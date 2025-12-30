Parque de Foz do Iguaçu bate recorde de visitantes em 2025

Parque recebeu turistas de 132 países. Cesar Muller / Urbia Cataratas – Parque Nacional do Iguaçu / Divulgação

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, bateu um recorde histórico de visitação e ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 2 milhões de turistas em um único ano.

Até a manhã da última segunda-feira (29), 2.020.359 pessoas já tinham passado pelas trilhas e passarelas das Cataratas do Iguaçu, conforme dados da concessionária responsável pela visitação. O número supera o recorde registrado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

A expectativa é de que o número de visitantes continue crescendo. Ao longo do ano, o parque recebeu turistas de 132 países. Os brasileiros lideram o ranking, seguidos por argentinos, paraguaios e norte-americanos. Entre as dez nacionalidades mais presentes também aparecem Alemanha, França, Espanha, China, Peru e Chile.

Durante o período de férias, o Parque Nacional do Iguaçu opera com horário ampliado. Até o dia 31 de janeiro, a visitação ocorre das 8h às 16h. A administração recomenda a compra antecipada dos ingressos pelo site oficial, especialmente em dias de maior movimento.

Os ingressos custam R$ 118 para brasileiros e moradores de países do Mercosul — Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para visitantes de outros países, o valor é de R$ 131. Crianças de até seis anos não pagam.

Uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo

Principal atração do parque, as Cataratas do Iguaçu são consideradas uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. O conjunto de quedas d’água está em uma área reconhecida como Patrimônio Mundial Natural e integra uma das regiões mais preservadas da Mata Atlântica.

A unidade é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a visitação turística sob regime de concessão. A vazão média das cataratas é de cerca de 1,5 milhão de litros de água por segundo, volume que varia de acordo com o nível do Rio Iguaçu.



