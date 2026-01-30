Três hostels brasileiros estão entre os melhores da América do Sul; veja quais

Três hostels brasileiros conquistaram lugares no top 10 da América do Sul no Hoscar Awards 2026. Conhecida como o "Oscar" do setor, a premiação teve seus resultados anunciados nesta quinta-feira (29) pela plataforma Hostelworld.
Em sua 24ª edição, o ranking é formulado exclusivamente com base nas avaliações reais de viajantes. O destaque reforça o papel dos hostels como alternativas econômicas e sociais aos hotéis, focando em dormitórios e espaços de convivência compartilhados.
Além do ranking regional, o evento premiou categorias como sustentabilidade, popularidade e tamanho. Diversos representantes do Brasil também figuram em listas específicas.
O que são hostels
Hostels (ou albergues) são meios de hospedagem focados em baixo custo e interação social. Diferente de hotéis tradicionais, a lógica é o compartilhamento de espaços.
Os 10 melhores hostels da América do Sul em 2026
- Viajero Cusco Hostel — Cusco, Peru
- Mr. Baboon Hostel — Santa Marta, Colômbia
- Black Sheep Hostel Medellin — Medellín, Colômbia
- Bindi — Salento, Colômbia
- O de Casa Hostel Bar — São Paulo, Brasil
- America del Sur Hostel — El Calafate, Argentina
- El Misti Hostel Ipanema — Rio de Janeiro, Brasil
- The Secret Garden Quito — Quito, Equador
- Pura Vida Hostel Rio de Janeiro — Rio de Janeiro, Brasil
- Finca Carpe Diem Ecolodge — Minca, Colômbia
Abaixo, confira mais detalhes sobre os hostels brasileiros no ranking:
Ô de Casa Hostel Bar — SP
Localizado na Vila Madalena, o Ô de Casa Hostel oferece Wi-Fi, recepção 24h e lounge social com bar. A apenas 500m do metrô Faria Lima, dispõe de dormitórios com armários e opções de ar-condicionado.
El Misti Hostel Ipanema — RJ
O El Misti Hostel Ipanema oferece Wi-Fi, bar, recepção 24h e aluguel de bicicletas a apenas 200 metros do Posto 9 e 5 minutos do metrô. O local também fica perto da praia de Copacabana.
Pura Vida Hostel Rio de Janeiro — RJ
O Pura Vida Hostel ocupa um prédio histórico a 200 metros da praia de Copacabana e do metrô, oferecendo Wi-Fi, bar, churrasqueira e recepção 24h com transfer.
Três melhores hostels do Brasil em 2026
- El Misti Hostel Ipanema — Rio de Janeiro, Brasil
- O de Casa Hostel Bar — São Paulo, Brasil
- El Shaddai Hostel e Pousada — Foz do Iguaçu, Brasil
Hostels brasileiros em outras categorias
- Sustentáveis: Longboard Paradise Surf Club (RJ)
- Hostels tamanho médio: Ô de Casa Hostel e Bar (SP)
- Hostels extragrandes: Socialtel Lapa Rio (RJ)
- Mais populares: Castelo dos Tucanos (RJ)
- Os que mais melhoraram: Ipanema Beach House (RJ)