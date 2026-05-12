Turismo: governo gaúcho lança Temporada de Inverno

Secretário Raphael Ayub destacou o potencial econômico do turismo. João Pedro Rodrigues / Secom

A Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul apresentou nesta terça-feira (12) as estratégias e projeções para o período de frio no Estado. A pasta realizou o lançamento oficial da Temporada de Inverno 2026, reunindo autoridades e representantes do setor no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

O governo gaúcho estima um crescimento de 18,7% na chegada de visitantes pelo modal aéreo. Durante o evento desta terça, o secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, destacou que o RS vem se consolidando como um dos principais destinos internacionais do Brasil.

— O turismo movimenta uma cadeia extremamente ampla, gerando emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões. O turismo na ponta é feito pela iniciativa privada; ao poder público cabe criar condições, investir em promoção, infraestrutura e articulação para potencializar esses resultados — afirmou Ayub, que também destacou a recuperação da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024.

O inverno é historicamente o período de maior fluxo de turistas no Rio Grande do Sul, e o lançamento desta terça marca, segundo o governo estadual, uma nova perspectiva comercial sobre o período.

— É a primeira vez na história que estamos lançando uma temporada de inverno, algo que pode ser decisivo. Estamos trazendo a reflexão de que o inverno não se resume aos 15 dias de férias de julho; ele começa antes, e em outubro ainda temos frio — destacou a diretora de Planejamento e Competitividade da Setur, Cláudia Mara Borges.