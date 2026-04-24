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Gaúcho roda 4 mil quilômetros de skate e chega ao "fim do mundo": "Prometi que ia realizar esse sonho"

Após perder a companheira em 2023, Roger decidiu tirar do papel sonho que os dois tinham juntos

Isadora Garcia

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