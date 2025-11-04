Cruzeiros para todos os gostos: veja opções nacionais e internacionais na alta temporada

Embarcações como o MSC Seaview, que percorre a costa do nordeste brasileiro, vão cruzar o país até o próximo outono. Divulgação / MSC

Começou oficialmente a temporada de cruzeiros 2025/2026 no Brasil. Até abril do próximo ano, sete grandes navios percorrerão o litoral com cerca de 160 itinerários diferentes, focados em explorar a costa brasileira e seus rios navegáveis.

Estão previstas paradas em 32 destinos nacionais, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. As opções são para todos os gostos e bolsos. Há desde viagens curtas, ideais para um feriadão, até roteiros mais longos pelo badalado litoral do Nordeste.

A bordo, a diversão também é variada: navios temáticos atraem públicos de todas as idades, enquanto outros apostam em shows intimistas com grandes artistas — incluindo a histórica despedida de Gilberto Gil dos palcos, com um elenco estrelao: de Elba Ramalho e Os Paralamas do Sucesso a Liniker e Jorge Vercillo.

O setor vive um momento de otimismo depois da temporada passada (2024/2025), considerada a segunda maior da história.

Conforme o Estudo de Perfil e Impactos Econômicos no Brasil de Cruzeiros Marítimos, da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia) com a Fundação Getulio Vargas (FGV), quase 840 mil passageiros movimentaram mais de R$ 5,4 bilhões.

Diversidade de roteiros

Estão previstas escalas em 32 destinos nacionais, de Manaus, no Amazonas, à gaúcha Rio Grande, além de opções que passam pelo mar do Caribe e do Mediterrâneo.

Sete navios operam roteiros nacionais nos portos do país. Em Santos, no maior terminal de passageiros da América Latina (Giusfredo Santini — Concais), a estimativa é que 320 mil pessoas passem por ali em uma das 14 embarcações previstas, contando os roteiros internacionais — cinco delas têm escalas regulares, enquanto nove estarão apenas de passagem.

A duração das viagens varia. Há cruzeiros que podem ser feitos em um feriadão, outros que esticam para passar pelos litorais uruguaio e argentino. Tem ainda aqueles que podem durar mais de cem dias enquanto fazem uma volta ao mundo.

Para o candidato a cruzeirista, porém, a primeira coisa a ser feita é escolher o tipo de viagem, que pode incluir operações de cabotagem, dedicadas à costa nacional, ou um turismo que cruza oceanos.

Conforme o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia), Marco Ferraz, os navios de cabotagem, também conhecidos como contemporâneos, recebem de 3 mil a 5 mil passageiros.

Um dos diferenciais é a possibilidade de fazer uma viagem temática. Nesta temporada, por exemplo, já estão confirmadas 16 participações de músicos, como a que Gil fará em dezembro, no navio rebatizado com o nome da turnê de encerramento da carreira de seis décadas, Tempo Rei.

Roteiro para o Caribe se inicia na cidade de La Romana, na República Dominicana. Divulgação / NCL

Mas há também os roteiros internacionais, em que a embarcação não costuma voltar ao porto de origem. Para essas, é preciso uma preparação maior.

— Os navios de expedição são os que estão de passagem. Tem brasileiros a bordo, mas muito menos. Não é um roteiro circular, porque ele está passando pela costa. Fazem 32 destinos do Brasil e seguem — diz o presidente da Clia.

Nordeste lidera preferência

Os roteiros com destino ao Nordeste, partindo de Santos e do Rio de Janeiro, são os mais procurados. Especialista em cruzeiros na operadora Personal, Cláudia Regina Farias dos Santos, a Cacau, compara a experiência com a que se tem em um resort.

Nos navios, contudo, o público predominante é formado por casais ou grupos de amigos entre 30 e 50 anos.

Já as saídas com mais de 15 noites atraem sobretudo aposentados, enquanto os temáticos, com shows e festas a bordo, têm maior apelo entre solteiros e casais em busca de entretenimento.

Opções nacionais

Um dos destaques da temporada é o cruzeiro da MSC Seaview, que parte de Santos com escalas em Búzios, Salvador e Maceió.

Em Búzios, a primeira parada, o viajante pode explorar praias como Azeda, Azedinha, Tartaruga e Armação, além da charmosa Rua das Pedras, ponto obrigatório para fotos junto à estátua de Brigitte Bardot.

Para os mais aventureiros, há passeios de escuna, catamarã, trolley — veículo turístico aberto — e até opções de asa-delta e parapente. O dia se encerra com navegação panorâmica por Arraial do Cabo e Cabo Frio.

Após um dia em alto-mar, o navio ancora em Salvador, onde os passageiros têm tempo livre para visitar pontos icônicos como o Mercado Modelo, Pelourinho, Casa do Carnaval, Museu de Arte Moderna, Igreja do Bonfim, casas de Jorge Amado e os faróis da Barra e de Itapuã.

Farol da Ponta Verde, em Maceió (AL). Fred Cardoso / adobe.stock.com

A parada seguinte é Maceió, com tempo para curtir as praias de Pajuçara e Ponta Verde, o Mirante do Gunga e o bairro histórico de Jaraguá.

Nos trechos em alto-mar, o tempo a bordo pode ser aproveitado com as comodidades do navio, como spa, academia, piscinas e áreas de lazer. A viagem termina com retorno a Santos.

MSC Seaview

Saída: Santos (29 de novembro)

Chegada: Santos (6 de dezembro)

Cabine: interna

Preço: R$ 4.283 por pessoa

Incluso: refeições, café da manhã na cabine, troca de data

Não escolhe a cabine

Outra opção, para janeiro e também saindo de Santos, é o MSC Sinfonia. Com saída no dia 19, às 17h, o navio tem a primeira parada em Ilhabela (SP), no dia seguinte, com diversas opções turísticas, como o Centro Histórico e a Praia do Curral. A chegada está prevista para as 8h, e o retorno ao navio, às 18h.

No dia seguinte, no mesmo horário, é possível desbravar a Ilha Grande, onde a Vila do Abraão pode ser visitada, além de fazer aventuras como passeios de escuna e mergulho.

O terceiro dia é na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, também com 10h de turismo liberado. Atrações turísticas não faltam na capital fluminense.

Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Copacabana, Museu do Amanhã são algumas das opções. Nos dias seguintes, há paradas em Búzios (RJ) e Itajaí (SC).

No litoral catarinense, o cruzeirista pode visitar o Beto Carrero World, a 29 quilômetros do desembarque, ou ir a Balneário Camboriú, distante 19 quilômetros. O retorno para Santos está previsto para o dia 26 de janeiro.

MSC Sinfonia

Saída: Santos (19 de janeiro)

Chegada: Santos (26 de janeiro)

Cabine: interna

Preço: R$ 5.033 por pessoa

Incluso: refeições, café da manhã na cabine, troca de data

Não escolhe a cabine

Por águas estrangeiras

MSC Sinfonia partirá de Santos em 19 de janeiro. Divulgação / MSC

O diretor da Voucher Operadora de Turismo, José Moacir de Oliveira Junior, atua desde 1995 apenas com cruzeiros.

— O mercado de cruzeiro marítimo vem crescendo a cada ano de forma interessante. Uma média em torno de 7%. Os fluviais aumentam em torno de 13% a 15%. O gaúcho procura muito a Europa. Tínhamos também um roteiro de Antártida, que era muito visado — comenta.

Destinos internacionais

Um roteiro que José Moacir de Oliveira Junior destaca é para o Caribe, sem a necessidade de visto americano. O embarque é em La Romana, na República Dominicana, com duração de sete noites.

A saída é às 16h do dia 16 de fevereiro de 2026, com retorno às 7h do dia 23. A embarcação para em Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Lucia, St. Kitts e Tortola – ilha nas Ilhas Virgens Britânicas.

Saída: La Romana, República Dominicana (16 de fevereiro de 2026)

Chegada: La Romana, República Dominicana (23 de fevereiro de 2026)

Cabine: interna

Preço: R$ 8.354 por pessoa

Incluso: pensão completa – todas as refeições —, bebidas ilimitadas, piscinas, shows e festas temáticas

Ilhas gregas são um espetáculo à parte. Divulgação / NCL

Outro roteiro é para as Ilhas Gregas e Mediterrâneo, com saída em 18 de maio de 2026 de Istambul, na Turquia. A duração é de nove noites e o desembarque é em Roma, na Itália, no dia 27.

O cruzeirista terá a possibilidade de descer em Éfeso (Turquia), Santorini e Mykonos (Grécia), Atenas (Grécia), Katakolon e Olympia (Grécia), Valletta (Malta), Catânia (Itália), Salerno (Itália) e Roma (Itália).