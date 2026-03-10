Viagem

Confusões a bordo
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Passageiro que agredir tripulante ou causar tumulto em voo poderá ser banido de companhias aéreas

Anac endureceu regras para punir viajantes indisciplinados; multas podem chegar a R$ 17,5 mil

Júlia Ozorio

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