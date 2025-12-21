"Não é férias, é o nosso dia a dia": como Garopaba se tornou uma cidade atrativa para viver o ano todo

Na temporada de verão, não faltam opções de destinos turísticos para descansar e curtir. Entre os mais procurados está Garopaba, em Santa Catarina. O município, que celebrou 64 anos de história nesta sexta-feira (19), se apresenta como uma escolha de quem busca contato com a natureza, belas paisagens e um ritmo mais tranquilo.

Localizada a 80 quilômetros de Florianópolis, a cidade com quase 30 mil habitantes deixou de ser apenas um destino de verão para se tornar uma cidade de permanência. Além do fluxo de turistas que aumenta no verão, há também um aumento de moradores na região.

De acordo com o secretário de Turismo de Garopaba, Sergio Lima, ao longo dos anos a cidade cresceu e ganhou maior visibilidade.

Na avaliação dele, a cidade preserva tradições que atravessam gerações, como a pesca da tainha, os engenhos de farinha e o Centro Histórico, elementos que ajudam a construir a identidade que encanta turistas e moradores.

Para fortalecer ainda mais essa cultura, o município aposta no conceito "turismo o ano inteiro", buscando distribuir o fluxo de visitantes ao longo dos 12 meses. A ideia é reduzir a concentração no verão, incentivar eventos e experiências fora da alta temporada e, ao mesmo tempo, movimentar de maneira contínua o comércio e os serviços locais.

— A diretriz da administração é clara: o turismo precisa melhorar a vida de quem mora aqui. Se não fizer isso, ele perde o sentido — diz o secretário.

Era turismo e virou moradia

A empresária Andreia Cristina Anklan Moraes, 51 anos, chegou ao município com a ideia de ficar por uma temporada, mas acabou prolongando a estadia e não saiu mais.

— Vim para ficar um tempo, me adaptei e fui ficando. Não foi fácil no começo, enfrentei muitas adversidades — relembra.

Natural de Porto Alegre e criada em Gravataí, na Região Metropolitana, Andreia mora em Garopaba há nove anos. Dona de um empreendimento gastronômico, aberto em parceria com o cunhado, ela acompanhou de perto as mudanças no perfil da cidade, especialmente após a pandemia.

— Em meados de 2016, o cenário era diferente do que se vê agora. Antes, fora da temporada de verão, o movimento era fraco, era mais difícil sustentar os negócios — conta.

Para ela, as melhorias na infraestrutura e no acesso ao município contribuíram para a mudança:

— O segundo acesso à cidade era por estrada de chão, hoje é asfaltado. Isso facilitou muito. A ponte também melhorou e o fluxo aumentou.

Ela acrescenta que, hoje, o comércio não depende exclusivamente do verão, graças a uma base de clientes formada por moradores locais e de cidade próximas, como Palhoça e Imbituba.

— Não dependemos só da temporada. No verão, o movimento mais que triplica, mas hoje conseguimos nos manter o ano todo — revela.

Mesmo depois da alta temporada, o restaurante permanece aberto às sextas, sábados, domingos e feriados. No verão, o funcionamento se estende também para a noite, e funciona das 19h30min às 23h.

Natureza como diferencial

Para Andreia, o contato direto com a natureza é parte essencial da experiência de viver e trabalhar em Garopaba.

— É um privilégio trabalhar ouvindo o barulho das ondas, poder colocar o pé na areia mesmo estando ali para atender o turismo — afirma.

Ela também destaca o investimento em atrativos naturais, como trilhas, dunas, mirantes e cachoeiras — há pelo menos três na região — o que fortalece o turismo de experiência e de natureza.

Mudança planejada

A mudança de Vanessa Franzosi, 41 anos, e Lucas Pureza Dornelles, 43, que saíram de Porto Alegre e Caxias do Sul para Garopaba, foi planejada ao longo dos anos — e, segundo eles, consolidada no momento certo.

O casal trocou os grandes centros pela vida perto do mar em busca de qualidade de vida, segurança e mais tempo ao ar livre com os filhos, Luísa, 8, e Pedro, 2.

Vanessa trabalhou na área de comunicação, no Brasil e no exterior, e Lucas, formado em Contabilidade, trabalhava com logística antes de mudar de rota.

A relação com Garopaba, no entanto, já existia: os pais dele moram na cidade, o que ajudou na decisão. A escolha definitiva veio no final de 2019, quando retornaram de Portugal e decidiram antecipar os planos.

Sem emprego fixo, mas com uma casa em construção, fizeram a mudança.

— A gente colocou tudo na balança. Segurança, clima, tamanho da cidade e, principalmente, a criação dos filhos pesou muito — conta Lucas.

Qualidade de vida e novos caminhos

Durante a pandemia, Lucas, que se especializou em panificação em Portugal, começou a produzir pães em casa. A demanda cresceu rapidamente, e, em outubro de 2020, o casal abriu uma padaria, hoje com cinco anos de atividade e dez funcionários.

O crescimento do negócio acompanhou a expansão do município, que passou de pouco mias de 20 mil moradores para receber cerca de 200 mil pessoas no verão.

Apesar dos ganhos, eles apontam desafios.

— A cidade cresce, mas ainda falta planejamento, principalmente em saneamento básico e preservação ambiental — diz Lucas.

Mesmo com as preocupações, a rotina simples segue sendo o maior ganho. Fins de tarde na praia, vida ao ar livre e a possibilidade de criar os filhos fora do ritmo acelerado das capitais fazem a escolha valer a pena. Para o casal, a vida em Garopaba representa a chance de viver aquilo que, para muitos, só acontece algumas semanas por ano:

— Essa qualidade de vida não é férias, é o nosso dia a dia — resume Vanessa.

Distância de Porto Alegre para a Garopaba

De carro: cerca de 400 quilômetros de distância. Tempo de viagem: aproximadamente 5 horas

De ônibus: o deslocamento é feito da rodoviária de POA até a rodoviária de Garopaba. Tempo de viagem: aproximadamente 6 horas

De avião: o deslocamento é feito pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis. Após o voo, é possível seguir de carro até Garopaba, que está cerca de 40 a 100 km, dependendo do ponto de partida. Tempo de viagem: cerca de 1 hora