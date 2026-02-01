O que o Uruguai tem de bom? Gaúchos lideram o turismo terrestre no verão

Ler resumo

Para os gaúchos, atravessar a fronteira com o Uruguai é mais do que uma viagem internacional. É quase uma extensão de casa. Seja pelo sotaque que se mistura ao espanhol, pelo chimarrão compartilhado nas praças, pelo apreço pela carne e pelos vinhos ou pelo ritmo das cidades, o país vizinho exerce um fascínio antigo sobre quem vive no sul do Brasil.

E não é por acaso que tantos gaúchos seguem escolhendo o território como destino para descansar, explorar e voltar sempre.

De acordo com o Ministério do Turismo do Uruguai, 52,8% dos turistas brasileiros que vão ao país são do Rio Grande do Sul. E os que mais permanecem são os porto-alegrenses.

Para além de Punta del Este e Montevidéu, o Uruguai reserva uma gama de possibilidades para aproveitar. Zero Hora conversou com Cristian Pos Dalmás, novo diretor nacional de Turismo do Uruguai, e com Adriana Molha, fundadora da agência Brasileiros no Uruguai, para conferir dicas e locais para conhecer.

Para quem a viagem é indicada

Adriana Molha e Cristian Pos Dalmás apontam que o país é um excelente destino para casais, grupos e famílias, inclusive com crianças e adolescentes. Além disso, pode ser uma ótima opção para mochileiros jovens e para mulheres em viagem solo por conta da segurança.

Locais para conhecer

Montevidéu

Montevidéu combina história e qualidade de vida à beira do Rio da Prata, com um ritmo que conquista muitos visitantes. Além disso, apresenta uma série de experiências gastronômicas e culturais.

A capital uruguaia oferece atrações como:

Ciudad Vieja: bairro onde ficam prédios históricos, museus e o tradicional Mercado del Puerto, famoso pela parrilla

bairro onde ficam prédios históricos, museus e o tradicional famoso pela parrilla Rambla de Montevidéu: calçadão ideal para caminhadas e para apreciar o pôr do sol

calçadão ideal para caminhadas e para apreciar o pôr do sol Pocitos e Punta Carretas: bairros com praias urbanas, bares e restaurantes

bairros com praias urbanas, bares e restaurantes Teatro Solís: um dos mais importantes da América do Sul

um dos mais importantes da América do Sul Parque Rodó: ponto de lazer bastante frequentado por moradores e turistas

Punta del Este

No verão, Punta del Este combina lazer, gastronomia e vida noturna intensa. A cidade é conhecida, principalmente, pelas atrações:

Escultura La Mano : localizada na Praia Brava, é o cartão‑postal do balneário

: localizada na Praia Brava, é o cartão‑postal do balneário Praias Mansa e Brava: agradam desde famílias até surfistas

agradam desde famílias até surfistas Porto de Punta del Este: com restaurantes e leões‑marinhos

com restaurantes e leões‑marinhos Avenida Gorlero: principal via comercial da cidade

Casa Pueblo

A Casa Pueblo merece um tópico especial. É um dos pontos turísticos mais emblemáticos do Uruguai. Localizada em Punta Ballena, a poucos quilômetros de Punta del Este, foi construída pelo artista uruguaio Carlos Páez Vilaró.

A obra chama atenção pela arquitetura orgânica, toda branca, que lembra uma escultura integrada à paisagem.

Hoje, o espaço funciona como museu, galeria de arte, hotel e restaurante. Uma das experiências favoritas dos turistas é contemplar o pôr do sol.

Para quem deseja acompanhar o pôr do sol com mais tranquilidade, Adriana Molha dá como dica ir à praia ao lado da Casa Pueblo, a Playa Portezuelo

Colônia do Sacramento

Colônia do Sacramento é uma das cidades mais charmosas e históricas do Uruguai, conhecida pelo clima tranquilo e pelo centro histórico preservado, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

Fundada no século 17, chama atenção pelas ruas de pedra e arquitetura que mistura influências portuguesa e espanhola. Entre os principais pontos para conhecer estão:

Barrio Histórico: construções do período colonial preservadas

construções do período colonial preservadas Farol de Colônia: oferece uma das vistas mais conhecidas da cidade, com panorama do Rio da Prata e do centro histórico

oferece uma das vistas mais conhecidas da cidade, com panorama do Rio da Prata e do centro histórico Porta da Cidadela: antiga entrada fortificada da cidade colonial. É um dos pontos mais fotografados

antiga entrada fortificada da cidade colonial. É um dos pontos mais fotografados Orla do Rio da Prata: espaço ideal para caminhadas e descanso

Cabo Polônio - Rocha

Localizado a 260 km de Montevidéu, Cabo Polônio é um dos destinos famosos pela natureza preservada, pelo isolamento e pelo estilo de vida simples. Localizado dentro de um parque nacional, o vilarejo não tem acesso direto por estrada asfaltada.

Entre as principais atrações estão o Farol de Cabo Polônio, construído no século 18 e aberto à visitação, de onde se tem uma vista ampla do oceano. As praias selvagens, com águas fortes e grandes dunas, completam o cenário.

Vinícolas do Uruguai - Carmelo

O Uruguai também se destaca pelo enoturismo. Uma das áreas que evidenciam isso é a cidade de Carmelo.

Com pouco mais de 18 mil habitantes, a região preserva um clima de interior que se reflete nas ruas arborizadas, nas casas baixas e na relação próxima com o rio. Nos últimos anos, porém, o vinho passou a ocupar um papel central na identidade turística da cidade.

Algumas vinícolas oferecem experiências completas, que vão desde a degustação até passeios pelos cultivos de uva.

Cassinos

Os cassinos no Uruguai são legalizados e regulados pelo Estado. Os espaços estão distribuídos por diferentes regiões, quase sempre associados a hotéis, centros urbanos ou destinos turísticos estratégicos.

Eles podem aparecer como um atrativo a mais no roteiro e podem ser articulados junto a outras experiências, voltadas à gastronomia e à cultura, por exemplo.

Hotel Sofitel (Montevidéu)

(Montevidéu) Hotel Radisson (Montevidéu)

(Montevidéu) Enjoy (Punta del Este)

Como chegar

A proximidade geográfica faz do Rio Grande do Sul uma das principais portas de entrada para quem pretende visitar o Uruguai. Seja de carro, ônibus ou avião, há diferentes opções de deslocamento, que variam conforme o destino escolhido, o orçamento e o perfil do viajante.

Avião

Atualmente, não há voos disponíveis a partir do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao Uruguai. Por isso, quem opta pelo transporte aéreo precisa considerar saídas a partir de outros aeroportos, geralmente com conexões, ou combinar o deslocamento terrestre até cidades fora do Estado.

Transporte terrestre

Viajar de carro é uma das formas mais comuns entre os gaúchos por conta da proximidade com a fronteira. De Porto Alegre a Montevidéu, por exemplo, a viagem demora em média 10 horas.

Outra possibilidade é ir de ônibus. Há diferentes opções pelo Rio Grande do Sul, como viagens partindo de Porto Alegre a Montevidéu ou de Pelotas a Punta del Este, por exemplo.

Pegando a estrada

As estradas do Uruguai são bem conservadas e oferecem boa segurança aos motoristas. É importante ficar atento às regras de trânsito: no país, os faróis baixos devem permanecer ligados 24 horas, todos os dias da semana. A fiscalização é rigorosa.

O sistema de cobrança de pedágio passou por uma modernização e atualmente opera de forma automatizada por meio do chamado Telepeaje, um passe eletrônico. A orientação é comprar o kit para turistas com antecedência no site telepeaje.com.uy.

Portanto, não há mais pagamento em dinheiro nas cabines de pedágio. A passagem dos carros é registrada pela leitura da placa ou por meio de uma etiqueta eletrônica instalada no veículo.

A partir de 2026, será considerado o Abono Estrangeiro, com preço fixo de 1.141 pesos uruguaios (R$ 154,70) e que equivale a seis passagens em pedágio. Pode ser utilizado durante 15 dias.

Documentos e regras para cruzar a fronteira

O acesso aos brasileiros é facilitado. Para entrar, é preciso apenas ter documentação de identificação em dia, que inclui:

RG original em bom estado (com validade máxima de 10 anos desde a emissão) ou passaporte válido

Já para dirigir dentro do país é preciso também:

CNH válida e documento do veículo (CRLV) no nome do condutor ou com autorização registrada em cartório, caso esteja em nome de terceiros

válida e no nome do condutor ou com autorização registrada em cartório, caso esteja em nome de terceiros Carta Verde: seguro obrigatório para circular no Mercosul, emitido por seguradoras brasileiras. Deve cobrir todo o período da viagem. O valor irá variar conforme os dias de cobertura

seguro obrigatório para circular no Mercosul, emitido por seguradoras brasileiras. Deve cobrir todo o período da viagem. O valor irá variar conforme os dias de cobertura Check-in em fronteira: apresente os documentos tanto na saída do Brasil quanto na entrada no Uruguai. Eles também podem ser solicitados no retorno

É importante lembrar que crianças desacompanhadas de um dos pais exigem autorização específica. Animais precisam de carteira de vacinação e certificado internacional.

Onde ficar

O Uruguai conta com uma rede hoteleira bem estruturada, especialmente nas cidades mais turísticas, que oferecem opções para diferentes perfis de viajantes e orçamentos.

Hotéis de redes internacionais, pousadas charmosas, apartamentos por temporada e hostels fazem parte da oferta em destinos bastante procurados.

Benefícios para turistas brasileiros

Durante as férias, viajantes estrangeiros contam com vantagens que tornam a viagem ainda mais atrativa:

IVA zero

O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é semelhante ao ICMS no Brasil e incide sobre produtos e serviços no Uruguai. Para estimular o turismo, o país adota a política de IVA zero ou devolução do imposto, principalmente em gastos com hospedagem, consumo em restaurantes e no aluguel de carros.

Em geral, o benefício é concedido quando o pagamento é feito com cartão internacional (crédito ou débito emitido fora do Uruguai). O desconto costuma ser aplicado diretamente na fatura, sem necessidade de solicitar reembolso.

Tax-free em lojas credenciadas

O tax free é a devolução de parte do imposto pago na compra de produtos físicos em lojas credenciadas ao sistema do Uruguai. Basta fazer uma compra e, em seguida, solicitar o formulário de tax free.