O que fazer na Páscoa em Gramado

Reconhecida como a capital nacional do chocolate artesanal, Gramado, na Serra Gaúcha, promove uma programação especial de Páscoa, com atividades até o dia 12 de abril. Entre os destaques da ChocoPáscoa Gramado, está o Salão do Chocolate Artesanal, realizado na Rua Coberta, que reúne o melhor da produção local.

A expectativa é de que a cidade receba cerca de 700 mil turistas no período, segundo organizadores da programação. A alta procura deve se refletir na rede hoteleira, que projeta atingir 80% de ocupação no primeiro fim de semana de abril.

Além da programação oficial, a região oferece atrações turísticas e gastronômicas para toda a família. Confira algumas sugestões a seguir.

Atrações para curtir o feriado na Serra

Chocobus

O Chocobus oferece uma experiência imersiva no universo do chocolate, unindo produção artesanal e tradição local a bordo de um veículo temático. Ao longo do passeio, que dura cerca de quatro horas, os visitantes participam de oficinas e montam a própria barra de chocolate, vivenciando a rotina de um chocolateiro por um dia.

A experiência também inclui explicações sobre a história do cacau, espaços interativos voltados ao público infantil e outras atividades que garantem entretenimento ao longo do trajeto.

Mapa do passeio inclui paradas estratégicas. Broocker Turismo / Divulgacao

Além do ChocoBus, outra opção é o BusTour, um ônibus panorâmico que permite conhecer os principais pontos turísticos de Gramado e Canela. O ônibus faz paradas estratégicas para embarque e desembarque e oferece informações sobre a história e a cultura da Região das Hortênsias durante o percurso.

Serviço

Atração: Chocobus

Quando: segundas, quintas, sextas e sábados

segundas, quintas, sextas e sábados Duração: cerca de quatro horas

cerca de quatro horas Ingressos: a partir de R$ 68

a partir de R$ 68 Mais informações sobre BusTour podem ser consultadas no site da empresa

Por dentro de uma fábrica de chocolate

Na cidade, também é possível conhecer de perto o funcionamento de uma fábrica de chocolates — uma experiência que remete ao imaginário de infância. É o que oferece a Prawer, pioneira no país na produção artesanal.

O passeio, realizado diariamente, é conduzido por um guia que apresenta o processo produtivo, explica as diferenças entre os produtos e compartilha curiosidades da fabricação. Ao final, os participantes ainda aproveitam uma degustação. Para este ano, a marca lançou novos itens e projeta aumento de cerca de 25% na produção.

Serviço

Local: Avenida das Hortênsias, 4100

Avenida das Hortênsias, 4100 Atração: Tour e degustação na fábrica da Prawer

Tour e degustação na fábrica da Prawer Quando: de segunda a sexta-feira, além de sábados, domingos e feriados

de segunda a sexta-feira, além de sábados, domingos e feriados Ingressos: a partir de R$ 29,50 (meia-entrada)

a partir de R$ 29,50 (meia-entrada) Agendamento: horários e reservas devem ser consultados no site da fábrica

Viagem ao espaço

Space Adventure possui mais de 270 itens originais expostos. Yuri Falcao / Agencia RBS

Pertinho de Gramado, o Space Adventure, em Canela, é uma opção para os amantes do universo espacial ao lado de Gramado. Com mais de 270 itens originais expostos, o local reúne o maior acervo da Nasa fora dos Estados Unidos. A experiência guiada conduz os visitantes por uma jornada pela exploração espacial.

É possível ver de perto trajes históricos de astronautas, peças utilizadas em missões espaciais com os projetos Mercury, Gemini e Apollo, além de réplicas de equipamentos e ambientes imersivos. A experiência combina informação e entretenimento, atraindo visitantes de todas as idades.

Serviço

Atração: Space Adventure

Space Adventure Local: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça, Canela

Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960, Vila Suíça, Canela Ingressos:

– Combo Space + Planetário: a partir de R$ 109

– Space: a partir de R$ 59

– Planetário: a partir de R$ 39

– Nave: a partir de R$ 39

Gastronomia

Requinte com localização privilegiada

O Soleil Casa Perini (Avenida Borges de Medeiros, 2352), localizado em uma das principais esquinas da cidade, é uma das novidades da cena gastronômica de Gramado. O cardápio prioriza pratos à base de massas frescas, produzidas no local com ingredientes típicos da Serra Gaúcha.

A carta de vinhos e espumantes é um dos principais atrativos do espaço e se destaca pela variedade de rótulos nacionais e internacionais.

Local conta memorial de madeiras recolhidas do Rio Caí. Soleil Casa Perini / Divulgacao

A decoração, que chama atenção pela mistura de luzes e elementos da natureza, inclui um memorial com madeiras recolhidas do Rio Caí durante a enchente de 2024. O restaurante é uma opção para diferentes horários do dia, seja para refeições em família ou encontro a dois.

Paraíso em forma de restaurante

Cinema Paradiso está localizado próximo ao Palácio dos Festivais. Cinema Paradiso / Divulgacao

O Cinema Paradiso vem se consolidando como uma das principais atrações gastronômicas da Rua Coberta. A decoração do local faz referência ao universo do cinema, com objetos, cenários e detalhes que remetem à sétima arte.

O cardápio combina receitas clássicas e criações próprias, acompanhadas de uma seleção de bebidas e sobremesas. O espaço também recebe eventos e se apresenta como uma opção para quem busca uma experiência gastronômica diferenciada próximo ao Palácio dos Festivais.

Parada obrigatória

É praticamente impossível visitar Gramado sem experimentar a culinária italiana do Mamma Mia (Avenida das Hortências, 3400). A tradicional galeteria reúne o que há de mais clássico na cultura italiana no Rio Grande do Sul.

No cardápio, o rodízio de massas e galetos remete ao clássico almoço em família. Desde a polenta frita de entrada ao sagu com creme na sobremesa, o restaurante se caracteriza pelo ambiente acolhedor, além de ser uma das marcas da cidade.

Mamma Mia remete ao clássico almoço em família com cardápio típico da culinária italiana. Mamma Mia / Divulgacao