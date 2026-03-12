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Cobrança de até R$ 200 por entrada de turistas em praia de SC é mantida pelo STF; entenda

Decisão foi tomada na segunda-feira (9) e teve como relator o ministro Luiz Fux, após o caso chegar ao Supremo por contestações de um deputado estadual

Zero Hora

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