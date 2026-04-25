Viagem

Um CEP pra chamar de seu
Notícia

Casal de influenciadores nômades que viralizou com vídeos pelo mundo se "aposenta" e fixa moradia no RS

Criadores de conteúdo Marina Guaragna e Will Ritt passaram quase uma década gravando vídeos em diversos países e agora vão morar em Porto Alegre

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS