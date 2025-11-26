Praia de Santa Catarina começa a cobrar taxa de verão para turistas; veja valores

Na última temporada, Bombinhas recebeu 2,3 milhões de turistas. Divulgação / Prefeitura de Bombinhas

Desde o último dia 15, Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, voltou a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) dos visitantes que ingressam no município com veículos.

Os valores, que variam conforme o tipo de automóvel, podem chegar a R$ 191,50. A cobrança segue até 15 de abril de 2026. Ela tem validade de 24 horas a cada acesso a Bombinhas.

No caso, se o turista sair da cidade para ir a Porto Belo, cidade vizinha, após 24 horas de permanência haverá novo pagamento da taxa ao retornar para Bombinhas.

Não pagam a taxa os veículos emplacados em Bombinhas e Porto Belo, aqueles que realizam abastecimento no comércio e prestadores de serviços, veículos transportando artistas e aparelhagem para espetáculos, feiras, convenções, unidade de empresas concessionárias de serviços públicos, veículos de trabalhadores no município e de proprietários de imóveis prediais.

Turismo ecológico

Pagamento também pode ser feito ao passar pelo pórtico de acesso a Bombinhas.

Com 34,5 quilômetros quadrados, 67% de área verde e três unidades de conservação, Bombinhas é reconhecida nacionalmente pelo turismo ecológico.

Capital Nacional do Mergulho Ecológico, o município abriga 39 praias, cinco delas com selo Bandeira Azul, certificação internacional de excelência ambiental. Na última temporada, a cidade recebeu 2,3 milhões de turistas.

A TPA é aplicada desde 2015 e, segundo a prefeitura, contribui para a conservação dos ecossistemas locais e para a manutenção da infraestrutura urbana no período de maior fluxo de visitantes.

Justificativa da taxa

A administração municipal afirma que a taxa existe para garantir um crescimento sustentável, com foco na preservação ambiental e na qualidade de vida dos moradores e da população flutuante.

O objetivo é minimizar os impactos causados pelo grande volume de pessoas e veículos em um território pequeno, especialmente durante o verão.

Segundo a prefeitura, o excesso de visitantes em curto período provoca prejuízos ambientais, o que torna necessária a cobrança.

Valores da taxa

Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor : R$ 4,50

: R$ 4,50 Veículos de pequeno porte (automóveis de passeio): R$ 38,00

(automóveis de passeio): R$ 38,00 Veículos utilitário s (caminhonete e furgão): R$ 57,00

s (caminhonete e furgão): R$ 57,00 Veículos de excursão (van) e micro-ônibus : R$ 76,50

(van) e : R$ 76,50 Caminhõe s: R$ 114,50

s: R$ 114,50 Ônibus: R$ 191,50

Município abriga 39 praias, cinco delas com selo Bandeira Azul, certificação internacional de excelência ambiental.

Como pagar

O pagamento pode ser feito antecipadamente pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo da TPA, que permite pagamento via Pix.

Também é possível pagar pelas tags Sem Parar, ConectCar e Taggy. A taxa é cobrada nos pórticos de acesso ao município, localizados em Bombas e Zimbros.

Há ainda totens de autoatendimento nos seguintes pontos:

Komprão Koch Atacadista — Rua Araçá, 495, Sertãozinho

Shopping Tropical — Avenida Vereador Manoel dos Santos, 850, Centro

Supermercado Comper — Avenida Leopoldo Zarling, 1473, Bombas

Pórtico do Morro do Macaco — Canto Grande

O que acontece se não pagar a taxa?

O turista entra para a lista da dívida ativa de Bombinhas e fica sujeito à cobrança do valor da TPA acrescido de multa de 10% sobre o total correspondente ao tempo de estadia e mais juros de mora de 1% ao mês ou fração.

A prefeitura também poderá recorrer a meios legalmente admitidos para cobrança, como protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e até mesmo ir à Justiça.

