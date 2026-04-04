Maior Bíblia do mundo, arca de Noé gigante e mais: como estão os projetos de monumentos religiosos no Vale do Taquari

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Cristo Protetor de Encantado impulsionou outros monumentos religiosos no Vale do Taquari. André Ávila / Agencia RBS

Um movimento para a construção de obras religiosas monumentais começou a ser engendrado no Vale do Taquari em 2022, impulsionado pelo sucesso do Cristo Protetor de Encantado, que já recebia visitantes na época — a inauguração oficial foi em 2025. Empreendedores e prefeituras divulgaram projetos de atrações retratando símbolos como a Bíblia, o rosário, a arca de Noé, santas e, saindo da representação religiosa, um gaúcho gigante.

Quase dois anos após a enchente que atingiu fortemente a região, os municípios permanecem focados na reconstrução. Nesse cenário pós-desastre, o turismo, que antes já era visto como pilar estratégico para o crescimento regional, mantém-se como aposta para alavancar o desenvolvimento econômico.

Ainda que alguns projetos tenham sido reformulados ou abandonados, a maioria dos planos persiste. São, na maior parte, idealizados e coordenados por empresários, estimulados também pela tradição religiosa local, que encontra raízes no cristianismo herdado dos imigrantes alemães, italianos e portugueses.

Em dezembro, o governador do Estado sancionou a lei nº 16.434, que cria a Rota do Vale Sagrado, com o objetivo de estimular e promover o turismo religioso e histórico na região do Vale do Taquari.

Confira, a seguir, a situação das iniciativas:

Em Estrela, o projeto da maior Bíblia do mundo

As obras para o projeto anunciado como a maior Bíblia do mundo, com 40m de altura, já haviam sido iniciadas em Estrela quando aconteceu a enchente de 2024. Hoje, restam intervenções inacabadas no local, severamente atingido pela tragédia climática. O prédio da Comunidade Evangélica Cristo Vive, no mesmo terreno, inclusive foi destruído, e hoje a igreja opera em Lajeado.

Milhões de reais já haviam sido investidos no monumento, segundo Wagner Calheirana, pastor evangélico da igreja e coordenador da Associação Maior Bíblia do Mundo, sem precisar o valor exato.

A construção no local se tornou inviável devido ao risco de enchente, mas a ideia persiste: a associação está em tratativas com a prefeitura para um permuta por outro terreno para reiniciar o projeto.

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Busca por investidores

O custo estimado para a Bíblia, que terá 12 andares, é de R$ 73,8 milhões. A situação impactou também os investidores, e a associação busca novos interessados. O espaço contará com um parque bíblico com museu.

Pretendemos fomentar o comércio na região, provocar o turismo, gerar empregos e promover o conhecimento entre as crianças. WAGNER CALHEIRANA Pastor evangélico e coordenador da Associação Maior Bíblia do Mundo

O objetivo vai além de ser um monumento religioso, afirma Calheirana:

— A construção da maior Bíblia do mundo em nossa região tem o potencial de fortalecer nossa fé cristã, preservar princípios bíblicos e proporcionar um impacto cultural e educacional significativo para nossa comunidade e para o Brasil.

Anta Gorda projeta sua Mãe Protetora

Em Anta Gorda, a Associação Amigos de Maria coordena o projeto da Mãe Protetora, uma estátua inspirada em Nossa Senhora de Lourdes, figura de devoção no município.

O local escolhido originalmente será mantido mesmo após a enchente de 2024. Segundo a associação, estudos indicaram que o morro onde ficará o monumento é seguro — registros de deslizamentos retardaram o início das obras.

Realizado pelo mesmo escultor e pelo mesmo engenheiro responsáveis pelo Cristo Protetor, o projeto deve superar, segundo a associação, a altura do monumento de Encantado (43m50cm) e da maior Nossa Senhora de Fátima do mundo (54m), que fica no Crato (CE). A dimensão exata da Mãe Protetora não foi divulgada.

Não é uma comercialização da fé, não é um mercantilismo, mas é para priorizar o desenvolvimento. GUSTAVO AROSSI Presidente da Associação Amigos de Maria e secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Anta Gorda

Iniciativa antiga resgatada

A infraestrutura também contará com mirante. O projeto deve custar R$ 12 milhões e será financiado com doações privadas e fundos internacionais. A previsão é de que as obras sejam iniciada ainda neste semestre e a inauguração ocorra em 2028.

A iniciativa é um projeto antigo, do início dos anos 2000, que foi resgatado após o sucesso do monumento de Encantado. A ideia é acompanhar o movimento de turismo religioso e impulsionar a economia local.

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Em Muçum, um rosário gigante

O projeto do rosário gigante de Muçum remanesce após a enchente de 2024, mas passará por remodelação. Como o terreno originalmente previsto foi afetado pela tragédia climática, novas áreas foram adquiridas.

Uma vez resolvida a aquisição, serão iniciados os estudos de solo, projetos ambientais e estruturais. A ação é capitaneada pela família do empresário Antenor Gonzatti, que também é presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado, com o envolvimento da prefeitura de Muçum.

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Resgate do significado do rosário

O novo projeto ainda está em planejamento. A previsão é de que o complexo fique pronto em até quatro anos após o início das obras — a expectativa é de que sejam iniciadas no segundo semestre. O valor estimado ultrapassa R$ 30 milhões. Parte do recurso já está garantida, mas a família busca doações, investidores e financiamentos.

O complexo, que deve ser maior do que o de Encantado, segundo os coordenadores, contará com praça de alimentação, acomodações e lojas. Cada conta (bolinha) do rosário terá uma capela com homenagem a uma Nossa Senhora. Nas contas maiores, haverá projeção mapeada. O objetivo é um resgate do significado de rezar o rosário — a ideia partiu da família, que costumava fazer isso na pandemia, e foi impulsionada após a materialização do Cristo Protetor.

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Em Roca Sales, uma arca de Noé

A Associação Amigos Reconstruindo Roca Sales prioriza outras ações de reconstrução do município no momento, mas já planeja o futuro projeto turístico de uma réplica da arca de Noé. A ideia é erguer um símbolo de ressurgimento após a enchente catastrófica.

A entidade aguarda o posicionamento de empresários interessados em doar terras para a construção do monumento. Há expectativa de definição do local até julho. Embora não apontem uma previsão de inauguração, em junho de 2025 os idealizadores estimavam a duração da obra entre quatro e cinco anos.

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Em Sério, homenagem a São José e o Menino Jesus

O município de Sério tem o plano de construir uma imagem de 45m de altura de São José com o Menino Jesus no colo, em homenagem ao padroeiro do município. O projeto segue ativo, mas foi colocado em espera devido à enchente de 2024.

A iniciativa é da própria prefeitura e está entre os objetivos centrais da administração. O município está em contato com escultores para que, com a proposta elaborada, possa buscar investidores para uma parceria público-privada.

Sempre digo que temos de transformar o Vale do Taquari no Vale da Sagrada Família, onde vamos ter o filho em Encantado, a mãe em Anta Gorda e o pai em Sério, transformando em um centro de visitação religioso. SIDNEI MOISÉS DE FREITAS Prefeito de Sério

O monumento terá também uma tirolesa. A expectativa é de que o projeto seja iniciado até o fim do ano, mas não há previsão de inauguração. A estimativa do investimento é de R$ 15 milhões.

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Em Arroio do Meio, o projeto de um gaúcho gigante

Entre os projetos de monumentos religiosos do Vale do Taquari, Arroio do Meio tem uma iniciativa diferente: construir um gaúcho gigante, com 40m de altura, em um parque tradicionalista com atrações e restaurantes para celebrar a cultura gaúcha: o Parque Cultural Gaúcho. Em 2023, o investimento previsto para toda a estrutura era de R$ 50 milhões.

Conforme Ademar da Silva, empresário e diretor técnico do projeto, não há informações atualizadas sobre valores nem cronograma. O motivo é que o plano para o complexo enfrenta um impasse envolvendo licenciamento.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) expediu recomendação de suspensão da licença prévia por entender que seria "contrária às normas ambientais e urbanísticas vigentes", segundo nota da instituição. A recomendação foi acatada pela prefeitura.

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Prioridade é atender famílias, diz administração

Após alterações do empreendedor, o projeto está novamente sob análise do MPRS. Caso o aval seja dado, o próximo passo, conforme a prefeitura de Arroio do Meio, é o empreendimento encaminhar a licença de instalação, que passará por análise do Departamento de Meio Ambiente do município.

Em nota, a prefeitura ressalva: "Nesta gestão, não houve expedição de nenhuma licença para o projeto. As licenças referidas pelo MPRS foram anteriores a 2025. A prioridade absoluta da gestão atual é a reconstrução do município no pós-catástrofe, em especial no atendimento das mais de 500 famílias ainda sem casa".

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Em Santa Clara do Sul, projeto foi cancelado

Um dos projetos de turismo religioso originalmente previstos no Vale do Taquari foi cancelado por falta de verbas, segundo Elton Wickert, proprietário do terreno onde o empreendimento seria construído.

Em Santa Clara do Sul, a gestão anterior da prefeitura planejava construir um monumento a Santa Clara com 25m de altura, orçado em R$ 5,7 milhões, mas a iniciativa foi abandonada pela mesma administração, com a devolução da área doada.

Fortalecimento da infraestrutura

Cristo Protetor de Encantado foi inaugurado em 2025. Mateus Bruxel / Agência RBS

Com as novas atrações de turismo religioso previstas para o Vale do Taquari, vêm também desafios. Para o pastor Wagner Calheirana, de Estrela, a rede hoteleira da região precisa ser repensada para atender ao aumento esperado de turistas. Já Robison Gonzatti, presidente da Associação Amigos de Cristo de Encantado, vê uma tendência de novos empreendimentos na região e, com isso, novas pousadas e restaurantes.

A Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales) vê o movimento de novas obras de forma positiva. A entidade reconhece a importância das iniciativas privadas para o fortalecimento do turismo regional — especialmente no segmento religioso, que, em sua avaliação, tem relevância cultural e potencial de atração de visitantes.

"Esses empreendimentos (os monumentos religiosos) agregam valor ao território e ampliam as possibilidades de desenvolvimento econômico, beneficiando diretamente os municípios da região", afirma a associação, em nota.

Ampliação do tempo de permanência

A Amturvales diz que apoia as iniciativas e tem incentivado a construção de uma oferta turística qualificada e preparada para o crescimento do turismo religioso por meio de ações como orientações, apoio em roteiros e fortalecimento da infraestrutura. A entidade espera com isso ampliar o tempo de permanência na região.