Como se organizar para viajar nos mais de 10 feriados de 2026; veja dicas

O Brasil terá 10 feriados nacionais em 2026, sem contar os pontos facultativos do Carnaval e de Corpus Christi e as efemérides estaduais ou municipais. Boa parte das datas caem em dias como segunda, terça ou sexta-feira, o que abre a oportunidade perfeita para prolongar a folga e fazer uma viajar.

Zero Hora conversou o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), João Augusto Machado, e organizou uma série de dicas de como se organizar para aproveitar os períodos de folga prolongados.

Confira os feriados nacionais e prolongados

Ano Novo - 1º de janeiro (quinta-feira)

- 1º de janeiro (quinta-feira) Carnaval (ponto facultativo) - 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira)

(ponto facultativo) - 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira) Paixão de Cristo - 3 de abril (sexta-feira)

- 3 de abril (sexta-feira) Tiradentes - 21 de abril (terça-feira)

- 21 de abril (terça-feira) Dia do Trabalho - 1º de maio (sexta-feira)

- 1º de maio (sexta-feira) Corpus Christi (ponto facultativo) - 11 de junho (quinta-feira)

(ponto facultativo) - 11 de junho (quinta-feira) Independência do Brasil - 7 de setembro (segunda-feira)

- 7 de setembro (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (segunda-feira)

- 12 de outubro (segunda-feira) Finados - 2 de novembro (segunda-feira)

- 2 de novembro (segunda-feira) Proclamação da República - 15 de novembro (domingo)

- 15 de novembro (domingo) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira)

- 20 de novembro (sexta-feira) Natal - 25 de dezembro (sexta-feira)

Feriados estaduais e municipais também podem ampliar as opções. O dia 2 de fevereiro, por exemplo, é feriado municipal em cidades gaúchas como Porto Alegre e Tramandaí por conta da celebração a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá. Neste ano, cai em uma segunda-feira.

Estabeleça um planejamento

Antes de escolher o local da viagem, preste atenção no calendário de feriados para verificar quais serão os dias e a época do ano. Certifique-se de que terá a folga garantida e como pretende aproveitar o local de destino.

Escapadas curtas: feriados de segunda ou sexta-feira são ideais para destinos próximos

feriados de segunda ou sexta-feira são ideais para destinos próximos Viagens mais longas: aproveite feriados prolongados, com mais dias, como Carnaval e Tiradentes, por exemplo, para visitar algum ponto com mais atrações e até um pouco mais longe

Passagens

Adquirir uma passagem aérea com antecedência nem sempre é sinônimo de economia. Conforme João Augusto Machado, as tarifas são ajustadas frequentemente de acordo com a demanda, ocupação e concorrência. Às vezes, promoções surgem próximas à data da viagem para preencher assentos.

Para períodos muito disputados, os preços sobem cedo. Por outro lado, para datas menos concorridas pode haver queda nos valores quando a procura não é tão alta. Confira as dicas:

Alta temporada e feriados prolongados: quanto antes, melhor, porque a demanda é alta e os preços tendem a subir

quanto antes, melhor, porque a demanda é alta e os preços tendem a subir Baixa temporada: pode valer a pena esperar promoções

pode valer a pena esperar promoções Se você pode ajustar dias e horários, esperar pode render boas ofertas

Se as datas são fixas, comprar cedo reduz riscos

Rotas muito concorridas (ex.: capitais, destinos turísticos populares) costumam ter preços mais voláteis

Destinos menos procurados podem ter promoções perto da viagem

Hospedagem

Com hospedagem, a lógica é parecida, mas com algumas diferenças importantes:

Destinos muito turísticos (praias, cidades históricas) esgotam rápido, então, reservar cedo é essencial

Em cidades com muitas opções ou em baixa temporada, dá para considerar esperar por promoções

Se houver shows, congressos ou festas locais no período, os preços sobem rápido. Antecipar é melhor

Prefira tarifas com cancelamento gratuito se houver incerteza. Assim, você garante preço e mantém flexibilidade

Organize o orçamento

Estime gastos com transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Se for possível, considere se organizar financeiramente de forma antecipada.

Se a viagem for feita de carro, atente-se para possíveis gastos com gasolina e eventuais pedágios

Também verifique a moeda local, caso for para outro país

Use aplicativos para controlar despesas e comparar preços

Considere contratar uma agência de viagem

Para João Augusto Machado, contratar uma agência de viagens pode ser uma boa ideia para quem busca praticidade e segurança.

Além de cuidar de todos os detalhes, como passagens, hospedagem e transfers, essas empresas oferecem suporte em caso de imprevistos, algo essencial em períodos de alta demanda como feriados prolongados.

Outro ponto positivo é o acesso a tarifas exclusivas e condições de pagamento facilitadas, que muitas vezes não estão disponíveis para compras individuais.

Locais procurados em feriados

Buenos Aires - Argentina

Buenos Aires é um dos destinos favoritos dos brasileiros. Travel Buenos Aires / Divulgação

Segundo João Augusto Machado, Buenos Aires, na Argentina, é um bom destino para visitar em um feriado prolongado. É uma cidade próxima, acessível e cheia de experiências culturais.

Para brasileiros, especialmente os gaúchos, a viagem é curta e não exige visto, apenas documento de identidade válido.

Atualmente, três companhias aéreas ofertam voos diretos de Porto Alegre em direção a Buenos Aires.

Montevidéu - Uruguai

Uruguai pode ser uma boa opção para conhecer em um feriado. Félix Zucco / Agencia RBS

Montevidéu, no Uruguai, também é uma excelente escolha para quem quer aproveitar um feriado prolongado. É um destino acessível para brasileiros, com voos curtos e sem necessidade de visto, o que facilita viagens de última hora.

Rio de Janeiro

Para quem não quer sair do Brasil, o Rio de Janeiro é uma opção. Fernando Maia / Riotur,Divulgação

Para quem não quer sair do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é sempre um destino bastante procurado em épocas de feriado. A proximidade e a variedade de voos tornam o Rio uma escolha prática para quem deseja unir descanso, praia, lazer e belas paisagens em poucos dias.

Recife - Pernambuco

Recife, em Pernambuco, também é um local bastante procurado. Nereu de Almeida / Agencia RBS

Outro destino procurado em terras brasileiras é a capital de Pernambuco, Recife. É ideal para quem busca sol, cultura e boa gastronomia em um feriado prolongado. Com praias famosas e um Centro Histórico bastante procurado, a cidade oferece experiências variadas sem exigir longos deslocamentos.

Destinos gaúchos

Outra ideia é aproveitar as diversas atrações que o Rio Grande do Sul pode oferecer. Anahís Vargas / Agencia RBS

Há também quem prefira se manter pelo Rio Grande do Sul. Diferentes regiões do Estado oferecem a possibilidade de uma "escapada" que une natureza, cultura e gastronomia.

Destinos como Gramado e Canela estão entre os favoritos, mas também há outras cidades serranas menos óbvias que têm seu charme e calmaria, como Monte Belo do Sul.

O Sul, com Pelotas e Rio Grande, o Noroeste (São Miguel das Missões), a Campanha (Bagé) e a Fronteira Oeste (Santana do Livramento) e suas cidades mais próximas também são boas alternativas de passeio.