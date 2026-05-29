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Gol anuncia voo direto entre Porto Alegre e Foz do Iguaçu

A partir de 2 de julho, serão ofertadas duas viagens por semana. Vendas já estão disponíveis no site da companhia aérea

Zero Hora

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