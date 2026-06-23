Duas novas companhias aéreas vão operar voos internacionais no Brasil; veja quais 

Anac afirma que medida busca reforçar um ambiente regulatório que favoreça a concorrência. Art by Pixel / stock.adobe.com

Duas novas companhias aéreas estrangeiras foram autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de passageiros e carga com origem ou destino no Brasil.

As empresas aprovadas foram a espanhola Wamos Air S.A. e a nigeriana Air Peace Ltd.

De acordo com a Anac, a autorização ocorreu por meio de uma portaria de 15 de junho e busca "a ampliação da conectividade aérea internacional", além de um "ambiente regulatório que favoreça a concorrência".