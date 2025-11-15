Casal larga tudo para viver na estrada a bordo de Kombi 1983: "Hoje temos qualidade de vida"

Um casal gaúcho já percorreu ao menos 12 mil quilômetros a bordo de uma Kombi Picape 1983 que, há alguns anos, virou a deles. Jaqueline Garcia Silveira, 57 anos, e Luís Carlos Silveira, 58, decidiram alugar o apartamento onde moravam em Taquara, no Vale do Paranhana, e adotar a estrada como endereço.
A Kombi é como uma casa sobre rodas: tem chuveiro, TV, internet, forno elétrico, frigobar, máquina de gelo, fogão e até máquina de lavar. O veículo foi comprado em 2018 já em formato de motorhome, mas desde então vem sendo adaptado conforme as preferências do casal.
Para adquirir a parceira de estrada, eles entregaram o carro e financiaram o restante. Os dois estimam que a Kombi tenha custado em torno de R$ 60 mil.
O nome do veículo resume a trajetória do casal: Kombi Katarina Fábrica de Sonhos, uma referência ao desejo de viajar, que os acompanha desde a adolescência.
Sonho de adolescentes
Jaqueline, natural de Taquara, e Luís, de Santana do Livramento, na fronteira oeste, estão juntos há 40 anos. O sonho de cair na estrada tem praticamente a mesma idade: nasceu ainda na adolescência, no início do namoro. Ao longo da vida do casal, porém, a criação dos filhos e as demandas do trabalho fizeram as prioridades mudarem. Depois, com a chegada dos netos, eles decidiram permanecer perto da família.
— Sempre falávamos que, no dia em que nos aposentássemos e pudéssemos estar na estrada, nós iríamos. Quando nos aposentamos, antes da pandemia, compramos o veículo. Só que logo veio a pandemia e acabamos, de novo, dando uma segurada no nosso sonho — lembra Jaqueline.
Até que surgiu a oportunidade: era hora de vender a Kombi ou colocá-la na estrada. Jaqueline sugeriu que os dois fizessem um teste por alguns meses.
Novo estilo de vida
— Aí retornamos para o nosso apartamento. No mesmo dia, decidimos alugar e ir morar na estrada. No outro dia, o apartamento já estava alugado. Nós tínhamos, acho, que 15 ou 20 dias para entregar. Esvaziamos ele, entregamos a chave e caímos na estrada — resume Luís.
Parte dos itens que tinham no apartamento ficou guardada na casa de uma familiar. Outra parte foi doada ou vendida, segundo Jaqueline.
— Realmente, hoje a nossa casa é na Kombi — reforça ela.
Embora o espaço seja pequeno, Luís gosta de dizer que "o quintal é grande". Durante a noite, o casal costuma estacionar em postos de combustível, praças e parques.
Antes de adotarem esse estilo de vida, o maior receio era dividir-se entre o medo do desconhecido e a sensação de perder o convívio com a família.
— Eles (a família) nos incentivam a continuarmos na estrada. Eu sempre digo: enquanto Deus me der força e coragem para continuar, não voltamos mais para o apartamento. A nossa ideia é que, enquanto eu conseguir trocar pneu, vamos continuar — pontua Luís.
Uma viagem sem prazo
A nova vida começou oficialmente em novembro de 2024. Desde então, o casal já viajou pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, chegando à divisa com o Pará e passando pela Bolívia e pelo Paraguai. Depois desse roteiro, voltaram para as terras gaúchas para matar a saudade da família.
Agora, eles planejam ficar pelo Estado até o início de dezembro. Depois, pretendem ir à Santa Catarina, atravessar Goiás e Tocantins e alcançar Belém, no Pará. Após esse percurso, querem visitar as praias do nordeste brasileiro. No futuro, sonham em percorrer toda a América do Sul.
Em todos os casos, há um ponto em comum: não existe prazo. O casal, inclusive, chega a se perder no calendário.
— Hoje temos qualidade de vida — destaca Jaqueline.
Mecânica preventiva
No dia a dia, Jaqueline e Luís tentam ter um teto máximo de R$ 1,5 mil para combustível ou eventual ajuste necessário no veículo.
Jaqueline é professora aposentada e hoje faz cartas artesanais para uma empresa. Luís atuava no comércio e, no trajeto, faz instalações de sistemas fotovoltaicos.
A Kombi já exigiu manutenções. A principal delas foi pneu e roda, mas Luís ressalta que faz "sempre uma mecânica preventiva" para evitar que fiquem empenhados na estrada.
A parceria
As amizades feitas em diferentes regiões e o acolhimento de desconhecidos são os pontos que mais têm chamado a atenção do casal.
O tempo maior de convívio dos dois também amadureceu a relação, como avalia Luís. Sem a opção de "dormir na sala", como brinca, a tolerância e a cumplicidade foram reforçadas.
Nessa parceria, um elemento gaudério também se faz presente:
— Hoje, temos tempo de poder levantar a hora que queremos, tomar o nosso chimarrão sem ficar pensando: "Vamos ligeiro que temos que fazer outra coisa".
Para quem pensa em um dia colocar o pé na estrada, eles sublinham: o importante é ir, viver e criar histórias para contar para os netos.