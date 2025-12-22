Por que turistas pagam até R$ 191 para entrar na menor cidade de SC?

Bombinhas, um dos destinos mais procurados do litoral norte de Santa Catarina, cobra desde 2015 a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) dos visitantes.
A cobrança, segundo a prefeitura, visa preservar o meio ambiente e garantir a manutenção da infraestrutura da cidade. Neste ano, o valor pode chegar a R$ 191,50 por veículo, conforme o período de permanência.
Com apenas 34,5 quilômetros quadrados — a menor extensão territorial do Estado — Bombinhas tem cerca de 67% do território coberto por áreas verdes e abriga três unidades de conservação.
Conhecida como a Capital Nacional do Mergulho Ecológico, a cidade reúne 39 praias, cinco delas com certificação internacional Bandeira Azul, considerada o “Oscar das Praias”.
A taxa é cobrada entre novembro e abril, período de alta temporada, quando o município recebe um grande volume de turistas. A prefeitura afirma que a medida ajuda a conter os impactos ambientais causados pelo aumento populacional e a preservar os recursos naturais.
Iniciativas semelhantes já existem em outros destinos turísticos do país, como Fernando de Noronha (PE) e Jericoacoara (CE). Apesar de já ter sido alvo de questionamentos judiciais, a TPA de Bombinhas segue em vigor há uma década.
De acordo com a administração municipal, os recursos arrecadados são aplicados em ações de fiscalização, educação ambiental, recuperação da vegetação e manutenção de espaços públicos.
Alta temporada
Entre novembro de 2024 e abril deste ano, Bombinhas recebeu cerca de 2,3 milhões de visitantes. Em alguns meses, a população fixa de aproximadamente 25 mil moradores chega a aumentar até 18 vezes.
A procura pelo destino também cresce entre turistas estrangeiros. Em novembro, um levantamento da Booking.com colocou Bombinhas na quinta posição entre os destinos brasileiros mais buscados por estrangeiros para o Réveillon.
Confira os preços:
- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor: R$ 4,50
- Veículos de pequeno porte (passeio automóvel): R$ 38,00
- Veículos utilitários (caminhonete e furgão): R$ 57,00
- Veículos de excursão (van) e micro-ônibus: R$ 76,50
- Caminhões: R$ 114,50
- Ônibus: R$ 191,50
Como realizar o pagamento?
O pagamento pode ser realizado antecipadamente pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo da TPA, via Pix. Também é possível efetuar o pagamento por meio das tags automáticas Sem Parar, ConectCar e Taggy.
A cobrança também ocorre nos pórticos de acesso ao município, em Bombas e Zimbros. Há ainda totens de autoatendimento disponíveis em:
- Komprão Koch Atacadista – Rua Araçá, nº 495, Sertãozinho
- Shopping Tropical – Av. Ver. Manoel dos Santos, 850, Centro
- Supermercado Comper – Av. Leopoldo Zarling, 1473, Bombas
- Pórtico do Morro do Macaco – Canto Grande