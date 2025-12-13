Casal viaja por dois países em 10 dias a bordo de Palio 2008

Ler resumo

Carro é utilizado por Lucas no trabalho, mas virou o parceiro de estrada desta vez. Elisa Brum Prestes / Arquivo Pessoal

Dez dias, dois países e mais de 2,7 mil quilômetros percorridos com um Fiat Palio Fire 2008. Esses são alguns números da viagem que a tatuadora Elisa Brum Prestes, 25 anos, e o eletricista Lucas Valadao dos Santos, 30, fizeram em setembro deste ano para o Uruguai e Argentina. O passeio foi documentado pelas redes sociais (assista abaixo).

O casal, que mora em Canoas, provou que é possível visitar os países vizinhos mesmo durante um curto período de férias. Elisa e Lucas planejaram o roteiro e reservaram as hospedagens com antecedência. Somando todos os custos, a viagem saiu por R$ 6.106,37.

De gaúchos para gaúchos, sugerem que vale considerar descer o continente, em vez de apenas subir, como costuma acontecer.

— Saímos de Porto Alegre e fomos até o Uruguai em pouco mais de cinco horas, foi bem rápido. É uma distância que o gaúcho já está acostumado a fazer para Santa Catarina, por exemplo. Foi muito tranquilo — destaca Lucas.

Essa reportagem faz parte da série Tem Gaúcho na Estrada, que já contou histórias de gaúchos que viajaram de Peugeot, Fusca, van e até de bicicleta pelo Brasil e pelo mundo.

💵 Para gastar menos

Antes dessa aventura, Elisa e Lucas, que namoram há pouco mais de um ano, já tinham experiência em viagens internacionais. Na Europa, entre Portugal e Espanha, percorreram diversos trajetos em um carro alugado. Ao voltar ao Brasil, sentiram vontade de explorar mais a América do Sul.

— Aqui, com os nossos carros, era uma possibilidade mais viável do que a passagem de avião, que víamos que era muito mais cara. Também curtimos muito a ideia de fazer essa viagem de carro, para ir parando se sentíssemos vontade — explica Elisa.

A ideia inicial era chegar até Ushuaia, no extremo sul do continente. Mas o receio do cansaço levou Elisa buscar alternativas de roteiro pelo TikTok, encontrando novas possibilidades de viagem.

🚗 Um carro apelidado... Roberto

O Palio responsável por levar o casal pela estrada tem até nome, segundo Elisa: Roberto.

— Eu falei: "Ele tem cara de Roberto". Aí ficou Roberto. Agora, só nos referimos ao Palio como Roberto — conta Elisa, aos risos.

O automóvel pertence a Lucas e é utilizado para o trabalho.

— É um carro que se eu parar em qualquer mecânico, provavelmente não vou ficar empenhado. Então eu queria testar, mais uma vez, essa fama da Fiat e provar que, até com um carro simples, humilde, tu consegue fazer uma viagem longa — detalha Lucas, que também já teve um Uno.

A viagem não foi premiada com grandes perrengues. A única quebra de expectativas surgiu com uma hospedagem que, ao vivo, apresentava mofos que não apareciam nas fotos pela internet.

🗺️ Roteiro dos 10 dias de viagem

A viagem começou na manhã de 17 de setembro deste ano;

A primeira parada foi em Pelotas , no sul do Estado;

, no sul do Estado; Depois, na primeira noite, os dois já estavam no Uruguai, onde ficaram em Punta del Diablo;

Em solo uruguaio, também passaram por Punta del Este e Punta Ballena , onde visitaram Casapueblo;

e , onde visitaram Casapueblo; Foram, ainda, a Montevidéu e Colônia do Sacramento;

e Na Argentina, ficaram três dias em Buenos Aires;

Na noite de 27 de setembro, eles chegaram em Canoas.

Punta del Este foi a cidade de que o casal mais gostou, especialmente pelas paisagens e pelos passeios. Elisa também destaca Buenos Aires entre as favoritas.

💻 Uma ajuda do Chat GPT

Além do desejo de viajar, o casal pretendia fazer um passeio econômico. Antes de pegar a estrada, compraram alimentos básicos e optaram por alugar hospedagens via Airbnb, para poder ter cozinha à disposição. Isso não impediu que eles fossem a restaurantes — nesses casos, optavam por escolhas mais em conta. A maioria dos passeios foi gratuita.

A Inteligência Artificial (IA), por meio do ChatGPT, serviu de assistente aos dois. Elisa lembra de ter especificado para a plataforma que eles teriam 10 dias livres e que gostariam de uma dica de rota, além de explicações sobre itens essenciais para entrar na Argentina e no Uruguai e sobre manutenções necessárias no carro.

O veículo passou por uma troca de óleo e correia dentada, além de ganhar quatro pneus novos. O serviço foi realizado pelo próprio Lucas e por um familiar de Elisa. Após a revisão, veio o veredito:

— O mecânico, que é dindo dela, falou: "Podem viajar, não tem problema nenhum, agora é só abastecer". Então isso (a revisão) nos deu segurança — completa Lucas.

Como se organizar

Para quem pensa em fazer uma viagem parecida, o casal reforça que o primeiro passo é a organização financeira. Nesse sentido, os viajantes também tiveram ajuda da IA, que estimou os custos da viagem. Foi a partir disso que eles conseguiram definir quanto guardariam por mês.

Em 2026, Elisa e Lucas planejam ir a Foz do Iguaçu (PR) e ao Paraguai para conhecer Itaipu. Esse passeio, no entanto, deve ter uma outra companhia: Mafalda, o Volkswagen Up Take ano 2016 de Elisa. O carro ganhou esse nome após Lucas perceber, na Argentina, as semelhanças da personagem Mafalda com o automóvel vermelho da namorada.