Cuba — construído pela máfia norte-americana e estatizado pós-revolução. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Preciso reforçar que, com o passeio guiado por Centro Habana, entendemos a realidade e as dores locais na voz de um próprio cubano que, não, não trabalha para o Estado.

Reservamos boa parte do segundo dia para um outro circuito guiado, desta vez mais tradicional.

Os dois tours que fizemos foram oferecidos por empresas privadas. Sim, a iniciativa privada em Cuba já é maior do que parece.

Os famosos passeios em carros clássicos já fazem parte dos city tour. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Começamos a bordo de um conversível da década de 1950. Após admirarmos o Malecón — famosa avenida costeira —, desembarcamos em uma praça histórica.

O que fazer em Habana Vieja

Habana Vieja é o bairro mais antigo e, ao mesmo tempo, mais artificial da Capital. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

As horas restantes com o guia foram caminhando por Habana Vieja, bairro em que estávamos hospedados, mas que ainda não tínhamos nos aprofundado.

Na parte mais "cenográfica" do bairro vimos quase outra cidade, onde casarões históricos totalmente revitalizados abrigam museus e galerias de arte.

A parte turística de Habana Vieja tem quase tudo o que um viajante possa vir a precisar: museus, uma grande gama de restaurantes e minimercados com itens básicos e importados.

O que não vimos por lá? Farmácias! Aliás, não me recordo de ter visto nenhuma em Havana. Por isso, o aviso: é essencial levar todo medicamento que você possa vir a precisar. Inclusive, considere doá-los aos cubanos ao fim da viagem. Foi o que fizemos.

Como é viver um apagão nacional

O terceiro dia reservamos para aproveitar livremente, sentir a brisa do mar e o cheiro do combustível que emana dos carros antigos.

Era isso que estávamos fazendo quando paramos em um restaurante em Habana Vieja. Lá descobrimos que, como eles dizem, “no había corriente” ou, no bom português, havia caído a luz.

Ali começava nossa experiência durante um apagão nacional de 22 horas.

Os cubanos enfrentam apagões desde a pandemia, quando a Venezuela diminuiu o fornecimento de petróleo.

Fato é que o cubano, por impotência ou estafa, aprendeu a manejar a situação. A vida segue, dentro do possível, mesmo sem eletricidade.

É claro que o impacto é visível: empresas param, e a indústria é estagnada.

Nós, turistas, somos menos afetados. Nos hotéis o ar-condicionado, a alimentação e o clima de normalidade são mantidos. Alguns museus, feiras e comércios também seguem abertos, assim como grande parte dos restaurantes.

O caos mesmo está fora desta bolha. Basta conversar com um local para entender o que sente quem há anos enfrenta a incerteza. Sem luz, a água logo falta. E, sem isso, esvai-se também a dignidade.

Se me perguntarem o que senti, digo, sem dúvidas: desconexão. Ficamos sem sinal de telefonia e internet. As notícias chegavam desencontradas, e só nos restava esperar.

Malecón é ponto de encontro dos "habaneiros" e costuma ficar movimentado no pôr do sol. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

A realidade bate mesmo à porta quando anoitece e, entre as poucas luzes de hotéis e restaurantes, o que mais se enxerga é a escuridão.

Nossa noite foi parecida com a de qualquer outra pessoa em Cuba. Compramos cervejas chinesas em uma pequena distribuidora — existem muitas assim em Cuba — e bebemos no terraço da nossa casa.

No dia seguinte, iríamos a Las Terrazas e Viñales, regiões rurais. O apagão, entretanto, inviabilizou a viagem, e passamos mais um dia em Havana.

A luz voltou pouco antes do meio-dia. Pela tarde, conhecemos os bares El Floridita e La Bodeguita del Medio, redutos do escritor americano Ernest Hemingway.

Como é um resort all inclusive em Cuba

Cuba tem mais de 300 praias, sendo Varadero a mais famosa delas. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Deixei claro, desde o início, que esta viagem compreenderia várias Cubas. No quinto dia, partimos em direção a Varadero para viver a "mentira cubana".

Lá ficavam, até o início do ano, mais de 50 resorts e hotéis. Nós optamos pelo Meliá Varadero. A praia é linda, a areia branca e a água cristalina. Dentro do resort se vive em um mundo à parte, onde os problemas do país quase não importam.

Porém, as limitações logísticas da ilha se refletem até mesmo nos resorts. A comida é farta, e não se passa fome, mas a variedade pode ser insuficiente.

Foi em Varadero que tivemos as conversas mais profundas com cubanos. Eles, em geral, independentemente de classe ou formação, têm profundo conhecimento crítico. Em várias oportunidades, houve conversas longas sobre geopolítica, crise e qualidade de vida.

Nossos dias no litoral foram pacatos, como deveriam ser. Absoluta paz. Em uma das tardes, saímos do resort para um passeio de carro clássico pela cidade. Ela é charmosa e conta até com um open mall. Porém, não vimos turistas. Os poucos que ainda chegam ficam limitados aos muros dos resorts.

Como é o interior de Cuba

Tivemos duas últimas paradas, logisticamente complexas. A crise no combustível encareceu o transporte e fez desaparecer os transfers coletivos.

Depois de pesquisar muitos preços e receber propostas absurdamente caras, conseguimos um transporte particular de Varadero a Trinidad.

Cienfuegos é uma cidade de colonização francesa. A arquitetura clássica me remete mais ao que vemos no Brasil. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Saímos do resort no dia 11, e nossa primeira parada foi em Cienfuegos, uma cidade de colonização francesa. Ela é bonita, de porte médio e estava sem eletricidade.

O interior de Cuba, visto das estradas, é — pasmem — como qualquer interior: pequenos povoados e uma vida tranquila.

Chegamos a Trinidad no início da tarde.

O centro histórico da cidade é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Fundada em 1514, é a cidade colonial mais bem preservada da América Latina. Ao longo dos anos, caiu no ostracismo até ser redescoberta e restaurada a partir da década de 1980.

A cidade também tem praia. Ficamos em uma casa histórica com energia solar pagando incríveis R$ 60.

Um dos poucos locais iluminados na noite de Trinidad. Se trata de um restaurante turístico. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

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Meu veredito

Casarões coloniais restaurados em uma das principais avenidas do Centro de Havana. Denzel Valiente / Arquivo Pessoal

Aqueles que forem à Cuba com a visão ideológica provavelmente se frustrarão. Os que forem prontos para atestar um país fracassado se frustrarão da mesma forma. Porém, creio que ninguém deve sair sem repensar seus próprios privilégios.

Hoje, Cuba é uma nação sob um regime político que pode já ter passado do seu tempo histórico, mas que ainda assim trouxe conquistas inegáveis.