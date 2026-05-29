Gol anuncia voo direto entre Porto Alegre e Foz do Iguaçu

Cataratas do Iguaçu é um dos principais pontos turísticos da cidade paranaense. Bruna Nieradka / Urbia Cataratas / Divugação

A partir do dia 2 de julho, viajantes poderão voar direto de Porto Alegre para Foz do Iguaçu, no Paraná — sem precisar realizar escalas em outras cidades.

De acordo com a Gol Linhas Aéreas, companhia aérea responsável pelo trajeto, serão ofertados semanalmente dois voos de ida e volta até o dia 17 de setembro.

A partir de 18 de setembro até 30 de novembro, a frequência diminuirá para um voo semanal. Em dezembro, as duas viagens por semana serão retomadas.

As viagens saindo de Porto Alegre estão prevista para acontecer nas segundas e sextas, às 6h, aterrissando em Foz às 7h15min, entre dois 2 de julho e 2 de agosto. Já o retorno para a capital gaúcha ocorre às quintas e aos domingos, com decolagem às 21h45min e pouso previsto para as 23h05min.

Já entre 6 de agosto e 17 de setembro, as duas frequências semanais serão às quintas e aos sábados, com voos de ida e volta nos períodos da manhã e tarde. De 18 de setembro a 30 de novembro, tanto a ida quanto a volta da frequência única acontecerá aos sábados.

Os voos entre Porto Alegre e Foz do Iguaçu serão operados com as aeronaves do modelo Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros.

As vendas para as viagens em questão já estão abertas no site da companhia aérea.