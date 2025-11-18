Por que Egito e Israel são os destinos mais desejados para turismo religioso

O tradicional Muro das Lamentações, em Jerusalém, atrai peregrinos e visitantes de todo o mundo. Rossana Silva / Agencia RBS

Mais do que visitar monumentos, viajar é sempre uma chance de caminhar pela própria história da fé. Para o crescente número de brasileiros que buscam o turismo religioso, destinos como Israel representam uma imersão nos berços da civilização.

A jornada até locais como aquele que a tradição cristã aponta para o nascimento de Jesus, em Belém, não é apenas de devoção, mas uma forma de entender o contexto do mundo atual. Confira alguns deles:

Leia Mais Barcelona alternativa: Leonardo Oliveira indica lugares para fugir do óbvio na capital catalã

Basílica da Natividade

Segundo a crença cristã, foi ali onde nasceu Jesus Cristo. Por isso, a basílica é uma das grandes atrações de Israel. A edificação foi erguida no ano 326, pela mãe do imperador Constantino.

Jerusalém

Já em Jerusalém, o público busca por lugares como o Monte das Oliveiras, onde também há templos históricos.

– Ainda se mantém a estrutura da cidade antiga. Tem uma plantação de oliveiras da época de Jesus – destaca Eduardo Flores, da JPF Turismo Religioso.

A região também oferece atrações turísticas sem cunho religioso, como a experiência de banhar-se no Mar Morto.

No Monte das Oliveiras, é possível ter uma vista panorâmica de Jerusalém e seus principais cartões postais. Marcelo Miranda Becker / Agência RBS

Monte do Templo

Apesar da grande procura pelos símbolos cristãos, a região também guarda muitos tesouros culturais e religiosos para judeus e muçulmanos.

O Monte do Templo, por exemplo, é considerado o local dos dois primeiros santuários do judaísmo. No caso do islã, representa o local de onde Maomé ascendeu ao céu.

Entre os fragmentos da antiga construção, resta uma das muralhas, mundialmente conhecida como o Muro das Lamentações.

Basílica da Anunciação

Em Nazaré, a Basílica da Anunciação é tida como o ponto exato onde o anjo Gabriel revelou a Maria que ela seria mãe do filho de Deus, por obra do Espírito Santo.

Hoje, há uma igreja construída nos anos 1960 no mesmo local das ruínas de séculos anteriores, abrigando a gruta que a religião acredita ter sido a casa da Sagrada Família.

Egito: roteiro para além das pirâmides

Mesquita de Ibn Tulun é uma das mais preservadas da região e, por isso, um dos principais atrativos de Cairo, no Egito. Konstantin / adobe.stock.com

Outro destino bastante procurado pelos brasileiros é o Egito. Muito disso se deve à presença do Monte Sinai, cujo pico representa o local onde, segundo a Bíblia e a tradição judaica, as Tábuas da Lei, contendo os Dez Mandamentos, foram entregues a Moisés. Lá também fica o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos da história.

Igrejas e mesquitas

No Cairo, é vasto o cardápio de templos religiosos para se visitar. Mesquitas como a Al-Azhar, a de Ibn Tulun e a Al-Rifa'i são obras arquitetônicas impressionantes e estão entre as mais antigas e bem preservadas da região.

A primeira, fundada em 970, abriga também uma das mais importantes e antigas universidades islâmicas, de mesmo nome.

Já para os cristãos destacam-se a Igreja Suspensa e a de Abu Serga, ou Igreja de Sérgio e Baco. A igreja cristã ortodoxa fica no bairro Copta, e acredita-se que a Sagrada Família buscou abrigo em sua cripta para se esconder quando fugiu para o país.

Leia Mais Cruzeiros para todos os gostos: veja opções nacionais e internacionais na alta temporada

Há, ainda, a Igreja de Santa Maria, que atrai muitos visitantes. Para os judeus, o templo mais antigo do Egito é a sinagoga Ben Ezra. Erguida no século 12, ela também sedia um museu com documentos que contam a história do povo judeu no país.

A coleção de pergaminhos, manuscritos e livros é chamada de "Cairo Genizah" e foi acumulada ao longo de mais de oito séculos.

Tudo isso sem falar no Egito Antigo, com o Caminho de Moisés, as Pirâmides de Gizé e o Vale dos Reis em Luxor. No local, é possível ver tumbas de faraós como Tutancâmon e Ramsés II, entre outros.

Turistas visitam o templo de Karnak, uma das atrações mais populares do Egito, no sul da cidade de Luxor. KHALED DESOUKI / AFP

Pacotes egípcios, marianos e mais

Segundo Eduardo Flores, da JPF Turismo Religioso, um pacote de 14 dias para Israel e Egito, saindo de Porto Alegre, com aéreo, transporte terrestre, guia turístico e intérprete, incluindo hospedagem com café da manhã e jantar, custa em torno de R$ 24 mil por pessoa. Os valores são aproximados e podem variar conforme alguns fatores.

Fora do Egito, outro roteiro bastante procurado por brasileiros é o que percorre alguns dos chamados Santuários Marianos – pontos associados a aparições de Maria e, por isso mesmo, regiões de intensa peregrinação.

Um dos pacotes mais vendidos pela JPF Turismo Religioso passa por locais como Fátima, em Portugal, Santiago de Compostela e Gijón, na Espanha, e Lourdes, Tours, Lisieux e Paris, na França. A viagem sai em torno de R$ 29 mil, partindo de Porto Alegre.

A diferença de preço em relação ao pacote para Israel e Egito, explica Flores, se dá porque em solo francês o custo está um pouco mais elevado em relação aos demais países.