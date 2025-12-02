Do Espírito Santo ao "Caribe Brasileiro": roteiros de viagem pela costa do Sudeste

Ler resumo

A Praia da Costa, em Vila Velha, é uma das mais belas do Espírito Santo. Ge / adobe.stock.com

Destino em ascensão nos roteiros dos veranistas gaúchos, o litoral da região Sudeste oferece aos visitantes um espetáculo de águas cristalinas, cultura vibrante e gastronomia típica.

As turismólogas Mariana Roveda Divan e Cristhine Torres Caprara, da agência Mala de Pandora Turismo, comentam que, apesar da ampla busca por pacotes rumo às praias do Nordeste, elas vêm observando aumento progressivo da procura por viagens para a orla de Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.

Dos três Estados do Sudeste banhados pelo Atlântico, o Espírito Santo é o destino que os veranistas brasileiros ainda estão em processo de descoberta, mas que vem ganhando popularidade pelas belezas naturais e pela riqueza cultural.

A prova disso é que, neste ano, o turismo capixaba teve o seu melhor mês de setembro desde 2014, alcançando o segundo maior patamar da série histórica da Fecomércio-ES, iniciada em 2011.

– O Espírito Santo é um Estado com o qual nossos passageiros sempre se surpreendem e recomendam. É um destino rico em diversidade cultural, que podemos observar em seus costumes, culinária, festas e artesanato – pontua Mariana.

A Praia do Canto é uma das mais populares da capital, Vitória. Com águas calmas de um azul turquesa profundo, o local é ideal para quem busca relaxar com a família.

Já a Praia de Camburi, com sua orla renovada, é uma ótima pedida para quem gosta de correr, andar de bicicleta ou aproveitar esportes de areia. Além disso, a praia é toda equipada com quiosques para facilitar o lazer dos veranistas.

Outro passeio bastante procurado por turistas é a viagem de trem entre Vitória e Belo Horizonte (MG). O percurso leva em torno de 13 horas e tem custo médio de R$ 80.

Vila Velha, cartão-postal natural

Da Praia da Costa, é possível ver a ponte que liga Vila Velha a Vitória. Pedro / adobe.stock.com

Seguindo no Espírito Santo, um dos principais cartões-postais é o Convento de Nossa Senhora da Penha. Ele fica em Vila Velha, cidade ligada a Vitória por uma ponte e ponto obrigatório para todos os turistas. Esse símbolo da fé capixaba não tem custo para conhecer.

A principal praia de Vila Velha é a Praia da Costa, com seu mar calmo e cristalino e uma estrutura completa com bares e restaurantes.

Alguns trechos são propícios para atividades como mergulho. Quem passa pela cidade também costuma visitar a fábrica de chocolates da Garoto e o Museu Ferroviário (Museu Vale).

Guarapari, a Cidade Saúde

Guarapari tem belas praias que recortam a orla da cidade. Sagrilo / Setur-ES/Divulgação

A cerca de uma hora de Vitória, outra praia muito procurada é Guarapari, conhecida como Cidade Saúde por causa das propriedades medicinais de suas areias, principalmente na Praia da Areia Preta (ou Areia Monazítica).

Guarapari conta com diversas praias como a das Castanheiras, muito procurada por famílias, pois lá se formam piscinas naturais, e a Praia dos Namorados, também com mar calmo e águas cristalinas.

É recomendado fazer um city tour a pé pelo centro e um passeio de escuna, que permite conhecer praias de difícil acesso.

Moqueca diferenciada

O ponto alto da gastronomia do Espírito Santo é a famosa moqueca capixaba. Diferentemente da baiana, o prato feito no Sudeste não leva leite de coco nem azeite de dendê.

Moqueca capixaba tradicional tem que ser feita na panela de barro. Diogo Zanatta / Especial

Dizem que o seu sabor especial se deve às famosas panelas de barro em que a moqueca é feita, que são consideradas patrimônio imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Além disso, é comum encontrar a torta capixaba (tradicional na Páscoa, mas servida o ano todo), que é produzida com peixes e frutos do mar frescos.

Atualmente, não há voo direto de Porto Alegre para o Espírito Santo. O trajeto geralmente requer uma escala em São Paulo.

As rotas são oferecidas por Azul, Gol e Latam. O preço médio da passagem gira entre R$ 800 e R$ 1,1 mil, variando conforme a época do ano.

Existe amor (e mar) em São Paulo

Guarujá é destaque no Litoral Sul de São Paulo. Prefeitura de Guarujá / Divulgação

Longe do caos urbano da maior metrópole da América Latina, o litoral de São Paulo é dividido entre Litoral Sul (com Santos e Guarujá), de praias mais estruturadas e de fácil acesso, e Litoral Norte (Maresias, São Sebastião e Ilhabela), com muita natureza preservada, praias lindas e ondas que atraem os surfistas.

Segundo as turismólogas da Mala de Pandora Turismo, o litoral paulista é muito procurado por quem faz cruzeiros marítimos.

Elas explicam que, atualmente, há duas grandes empresas (MSC e Costa) que, de novembro a abril, fazem dezenas de viagens saindo ou passando por Santos e Ilhabela.

Em Santos, a 80 quilômetros da capital, os viajantes podem fazer uma parada para conhecer o Museu do Café e o Museu do Pelé. Também é possível fazer um passeio pelo Centro Histórico com a Linha Turismo do Bonde da cidade, com carros dos séculos 19 e 20.

O Guarujá oferece diversas praias, desde as mais urbanizadas como a Pitangueiras e a Enseada, até as mais tranquilas e naturais como a Praia do Éden e a Praia de Pernambuco.

Nesta última é onde fica o Jequitimar Resort & Spa, excelente opção "pé na areia", com diárias na faixa de R$ 1,7 mil.

A Praia das Astúrias e a Praia do Tombo também oferecem infraestrutura para banhistas e opções de lazer. A escolha ideal depende do que o visitante busca, como agito, tranquilidade ou prática esportiva.

Opções no Litoral Norte

Vista de Ilhabela, que fica na microrregião de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Pedro / adobe.stock.com

No Litoral Norte, Maresias se destaca como um vibrante polo de surfe e badalação, com areias claras e ondas desafiadoras, atraindo jovens e entusiastas dos esportes aquáticos. Sua infraestrutura completa, com bares, restaurantes e pousadas charmosas, garante conforto.

O município de São Sebastião oferece um litoral extenso e variado, desde enseadas tranquilas ideais para famílias, como Juquehy e Barra do Sahy, até praias de acesso mais rústico.

Seu centro preservado adiciona um toque cultural, unindo belezas naturais e história. É, portanto, um destino versátil que equilibra agitação, natureza e conveniência para todos os gostos.

Já Ilhabela, um dos destinos mais procurados no litoral paulista, é paradisíaca e com muita beleza natural. Lá é possível aproveitar o mar ou as cachoeiras em meio à Mata Atlântica.

As turismólogas ouvidas pela reportagem alertam para a necessidade de levar um repelente na mala devido à incidência de borrachudos, insetos cuja picada causa bastante dor.

As principais empresas aéreas que operam voos para São Paulo são Azul, Gol e Latam. O preço médio da passagem gira entre R$ 600 e R$ 950, variando conforme a época do ano.

Do Leme ao Pontal (e muito mais do Rio de Janeiro)

Vista da praia para o morro Dois Irmãos é uma das mais belas do Rio de Janeiro. Agência O Dia / Estadão Conteúdo

Terra de Vinicius de Moraes, Cazuza e Chico Buarque, é na máxima de Gilberto Gil que uma verdade se confirma: o Rio de Janeiro continua lindo. A cidade maravilhosa, que já foi capital do Brasil, é um paraíso de areia, céu e mar que, do Leme ao Pontal, atrai milhões de turistas do mundo todo o ano inteiro.

Para quem pretende viajar para a capital fluminense, a agente de viagens Cinara dos Santos, da Ci Travel Poa, dá algumas dicas importantes.

– Costumo ressaltar que o Rio é um destino que atende todos os gostos e públicos. Natureza, vida urbana, história e gastronomia. Diversas opções de hospedagens, passeios, praias, restaurantes e vida noturna não faltam na cidade maravilhosa – comenta.

A primeira praia que o viajante precisa conhecer é Copacabana, uma das mais famosas do mundo.

Leia Mais Kim Kardashian é flagrada no Rio de Janeiro usando Havaianas

Também conhecida como "Princesinha do Mar", destaca-se por sua extensa faixa de areia, com prática de atividades aquáticas, vida noturna agitada e eventos especiais. O seu famoso calçadão e a Fortaleza de Copacabana complementam a experiência cultural e histórica.

Imortalizada pela canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Ipanema é, ao mesmo tempo, elegante e boêmia. É famosa pelo pôr do sol no Arpoador (no seu canto esquerdo), que costuma atrair público para aplaudir o espetáculo natural. O Posto 9 é um ponto de encontro tradicional.

Pano de fundo predileto para as tramas de Manoel Carlos, o Leblon é uma extensão mais sofisticada de Ipanema, também na Zona Sul. É um trecho de mar calmo com perfil familiar. Situada aos pés do Pão de Açúcar, a Praia Vermelha é uma das mais belas para banho e contemplação.

Leia Mais Vinícola gaúcha é sensação em quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

A orla da Barra

Com 18 quilômetros de orla, a Praia da Barra da Tijuca é um dos maiores atrativos da Zona Oeste do Rio.

Oferece espaços para esportes aquáticos, como surfe e kitesurf, além de quiosques que servem petiscos e bebidas. Já a Praia de Grumari é famosa por ser mais preservada e selvagem, localizada dentro de um parque estadual.

Localizada no sul do Rio, Ilha Grande é conhecida por sua beleza natural deslumbrante e atmosfera tranquila. É um destino popular para aqueles que buscam praias paradisíacas, trilhas e uma experiência mais relaxada.

Caribe Brasileiro

Eduardo Azeredo / adobe.stock.com

Quem vai ao Rio de Janeiro precisa conhecer o "Caribe Brasileiro", também conhecido como Arraial do Cabo.

Com um mar azul cristalino, comporta praias paradisíacas como as prainhas do Pontal do Atalaia, Praia do Forno e Praia Grande, onde é possível mergulhar e fazer passeios de barco memoráveis.

Um pacote para duas pessoas com passagens aéreas, hospedagem em hotel quatro estrelas em Copacabana, café da manhã e tour guiado comercializado pela Ci Travel Poa custa, em média, R$ 8,4 mil, podendo variar conforme a época do ano.

