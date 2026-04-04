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Maior Bíblia do mundo, arca de Noé gigante e mais: como estão os projetos de monumentos religiosos no Vale do Taquari

Municípios da região impactada pela enchente de 2024 buscam manter vivo o sonho de uma rota turística baseada na fé

Fernanda Polo

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