Aluguel no verão: como evitar golpes e garantir férias sem dor de cabeça

Com a chegada do verão, a alta demanda por hospedagem exige atenção redobrada para que o descanso não se transforme em dor de cabeça.
A principal regra para evitar frustrações – e golpes – é desconfiar de ofertas com valores muito abaixo do mercado: o barato que, invariavelmente, sai caro.
Para blindar as férias contra imprevistos, Zero Hora conversou com especialistas e reuniu orientações práticas para locadores e locatários.
Quem reforça os cuidados é o empresário Sérgio Canarim. Ele domina o setor com experiência tripla: atua como locador em plataformas digitais, é hóspede frequente e proprietário da imobiliária Coliseu, no centro de Porto Alegre.
Essa versatilidade permite a ele listar os principais pontos de atenção para evitar problemas.
Para quem vai hospedar
A recomendação ao locador é ter uma pessoa de confiança para vistoriar o local entre uma estadia e outra, verificando danos ao imóvel ou aos pertences, especialmente se o proprietário não morar próximo.
Outra medida de segurança é solicitar a documentação dos inquilinos antecipadamente para enviar à portaria, no caso de condomínios.
– Eventualmente quebram algum prato, mas não cobro isso. Só quando é algo muito maior, que realmente estraga o imóvel, tento cobrar de maneira amigável. Se a pessoa não aceitar, abro chamado para o seguro da plataforma – relata Canarim, que também sugere verificar a avaliação do hóspede nos aplicativos.
Para quem se hospeda
Antes de fechar negócio, procure na internet por depoimentos de outros usuários do imóvel e desconfie de anúncios sem avaliações.
Se não for possível visitar o local, solicite uma videochamada para conferir as condições reais. Ao chegar, teste o funcionamento de eletrodomésticos, chuveiros, luzes e portões.
Também é essencial questionar a disponibilidade de itens cotidianos, como ferro de passar e secador de cabelo, além de confirmar se há vaga de garagem para evitar surpresas na hora de guardar o veículo, se este for o caso.
E se a sua ideia for levar pet, confirme antes se animais são permitidos no local.
Checklist de segurança
Fique atento a custos extras: verifique se o contrato já inclui despesas como condomínio, IPTU, gás e luz. Cuide também:
- Pagamento: evite fazer Pix para contas de pessoas desconhecidas antes de ter certeza da veracidade do anúncio. Prefira o pagamento via plataforma e guarde os comprovantes
- Credibilidade: veja se imobiliária e corretor possuem registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci)
- Áreas comuns: certifique-se de que inquilinos de temporada têm permissão para usar espaços como piscina e quadras
- Golpe da localização: verifique o endereço no Google Street View
- Política de cancelamento: confirme se há reembolso em caso de desistência ou problemas de força maior