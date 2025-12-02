Aluguel no verão: como evitar golpes e garantir férias sem dor de cabeça

Conferir a avaliação de hóspedes e solicitar videochamada antes de fechar negócio ajudam a garantir tranquilidade nas férias. RAWPIXEL.COM / ADOBE.STOCK.COM

Com a chegada do verão, a alta demanda por hospedagem exige atenção redobrada para que o descanso não se transforme em dor de cabeça.

A principal regra para evitar frustrações – e golpes – é desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado: o barato que, invariavelmente, sai caro.

Para blindar as férias contra imprevistos, Zero Hora conversou com especialistas e reuniu orientações práticas para locadores e locatários.

Quem reforça os cuidados é o empresário Sérgio Canarim. Ele domina o setor com experiência tripla: atua como locador em plataformas digitais, é hóspede frequente e proprietário da imobiliária Coliseu, no centro de Porto Alegre.

Essa versatilidade permite a ele listar os principais pontos de atenção para evitar problemas.

Para quem vai hospedar

A recomendação ao locador é ter uma pessoa de confiança para vistoriar o local entre uma estadia e outra, verificando danos ao imóvel ou aos pertences, especialmente se o proprietário não morar próximo.

Outra medida de segurança é solicitar a documentação dos inquilinos antecipadamente para enviar à portaria, no caso de condomínios.

– Eventualmente quebram algum prato, mas não cobro isso. Só quando é algo muito maior, que realmente estraga o imóvel, tento cobrar de maneira amigável. Se a pessoa não aceitar, abro chamado para o seguro da plataforma – relata Canarim, que também sugere verificar a avaliação do hóspede nos aplicativos.

Para quem se hospeda

Antes de fechar negócio, procure na internet por depoimentos de outros usuários do imóvel e desconfie de anúncios sem avaliações.

Se não for possível visitar o local, solicite uma videochamada para conferir as condições reais. Ao chegar, teste o funcionamento de eletrodomésticos, chuveiros, luzes e portões.

Também é essencial questionar a disponibilidade de itens cotidianos, como ferro de passar e secador de cabelo, além de confirmar se há vaga de garagem para evitar surpresas na hora de guardar o veículo, se este for o caso.

E se a sua ideia for levar pet, confirme antes se animais são permitidos no local.

Checklist de segurança

Fique atento a custos extras: verifique se o contrato já inclui despesas como condomínio, IPTU, gás e luz. Cuide também: