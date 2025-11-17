Latam terá quatro novas rotas nacionais e três internacionais em 2026; confira destinos

Latam Brasil anunciou sete novas rotas para 2026. LATAM / Divulgação

A Latam Brasil anunciou sete novas rotas para 2026 nesta segunda-feira (17). Quatro desses destinos são nacionais e três internacionais.

Nenhuma das saídas é a partir de Porto Alegre.

Com isso, a companhia atingirá o resultado recorde de 63 destinos em território nacional e 28 diretos no Exterior.

Rotas nacionais

A primeira nova rota nacional a ser inaugurada será Guarulhos-Uberaba (MG), em janeiro, com três voos semanais

Para maio, estão previstas o início das rotas Guarulhos -Juiz de Fora (MG) e Brasília-Campina Grande (PB)

-Juiz de Fora (MG) e Brasília-Campina Grande (PB) Em junho, será a vez de Guarulhos-Caldas Novas (GO). Essas três terão voos diários, enquanto todas serão operadas com aeronaves da família Airbus A320

Rotas internacionais

A fila será puxada por Guarulhos-Amsterdã (Holanda), em abril

(Holanda), em abril Seguida por Guarulhos-Bruxelas (Bélgica), em junho

(Bélgica), em junho Já Guarulhos-Cidade do Cabo (África do Sul) deverá ser inaugurada em setembro

Atualmente, a Latam já voa regularmente de São Paulo para Joanesburgo, capital do país. As novas rotas terão três voos semanais e serão operados com aeronaves Boeing 787.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, destacou que essas adições não levam em consideração as aeronaves encomendadas da Embraer.

— Com a chegada desses aviões, novas rotas serão adicionadas ao longo do segundo semestre, principalmente no doméstico — afirmou durante coletiva sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025.

A expectativa da aérea é receber 12 aeronaves do modelo E195-E2 da Embraer até o final de 2026. Os 12 restantes ficarão para 2027.

A Latam vê a oportunidade de adicionar até 35 destinos após as entregas, conforme anunciou na época da compra.

Além dos 24 pedidos firmes, o acordo prevê também 50 opções de compra. As primeiras entregas serão destinadas à Latam Airlines Brasil, podendo se estender posteriormente a outras subsidiárias do grupo.