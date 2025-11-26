Qual a viagem de avião mais longa do Brasil? E a mais curta? Veja os rankings

Dados estão em levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Art by Pixel / stock.adobe.com

Um voo que tem Porto Alegre como destino é considerado o mais longo a circular dentro do país. É o que mostra um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), considerando dados do primeiro semestre de 2025 sobre duração de viagens domésticas.

A partida ocorre em Recife (PE), no nordeste brasileiro. O trajeto dura 4h13min até a capital gaúcha. São quase 3 mil quilômetros percorridos. A companhia aérea responsável por essa operação é a Azul.

Já o voo mais curto do Brasil circula dentro da Bahia: vai de Salvador a Cairu, arquipélago onde fica o turístico Morro de São Paulo.

A duração é de apenas 24 minutos em um trajeto de 83 quilômetros. A linha é operada pela companhia Abaeté.

Os 10 voos mais longos no Brasil

O levantamento da Anac considera dados do primeiro semestre de 2025.

1. Recife (PE) – Porto Alegre (RS)

Duração: 4h13min

Distância: 2.963 quilômetros

Empresa responsável: Azul

2. Rio de Janeiro (RJ) – Manaus (AM)

Duração: 4h02min

Distância: 2.847 quilômetros

Empresas responsáveis: Gol e Latam

3. Recife (PE) – Manaus (AM)

Duração: 3h57min

Distância: 2.837 quilômetros

Empresa responsável: Azul

4. Belo Horizonte (MG) – Rio Branco (AC)

Duração: 3h55min

Distância: 2.788 quilômetros

Empresa responsável: Azul

5. Manaus (AM) – Guarulhos (SP)

Duração: 3h54min

Distância: 2.697 quilômetros

Empresas responsáveis: Gol e Latam

6. Campinas (SP) – Manaus (AM)

Duração: 3h44min

Distância: 2.620 quilômetros

Empresa responsável: Azul

7. Belém (PA) – Guarulhos (SP)

Duração: 3h37min

Distância: 2.461 quilômetros

Empresas responsáveis: Azul, Gol e Latam

8. Fortaleza (CE) – São Paulo (SP)

Duração: 3h36min

Distância: 2.373 quilômetros

Empresas responsáveis: Gol e Latam

9. Belo Horizonte (MG) – Manaus (AM)

Duração: 3h35min

Distância: 2.539 quilômetros

Empresa responsável: Azul

10. Guarulhos (SP) – Porto Velho (RO)

Duração: 3h34min

Distância: 2.474 quilômetros

Empresa responsável: Latam

Os 10 voos mais curtos no Brasil

O levantamento da Anac considera dados do primeiro semestre de 2025.

1. Salvador (BA) – Cairu (BA)

Duração: 24 min

Distância: 83 quilômetros

Empresa responsável: Abaeté

2. Almeirim, Aeródromo Monte Dourado (PA) – Almeirim, Aeródromo Público de Almeirim (PA)

Duração: 30 min

Distância: 66 quilômetros

Empresa responsável: Azul Conecta

3. Araxá (MG) – Uberaba (MG)

Duração: 32 min

Distância: 107 quilômetros

Empresa responsável: Azul

4. Patos de Minas (MG) – Araxá (MG)

Duração: 32 min

Distância: 111 quilômetros

Empresa responsável: Azul

5. Salvador (BA) – Maraú (BA)

Duração: 33 min

Distância: 129 quilômetros

Empresa responsável: Abaeté

6. João Pessoa (PB) – Recife (PE)

Duração: 34 min

Distância: 109 quilômetros

Empresa responsável: Azul

7. Caruaru (PE) – Recife (PE)

Duração: 36 min

Distância: 121 quilômetros

Empresa responsável: Azul

8. Campina Grande (PB) – Recife (PE)

Duração: 39 min

Distância: 143 quilômetros

Empresa responsável: Azul

9. Cruz (CE) – Parnaíba (PI)

Duração: 39 min

Distância: 152 quilômetros

Empresa responsável: Azul

