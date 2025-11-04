A cidade de Santa Catarina famosa por praias paradisíacas e conexão com a natureza

Praia do Rosa tem aproximadamente dois quilômetros de orla em formato de meia-lua. Jair / adobe.stock.com

Paraíso natural a pouco mais de quatro horas de carro de Porto Alegre, Imbituba comporta algumas das mais belas praias de Santa Catarina. A cada temporada, a cidade recebe mais turistas de todo o país.

Isso se deve à ampla diversidade de atrações: de paisagens cinematográficas em praias de natureza exuberante a refeições memoráveis.

Diferentemente da vizinha Garopaba ou da capital Florianópolis, Imbituba mantém boa parte da região litorânea intocada, com algumas praias de difícil acesso e ruas sem pavimento, enquanto outras oferecem alta gastronomia e badalação.

Para a turismóloga e agente de viagens Majo Carlin Diaz, é esse misto de sofisticação com ares bucólicos que leva cada vez mais turistas para a região.

— As pessoas estão procurando por essa paz de contemplar a natureza. O luxo está na simplicidade, em tomar uma caipirinha em uma praia bonita, junto à natureza, com água cristalina — diz.

Moradora de Porto Alegre, Majo veraneia há mais de 20 anos em Ibiraquera, bairro de Imbituba em que ficam algumas das praias mais belas da cidade, como a Praia do Rosa.

A região conta com bons hotéis e restaurantes, comandados por chefs renomados. Deixou para trás o perfil de vila de pescadores. Entre as paradas imperdíveis, Majo destaca a praia do Ouvidor, com águas cristalinas.

O Rosa Norte é um badalado reduto de jovens, com um público mais "descolado". A turismóloga alerta que o acesso é mais difícil, e o estacionamento, bastante limitado, especialmente na alta temporada, mas é muito recomendado para quem está em busca de festa — e não tem medo de passar perrengue.

Já o Rosa Sul é o polo mais estruturado da região. Muito procurado por famílias com crianças e pessoas idosas, conta com bares, restaurantes e estacionamentos amplos — e pagos.

Majo também destaca o chamado "Caminho do Rei", trilha que liga o Rosa Sul à Praia do Luz — esta, além do fácil acesso e do ambiente familiar, é vizinha à Barra de Ibiraquera, onde são realizados campeonatos de kitesurf e windsurf.

Seguindo em direção ao sul, há também a Praia da Ribanceira, mais reservada, além de Itapirubá, com suas águas tranquilas, dunas e trilhas.

Declaração de amor ao Rosa

Marina e Nikolas (com óculos escuros) e a mascote Moana com a equipe de cerimonialistas que fará o casamento deles na Praia do Rosa em 2026. Marina Vargas Griffante / Arquivo pessoal

A história de amor da arquiteta Marina Vargas Griffante, 32 anos, e do engenheiro ambiental Nikolas Bitello Winck, 35, nasceu há sete anos na praia do Rosa. E foi lá que eles escolheram para formalizar a relação.

Natural de Três Passos, no noroeste do RS, e moradora de Porto Alegre, Marina conheceu o Rosa ainda na infância, mas passou anos sem visitar a praia.

— Em 2018, eu e mais quatro amigas decidimos passar o Carnaval no Rosa. Foi quando conheci o Nikolas. Escolhemos nos casar lá por isso e pela beleza e pela vibe do lugar. Temos um carinho especial pelo Rosa — comenta Marina.

Quando viajam para Imbituba, o noivo costuma levar a prancha de surfe. Já ela curte se deslocar a pé para o centrinho.

— Gostamos da segurança, da preservação, algo que poucas praias conseguem manter, sem ter construções na beira, de ser mais natureza mesmo.

Hospedagem e estrutura turística

Imbituba oferece ampla diversidade de hospedagens. O aluguel de casas por plataformas como Airbnb é bastante comum e há uma extensa gama de pousadas que vão desde opções simples até estabelecimentos de luxo.

Essa variedade permite atender diferentes perfis de visitantes, mantendo o equilíbrio entre conforto, natureza e autenticidade local.

Na região do Rosa, há alternativas para todos os gostos e bolsos. Majo Diaz recomenda o Village Praia do Rosa e a Fazenda Verde do Rosa, ambas com o grande diferencial de serem "pé na areia" e oferecem alto nível de conforto.

Destaques gastronômicos

Apaixonada por gastronomia, Majo afirma que Ibiraquera e praia do Rosa comportam uma das melhores cenas culinárias de Santa Catarina, tanto em qualidade quanto em custo-benefício.

Ela explica que os preços locais costumam ser até três vezes mais baixos do que na capital gaúcha, por exemplo, mas com uma qualidade comparável à alta gastronomia internacional.

Entre os estabelecimentos recomendados, Majo cita o Urucum, localizado no centrinho do Rosa, famoso pela moqueca capixaba, que ela considera uma das melhores que já provou.

Outro destaque é o Lua Marinha, situado à beira da Lagoa de Ibiraquera, conhecido por pratos de frutos do mar frescos e ambiente romântico, ideal para casais e jantares ao pôr do sol.

Pratos com frutos do mar são especialidade nos restaurantes da praia do Rosa. Gabriela Gazzana / Especial

O restaurante também possui uma área de parrilla, e a própria chef pesca o peixe servido no cardápio. Majo ressalta que é necessário reservar com antecedência, pois o local costuma lotar no verão.

Também na lista de recomendações está o Sea, de Enzo Ceccin, semifinalista do MasterChef Brasil, que oferece um menu degustação que, segundo Majo, é "de comer ajoelhado". O restaurante, localizado no alto do morro da Praia do Rosa, oferece vista privilegiada e ambiente sofisticado.

Outra dica é o Chiang Mai, especializado em culinária tailandesa, comandado pelo chef Marcelo Amaral. O funcionamento é restrito a reservas antecipadas, atendendo um público mais seleto.

Majo cita ainda o Restaurante da Vigia, no Caminho do Rei, também no Rosa. Segundo ela, o estabelecimento é pequeno e intimista, com pratos de frutos do mar comparáveis aos melhores restaurantes franceses que já conheceu.

Por fim, ela recomenda o Restaurante Tartaruga, localizado na Barra de Ibiraquera.

