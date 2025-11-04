Vai viajar de cruzeiro pela primeira vez? Tire dúvidas e confira itens essenciais para levar na mala

Chapéu e protetor solar são itens que não podem faltar na mala de quem pretende embarcar em um cruzeiro. Cunaplus / adobe.stock.com

Diversão no cassino, descanso no spa e conforto no embalo das ondas. Esse costuma ser o roteiro padrão de quem sonha fazer um cruzeiro, seja com a família, com amigos ou mesmo sozinho.

No entanto, para evitar que esse sonho se transforme em um pesadelo em alto-mar, há uma série de cuidados que precisam ser tomados, além de itens que não podem faltar na bagagem dos marinheiros de primeira viagem.

Vanessa Weber, 40 anos, proprietária da NCW Turismo, de São Leopoldo, traz uma série de dicas para garantir que a viagem ocorra com total segurança e tranquilidade.

Segundo ela, para fazer um cruzeiro é indispensável levar na mala roupas confortáveis, medicamentos de primeira necessidade, protetor solar e hidratante pós-sol.

— Lembramos que, nas paradas (falando sobre Brasil), os passageiros vão curtir a praia, então, não podem esquecer as roupas de banho, chinelo confortável, boné ou chapéu — pontua.

A agente de viagem lembra que muitos cruzeiros têm noites temáticas, fato que a agência costuma explicar ao cliente para que ele tenha conhecimento e possa se programar, caso queira participar. Por exemplo: a noite do branco, anos 1960, noite de gala, etc..

Navegar causa enjoo?

Quem não está acostumado a navegar, geralmente tem a percepção de que os navios balançam muito em alto-mar, mas Vanessa, que está habituada com a vida sobre as ondas, garante que as pessoas têm essa impressão por associarem o navio com passeios em embarcações menores, como as escunas.

— A grande verdade é que quanto maior o navio, menos ele balança. Claro que, em caso de tempestades, pode mexer um pouco, mas isso não é comum. De qualquer forma, nós sempre indicamos aos nossos clientes, principalmente os que têm mais medo de ficar enjoados, que levem alguma medicação — comenta.

Viagem a dois

Para quem pretende viajar acompanhado e quer viver uma experiência inesquecível, os cruzeiros costumam fornecer uma série de atividades e brincadeiras para casais.

Para os mais intimistas que buscam um momento especial, a dica é fazer reserva em algum restaurante temático, que pode incluir pacotes de fotos.

Também é possível solicitar o café da manhã na cabine, tornando a viagem ainda mais romântica. Dependendo da empresa e categoria do navio, essa modalidade não tem custo.

Para levar os pequenos

Os cruzeiros geralmente têm áreas destinadas às crianças. Vanessa alerta que os bebês precisam estar sempre acompanhados dos pais nos espaços kids, que contam com equipes especializadas e são divididos de acordo com a faixa etária.

Voltagem das tomadas

Nos navios não costuma haver regra de voltagem para eletrônicos, pois eles geralmente têm mais de um tipo de tomada, todas bivolt.

Contudo, é preciso ficar atento, pois não é permitido levar alguns equipamentos eletrônicos, como secador de cabelo, chapinha e ferro de passar roupa, pois esses dispositivos podem ativar o detector de fumaça.

As embarcações costumam oferecer secador de cabelo nas cabines.

Cuidado com a alimentação

Passageiros com alguma restrição alimentar devem informar previamente para que a empresa de viagens tenha conhecimento antes do embarque.

A NCW Turismo também recomenda cuidado ao ingerir alimentos fora do navio, especialmente aqueles que possam ser muito diferentes do habitual.