Goiás: Giane Guerra mostra férias com cachoeiras, trilhas e ioga no Cerrado

Jocimar Farina, Gael, Atena e Giane Guerra na Chapada dos Veadeiros. Giane Guerra / Arquivo Pessoal

Tudo começou como sempre se iniciam as férias da família: após sair a escala no trabalho, vamos pesquisar sobre qual lugar queremos conhecer – e que estará com o clima melhor e com preços mais atrativos na época.

Nosso planejamento era para janeiro de 2025. Pensamos em ir para a Bahia mais uma vez. Demoramos uns dias para decidir, e a passagem subiu 60%.

Achamos um desaforo. Retomei a pesquisa e achei passagens para Goiânia por menos de um terço do preço. Decidido!

1. Goiás Velho

Cidade tem arquitetura colonial barroca. Arquivo Pessoal / Giane Guerra

Nossa primeira parada foi Goiás Velho (também conhecida como Cidade de Goiás), um município histórico com arquitetura colonial barroca. Foi a capital do Estado e é a terra da poeta Cora Coralina. Visite os museus no centro e a casa de Cora.

Contratamos um guia local, geógrafo, que nos levou para conhecer os caminhos de goyazes e explicou como ocorreu a ocupação das terras indígenas durante a exploração do ouro.

2. Pirenópolis

Crianças adoraram meditar nas cachoeiras. Giane Guerra / Arquivo Pessoal

Depois, fomos a Pirenópolis, onde o pessoal de Brasília vai se refrescar nos fins de semana. O centrinho é uma delícia de caminhar e para fazer refeições, mas o grande atrativo são as cachoeiras. Escolhemos as Cachoeiras dos Dragões, em um mosteiro zen budista.

São oito quedas d'água. Cada uma tem um banho diferente da outra. A trilha é por uma mata linda e agradável, com placas cheias de reflexões bacanas de ler. As crianças adoraram.

3. Chapada dos Veadeiros

A próxima parada de impacto foi a Chapada dos Veadeiros. Embora tenhamos pego quase uma semana inteira de chuva, foi o ponto alto da viagem.

Fazíamos as trilhas e tomávamos os banhos de cachoeira mesmo assim. Mas a época da seca deve ser linda demais também. Valerá uma nova viagem.

Ainda na Chapada, recomendo as atividades de reiki, rituais do cacau, aulas de ioga e, sem dúvidas, as apresentações de mantras ao fim de todas as tardes na Gota Sat Som – Templo do som e do silêncio.

Família aproveitou momento de calmaria para relaxar com ioga. Giane Guerra / Arquivo Pessoal

4. Caldas Novas e Brasília no roteiro

Espichamos a viagem até Caldas Novas. O Hot Park é divertido, mas dispenso banho de água quente nas águas termais.

Já em Brasília, indico o Museu de Arte, com atividades diárias culturais para crianças e também o Sesi Lab – Espaço de Arte, Ciência e Tecnologia, onde meus filhos ficaram por sete horas e mal queriam almoçar.