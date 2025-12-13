Viagem

Passeio das férias
Notícia

Casal viaja por dois países em 10 dias a bordo de Palio 2008

Elisa Brum Prestes e Lucas Valadao dos Santos rodaram 2,7 mil quilômetros por Uruguai e Argentina gastando pouco mais de R$ 6 mil

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS