Passageiro que agredir tripulante ou causar tumulto em voo poderá ser banido de companhias aéreas

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Novas diretrizes entrarão em vigor 180 dias, após publicação no Diário Oficial da União. Camila Hermes / Agencia RBS

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou regras para endurecer punições para passageiros indisciplinados em aeroportos e aeronaves. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada da agência na semana passada e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (12).

As mudanças incluem punições para quem comprometer a segurança de pessoas a bordo de aeronaves ou que estão nas dependências do aeroporto. Cidadãos que cometerem agressões físicas ou verbais, provocarem tumultos ou causarem danos à infraestrutura aérea também serão punidos.

O endurecimento das regras responde a um aumento de 66% nas ocorrências de indisciplina no ano passado, na comparação com 2024. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), foram registrados 1.764 casos em 2025.

As sanções

As regras estabelecem um escalonamento de sanções baseado na gravidade da conduta. As principais medidas são:

Multas administrativas: passageiros que cometerem atos graves ou gravíssimos estarão sujeitos a multas que podem chegar a R$ 17,5 mil .

passageiros que cometerem estarão sujeitos a multas que podem chegar a . Impedimento de voar: além da multa, em casos classificados como gravíssimos, o passageiro poderá ser incluído em uma lista de impedimento de voo chamada No Fly List, ficando proibido de voar em qualquer companhia aérea doméstica por um período de seis a 12 meses.

Gravidades

Entre os atos considerados graves estão:

Fumar a bordo de aeronave

Causar danos ou destruição intencionais de bens a bordo de uma aeronave, que afetem a regular operação aérea

Agredir verbalmente, intimidando ou ameaçando, membro da tripulação a bordo de aeronave de modo a afetar a segurança de voo

Realizar, a bordo da aeronave, falsa comunicação de presença de explosivos ou armas no interior da aeronave

Entre as condutas consideradas gravíssimas estão:

Atentar contra a dignidade sexual de membro da tripulação ou de outro passageiro, violando a integridade física, psíquica ou a liberdade sexual da vítima

Conduzir ou manusear no interior da aeronave explosivo e armas, salvo nos casos previstos em regulamentação específica sobre a matéria

Acessar ou tentar acessar a cabine de comando, quando não autorizado para tal

Qualquer tentativa ilegal de tomar o controle da aeronave

Protocolos de conduta

A norma também estabelece protocolos para lidar com situações consideradas indisciplinadas. O procedimento padrão para tripulações prevê, inicialmente, advertência verbal, mas pode evoluir para retirada do passageiro da aeronave com o auxílio policial, caso necessário.

Se houver o desembarque forçado por indisciplina, a diretriz prevê que a companhia aérea não terá obrigação de oferecer assistência material como alimentação e hotel, nem de reacomodar o passageiro em outro voo.

Fica assegurado ao passageiro o direito à ampla defesa e ao contraditório em processo administrativo.

Quando as regras começam a valer?