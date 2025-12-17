“Queremos conhecer o mundo”: casal inicia aventura e planeja viajar por todos os municípios de Santa Catarina

Ler resumo

Peterson Santos, 36 anos, e Amanda Menon, 33, moradores de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, sempre gostaram de aproveitar cada brecha no calendário para cair na estrada.

O casal se conheceu em 2012, quando Amanda começou a trabalhar na mesma empresa que Peterson, no setor portuário. Com oito meses de relacionamento, eles se casaram e foram morar juntos.

Nos primeiros anos do relacionamento, eles perceberam uma paixão em comum: o gosto por viajar. Com o tempo, porém, perceberam que os tradicionais 10 ou 15 dias de férias não eram suficientes para conhecer todos os lugares que sonhavam visitar.

— Trabalhamos muito e com diversas coisas, já vendi até picolé na infância. A Amanda vendendo cosméticos e com maquiagem. Sempre tentamos procurar algo que desse mais liberdade para a gente. Então, decidimos economizar ainda mais para poder viajar — lembra Peterson.

Ao longo dos anos, o casal passou a nutrir o desejo de conhecer lugares diferentes e pouco conhecidos do estado catarinense. No entanto, o sonho acabou sendo postergado — sempre faltava a "a hora certa".

— Gostamos muito de viajar e conhecer lugares novos, mas tínhamos pouca disponibilidade de tempo. Só podíamos planejar isso no mês de férias mesmo, que era uma vez no ano. Por isso, começamos a pensar como poderíamos nos adaptar para viajar mais — relembra Amanda.

A mudança no estilo de vida e o objetivo de economizar mais facilitou na organização das viagens. O primeiro passo foi adaptar o carro para ter maior conforto nas aventuras: A SUV Tracker foi modificada aos poucos, pensada para ter apenas o essencial.

O primeiro móvel do "minimotorhome" foi uma cama, feita com compensados de madeira, colados com cola e parafusos. Aos poucos, outras funcionalidades foram adicionadas ao carro, como uma placar solar, geladeira e um chuveiro improvisado.

O casal adaptou o carro por conta própria. Arquivo Pessoal / Peterson Santos

"Não dava mais para esperar"

Não foi só o carro que passou por adaptações: Amanda também mudou o regime de trabalho e passou a atuar em home office, o que contribuiu para as viagens.

A virada veio em junho de 2024, quando a saúde de Peterson acendeu um alerta. Após um dia estressante no trabalho, ele sentiu dores no peito e um formigamento que subia pelo braço. Foi aí que ele entendeu que estava na hora de mudar.

— Foi nesse momento que entendi que não dava mais para esperar. Se dependesse de nós, iríamos ficar esperando o momento certo, a quantidade de dinheiro certa, o carro perfeito, etc. — relembra Peterson.

Pouco depois desse episódio, ele pediu demissão. Em função do tempo de serviço, recebeu benefícios que ajudaram o casal a finalmente tirar do papel o sonho de viajar.

Diário da estrada

O casal passou a dividir o novo estilo de vida nas redes sociais, especialmente no YouTube. O canal Novos Horizontes por Peterson e Amanda já soma um ano de estrada, mais de 3 mil inscritos e algumas amizades no caminho. No Instagram, possuem mais de 1,7 mil seguidores.

— Nosso estilo de viajar sempre foi explorador, ir em lugares menos conhecidos, mais escondidos. Sempre fizemos muitas pesquisas para descobrir esses lugares, o que levou as pessoas a nos perguntarem sobre dicas de viagens — conta Amanda.

Para evitar que o sonho vire pesadelo, o casal reforça que o planejamento é fundamental. As viagens duram, no máximo, de 15 a 20 dias, período em que percorrem cada região mapeada antes de voltar para casa e organizar o próximo roteiro.

No YouTube, Peterson e Amanda compartilham os bastidores da estrada, mostram o dia a dia das viagens e dão dicas sobre os destinos visitados.

A ideia de conhecer todos os municípios catarinenses surgiu após a percepção do casal de que São Francisco do Sul era procurada exclusivamente pelas praias. Entretanto, eles sabiam do potencial da região, e pensaram que outras cidades poderiam passar por esta mesma situação.

Dessa forma, ao passar por todas as 295 cidades eles poderiam mostrar a história e as paisagens de cidades que as pessoas ainda não conhecem:

— Queremos vivenciar outras cidades, registrando, através de nossa ótica, tentando trazer lugares fora do comum além do óbvio. Tem muita cidade legal e queremos trazer mais do que só a alta temporada. Além de ajudar essas cidades menores no turismo e o comércio no ano todo — enfatiza Amanda.

Cerca de 6 mil quilômetros percorridos

Prestes a completar dois anos desde o início de uma ideia que começou de forma experimental, o casal já passou por 18 cidades catarinenses e visitou 88 praias. Ao todo, foram mais de 6 mil quilômetros percorridos pelas estradas.

Mais do que números, eles destacam as amizades construídas no caminho e a possibilidade de ajudar outras pessoas que também querem conhecer os destinos por onde eles já passaram.

— Hoje, nossa meta é conhecer todos os municípios de Santa Catarina, mas o nosso sonho vai além: queremos conhecer o mundo todo — enfatiza Peterson.