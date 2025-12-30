Como se organizar para viajar nos mais de 10 feriados de 2026; veja dicas

O Brasil terá 10 feriados nacionais em 2026, sem contar os pontos facultativos do Carnaval e de Corpus Christi e as efemérides estaduais ou municipais. Boa parte das datas caem em dias como segunda, terça ou sexta-feira, o que abre a oportunidade perfeita para prolongar a folga e fazer uma viajar.
Zero Hora conversou o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), João Augusto Machado, e organizou uma série de dicas de como se organizar para aproveitar os períodos de folga prolongados.
Confira os feriados nacionais e prolongados
- Ano Novo - 1º de janeiro (quinta-feira)
- Carnaval (ponto facultativo) - 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira)
- Paixão de Cristo - 3 de abril (sexta-feira)
- Tiradentes - 21 de abril (terça-feira)
- Dia do Trabalho - 1º de maio (sexta-feira)
- Corpus Christi (ponto facultativo) - 11 de junho (quinta-feira)
- Independência do Brasil - 7 de setembro (segunda-feira)
- Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (segunda-feira)
- Finados - 2 de novembro (segunda-feira)
- Proclamação da República - 15 de novembro (domingo)
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira)
- Natal - 25 de dezembro (sexta-feira)
Feriados estaduais e municipais também podem ampliar as opções. O dia 2 de fevereiro, por exemplo, é feriado municipal em cidades gaúchas como Porto Alegre e Tramandaí por conta da celebração a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá. Neste ano, cai em uma segunda-feira.
Estabeleça um planejamento
Antes de escolher o local da viagem, preste atenção no calendário de feriados para verificar quais serão os dias e a época do ano. Certifique-se de que terá a folga garantida e como pretende aproveitar o local de destino.
- Escapadas curtas: feriados de segunda ou sexta-feira são ideais para destinos próximos
- Viagens mais longas: aproveite feriados prolongados, com mais dias, como Carnaval e Tiradentes, por exemplo, para visitar algum ponto com mais atrações e até um pouco mais longe
Passagens
Adquirir uma passagem aérea com antecedência nem sempre é sinônimo de economia. Conforme João Augusto Machado, as tarifas são ajustadas frequentemente de acordo com a demanda, ocupação e concorrência. Às vezes, promoções surgem próximas à data da viagem para preencher assentos.
Para períodos muito disputados, os preços sobem cedo. Por outro lado, para datas menos concorridas pode haver queda nos valores quando a procura não é tão alta. Confira as dicas:
- Alta temporada e feriados prolongados: quanto antes, melhor, porque a demanda é alta e os preços tendem a subir
- Baixa temporada: pode valer a pena esperar promoções
- Se você pode ajustar dias e horários, esperar pode render boas ofertas
- Se as datas são fixas, comprar cedo reduz riscos
- Rotas muito concorridas (ex.: capitais, destinos turísticos populares) costumam ter preços mais voláteis
- Destinos menos procurados podem ter promoções perto da viagem
Hospedagem
Com hospedagem, a lógica é parecida, mas com algumas diferenças importantes:
- Destinos muito turísticos (praias, cidades históricas) esgotam rápido, então, reservar cedo é essencial
- Em cidades com muitas opções ou em baixa temporada, dá para considerar esperar por promoções
- Se houver shows, congressos ou festas locais no período, os preços sobem rápido. Antecipar é melhor
- Prefira tarifas com cancelamento gratuito se houver incerteza. Assim, você garante preço e mantém flexibilidade
Organize o orçamento
Estime gastos com transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Se for possível, considere se organizar financeiramente de forma antecipada.
- Se a viagem for feita de carro, atente-se para possíveis gastos com gasolina e eventuais pedágios
- Também verifique a moeda local, caso for para outro país
- Use aplicativos para controlar despesas e comparar preços
- Confira descontos disponíveis em programas de vantagens. Quem assina Zero Hora/GZH pode contar com benefícios do Clube do Assinante para viajar economizando. Há ofertas de 20% de desconto em passagens de ônibus Unesul e Ouro e Prata; 10% de desconto em agências de viagens; descontos variáveis em opções como CVC, Hoteis.com e Decolar; promoções para aluguéis de carro e mais de 20 opções com desconto em hospedagem
Considere contratar uma agência de viagem
Para João Augusto Machado, contratar uma agência de viagens pode ser uma boa ideia para quem busca praticidade e segurança.
Além de cuidar de todos os detalhes, como passagens, hospedagem e transfers, essas empresas oferecem suporte em caso de imprevistos, algo essencial em períodos de alta demanda como feriados prolongados.
Outro ponto positivo é o acesso a tarifas exclusivas e condições de pagamento facilitadas, que muitas vezes não estão disponíveis para compras individuais.
Locais procurados em feriados
Buenos Aires - Argentina
Segundo João Augusto Machado, Buenos Aires, na Argentina, é um bom destino para visitar em um feriado prolongado. É uma cidade próxima, acessível e cheia de experiências culturais.
Para brasileiros, especialmente os gaúchos, a viagem é curta e não exige visto, apenas documento de identidade válido.
Atualmente, três companhias aéreas ofertam voos diretos de Porto Alegre em direção a Buenos Aires.
Montevidéu - Uruguai
Montevidéu, no Uruguai, também é uma excelente escolha para quem quer aproveitar um feriado prolongado. É um destino acessível para brasileiros, com voos curtos e sem necessidade de visto, o que facilita viagens de última hora.
Rio de Janeiro
Para quem não quer sair do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é sempre um destino bastante procurado em épocas de feriado. A proximidade e a variedade de voos tornam o Rio uma escolha prática para quem deseja unir descanso, praia, lazer e belas paisagens em poucos dias.
Recife - Pernambuco
Outro destino procurado em terras brasileiras é a capital de Pernambuco, Recife. É ideal para quem busca sol, cultura e boa gastronomia em um feriado prolongado. Com praias famosas e um Centro Histórico bastante procurado, a cidade oferece experiências variadas sem exigir longos deslocamentos.
Destinos gaúchos
Há também quem prefira se manter pelo Rio Grande do Sul. Diferentes regiões do Estado oferecem a possibilidade de uma "escapada" que une natureza, cultura e gastronomia.
Destinos como Gramado e Canela estão entre os favoritos, mas também há outras cidades serranas menos óbvias que têm seu charme e calmaria, como Monte Belo do Sul.
O Sul, com Pelotas e Rio Grande, o Noroeste (São Miguel das Missões), a Campanha (Bagé) e a Fronteira Oeste (Santana do Livramento) e suas cidades mais próximas também são boas alternativas de passeio.
*Sob supervisão de Beto Azambuja