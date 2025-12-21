Viagem

"Meu escritório é na praia"
"Não é férias, é o nosso dia a dia": como Garopaba se tornou uma cidade atrativa para viver o ano todo

Cidade de Santa Catarina se tornou opção de moradia calma e segura, com movimento que se mantém depois da alta temporada

