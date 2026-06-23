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Com autorização da Anac
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Duas novas companhias aéreas vão operar voos internacionais no Brasil; veja quais 

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a autorização ocorreu por meio de uma portaria de 15 de junho e busca "a ampliação da conectividade aérea internacional"

Júlia Ozorio

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