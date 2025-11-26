Qual a viagem de avião mais longa do Brasil? E a mais curta? Veja os rankings

Um voo que tem Porto Alegre como destino é considerado o mais longo a circular dentro do país. É o que mostra um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), considerando dados do primeiro semestre de 2025 sobre duração de viagens domésticas.
A partida ocorre em Recife (PE), no nordeste brasileiro. O trajeto dura 4h13min até a capital gaúcha. São quase 3 mil quilômetros percorridos. A companhia aérea responsável por essa operação é a Azul.
Já o voo mais curto do Brasil circula dentro da Bahia: vai de Salvador a Cairu, arquipélago onde fica o turístico Morro de São Paulo.
A duração é de apenas 24 minutos em um trajeto de 83 quilômetros. A linha é operada pela companhia Abaeté.
Os 10 voos mais longos no Brasil
O levantamento da Anac considera dados do primeiro semestre de 2025.
1. Recife (PE) – Porto Alegre (RS)
- Duração: 4h13min
- Distância: 2.963 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
2. Rio de Janeiro (RJ) – Manaus (AM)
- Duração: 4h02min
- Distância: 2.847 quilômetros
- Empresas responsáveis: Gol e Latam
3. Recife (PE) – Manaus (AM)
- Duração: 3h57min
- Distância: 2.837 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
4. Belo Horizonte (MG) – Rio Branco (AC)
- Duração: 3h55min
- Distância: 2.788 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
5. Manaus (AM) – Guarulhos (SP)
- Duração: 3h54min
- Distância: 2.697 quilômetros
- Empresas responsáveis: Gol e Latam
6. Campinas (SP) – Manaus (AM)
- Duração: 3h44min
- Distância: 2.620 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
7. Belém (PA) – Guarulhos (SP)
- Duração: 3h37min
- Distância: 2.461 quilômetros
- Empresas responsáveis: Azul, Gol e Latam
8. Fortaleza (CE) – São Paulo (SP)
- Duração: 3h36min
- Distância: 2.373 quilômetros
- Empresas responsáveis: Gol e Latam
9. Belo Horizonte (MG) – Manaus (AM)
- Duração: 3h35min
- Distância: 2.539 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
10. Guarulhos (SP) – Porto Velho (RO)
- Duração: 3h34min
- Distância: 2.474 quilômetros
- Empresa responsável: Latam
Os 10 voos mais curtos no Brasil
O levantamento da Anac considera dados do primeiro semestre de 2025.
1. Salvador (BA) – Cairu (BA)
- Duração: 24 min
- Distância: 83 quilômetros
- Empresa responsável: Abaeté
2. Almeirim, Aeródromo Monte Dourado (PA) – Almeirim, Aeródromo Público de Almeirim (PA)
- Duração: 30 min
- Distância: 66 quilômetros
- Empresa responsável: Azul Conecta
3. Araxá (MG) – Uberaba (MG)
- Duração: 32 min
- Distância: 107 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
4. Patos de Minas (MG) – Araxá (MG)
- Duração: 32 min
- Distância: 111 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
5. Salvador (BA) – Maraú (BA)
- Duração: 33 min
- Distância: 129 quilômetros
- Empresa responsável: Abaeté
6. João Pessoa (PB) – Recife (PE)
- Duração: 34 min
- Distância: 109 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
7. Caruaru (PE) – Recife (PE)
- Duração: 36 min
- Distância: 121 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
8. Campina Grande (PB) – Recife (PE)
- Duração: 39 min
- Distância: 143 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
9. Cruz (CE) – Parnaíba (PI)
- Duração: 39 min
- Distância: 152 quilômetros
- Empresa responsável: Azul
10. Campina Grande (PB) – Recife (PE)
- Duração: 40 min
- Distância: 143 quilômetros
- Empresa responsável: Passaredo