Lista revela os cinco países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas 

A Colônia de Sacramento, no Uruguai, é um dos destinos mencionados pelas viajantes solo. Steven Heap / stock.adobe.com

Realizar viagens por conta própria tem se tornado uma tendência cada vez mais comuns entre as mulheres, especialmente entre as que possuem mais de 50 anos e não precisam de acompanhante.

No entanto, ainda não existe um índice global único que reflita quais países seriam os mais seguros para as mulheres que optam pela viagem solo.

Por isso, a BBC estudou o Índice Mulheres, Paz e Segurança (MPS) juntamente com o índice Global da Paz e, combinando os números aos relatos de mulheres que já viajaram sozinhas, listou os países mais seguros para mulheres viajantes. Confira:

Quais são os países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas?

1. Costa Rica

A Costa Rica é um país da América Central que vem experienciando grande desenvolvimento. O país saltou da 60ª posição para a 34ª no Índice Mulheres, Paz e Segurança, além de ter sido nomeado como um dos mais felizes do mundo.

A mudança revela um progresso na inclusão e segurança das mulheres. Segundo a agente de viagens da agência The Social Solivagant, Molly Gagnon, a cultura do país incentiva a independência das mulheres em diversas atividades e a interação com outras pessoas:

De acordo com Molly, é possível conhecer pessoas naturalmente em aulas de surfe e ioga, cafés e até mesmo caminhando pela praia. A agente de viagens ainda complementou afirmando que "a cultura incentiva a independência. É muito comum ver mulheres fazendo coisas sozinhas".

Para as viajantes que forem para a Costa Rica pela primeira vez, Molly recomenda que reservem atividades para incentivar a interação com moradores locais e optar por hotéis boutique ou pousadas para hospedagem.

2. Estônia

A Estônia vive seu melhor momento histórico em termos de segurança e bem-estar feminino, ocupando a 11ª posição no Índice Mulheres, Paz e Segurança. Esse avanço é reflexo de melhorias consistentes na saúde, inclusão financeira e estabilidade política.

Para viajantes solo, a capital Tallinn é o ponto de partida ideal devido à facilidade de locomoção e ao ambiente acolhedor de seu Centro Histórico, conforme Veronika Romane, blogueira do site Aim To Discover.

Além disso, o relato da viajante Ioana Moga destaca a tranquilidade de explorar ruas medievais, lojas de artesanato e pontos culturais icônicos, como o complexo de túneis e torres Kiek in de Kök.

"As ruas de paralelepípedos, as pequenas lojas que vendem artesanato e comida tradicional, a vibrante cena artística e a rica história das ruas de Tallinn me fizeram sentir completamente à vontade para explorar por conta própria", comentou.

Além da área urbana, a segurança se estende às experiências junto à natureza, como no Parque Nacional Tabasalu. Com suas falésias de calcário sobre o Mar Báltico, o local é descrito como um refúgio de paz.

3. Vietnã

O Vietnã ocupa a 38ª posição no Índice Global da Paz. O país apresenta índices positivos na percepção de segurança comunitária feminina, superando vizinhos regionais e consolidando-se como uma escolha confiável para mulheres que viajam sozinhas.

A experiência de viagem é marcada por interações sociais espontâneas e acolhedoras. Relatos de viajantes solo enfatizam a facilidade de criar conexões em situações cotidianas:

Segundo Molly, são momentos simples, como conversar com o dono de um café, sentar para uma refeição em uma barraca de rua ou andar de ônibus noturno que criam oportunidades sociais espontâneas. A agente de viagens resume que "é um lugar onde a interação social acontece naturalmente".

Para explorar o país, recomenda-se mesclar passeios guiados em pequenos grupos com vivências mais profundas, como o turismo de base comunitária. Ao optar por serviços de guias locais e participar de celebrações tradicionais, como o Ano Novo Lunar, a viajante pode encontrar um país que recompensa a abertura pessoal.

4. Uruguai

O Uruguai cresceu no Índice Mulheres, Paz e Segurança, saltando da 59ª para a 35ª posição. Esse avanço deve-se ao forte desempenho em justiça e segurança, apresentando baixos índices de violência contra a mulher e consolidando-se como o segundo país mais pacífico da América do Sul, atrás somente da Argentina no Índice Global da Paz.

Para quem viaja sozinha, o país oferece uma atmosfera tranquila e um povo acolhedor.

Segundo a blogueira Claudia Tavani, que possui quase 40 mil seguidores em seu perfil no Instagram, "o Uruguai é incrivelmente pacífico e seu povo é muito acolhedor".

Claudia visitou o país em meados de março de 2025, quando não havia muitos turistas. Segundo ela, isso a permitiu "conhecer muitos moradores locais que estavam sempre dispostos a conversar e compartilhar histórias interessantes sobre o país, sua história e sua cultura".

Ainda segundo a blogueira, um dos destinos imperdíveis é Colônia de Sacramento, cujo Centro Histórico é um labirinto de ruas de paralelepípedos e casarios coloridos. Locais como a Calle de los Suspiros e o farol da cidade são paradas recomendadas para apreciar o pôr do sol.

Para quem busca contato com o mar, a vila de pescadores Punta del Diablo surge como uma alternativa mais segura e pacata em relação aos destinos badalados. É o local ideal para explorar por conta própria, permitindo desfrutar de banhos de sol e natação com total serenidade e independência.

5. Noruega

A Noruega ocupa a terceira posição no índice Mulheres, Paz e Segurança, destacando-se por sua robusta rede de proteção social, igualdade salarial e segurança cidadã.

O país mantém-se consistentemente no topo do ranking desde 2017, sustentado por políticas de saúde universal e inclusão que promovem uma participação feminina ativa em todas as esferas da sociedade.

Para mulheres que viajam sozinhas, o país oferece uma combinação de segurança e beleza natural. Relatos de viajantes enfatizam a facilidade de explorar locais remotos, como o arquipélago de Svalbard no Ártico, onde ocorre a observação de ursos polares e raposas.

A sensação de bem-estar persiste mesmo em atividades solitárias ao ar livre e na escuridão, como fotografar a aurora boreal no inverno ou explorar o litoral norte durante o verão, conforme Lisa Michele Burns, fundadora do clube de fotografia de viagens The Wandering Lens.

"Sempre me senti segura, mesmo fotografando o céu noturno", disse.